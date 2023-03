Pourquoi les Tesla sont-elles les meilleures voitures électriques ?

Sur le marché des automobiles électriques, Tesla domine largement ses concurrents. Et pour cause, la marque américaine propose des voitures électriques intelligentes et ultra-performantes et éligibles au bonus écologique.

En dehors de leur incroyable rapidité, les modèles conçus par l’entreprise d’Elon Musk sont pourvus d’une excellente autonomie et équipés des technologies du futur.

De ce fait, ils sont, sans conteste, les meilleures voitures électriques. Pour élucider tout doute à ce sujet, voici globalement pourquoi les Tesla sont les meilleurs véhicules électriques.

Les Tesla sont ultra-performants

Pour commencer, la firme américaine possède les véhicules les plus rapides qui existent sur le marché des voitures 100 % électriques. Son modèle Tesla Roadster, dont la sortie est annoncée pour cette année, est en mesure de faire un 0 à 100 km/h en moins de deux secondes au moyen de son accélération instantanée. Et ce, avec une vitesse de pointe de 400 km/h et une autonomie de 1000 kilomètres. Incontestablement, il s’agit de la voiture électrique la plus rapide du monde.

Ensuite, les Tesla sont dotés d’une grande autonomie. Leur design très épuré permettant la réduction des frottements de l’air combiné à leur bactérie ultra-efficiente offre une autonomie jamais égalée sur le marché. Juste avec le modèle d’entrée de gamme, la Model 3, il est possible d’abattre 491 km d’autonomie sans polluer l’environnement. Loin devant ses concurrents qui ne proposent que généralement 300 kilomètres d’autonomie avec une batterie d’environ 50 kWh.

Cerise sur le gâteau, les Tesla ont mis la barre très haute là où les automobiles électriques enregistrent des lacunes. En réalité, ses batteries se rechargent très rapidement à plus de 170 kW et la firme dispose de nombreux Superchargeurs Tesla en Europe. Avec ses Superchargeurs, il est possible de recharger simplement son modèle d’entrée de gamme de 0 à 80 % en moins d’une demi-heure. Du coup, il est facile de trouver un point de recharge pour les voitures électriques Tesla et elles se rechargent très rapidement en plus.

Enfin, si vous souhaitez économiser sur les frais de carburant et d’entretien, les Tesla sont les meilleures options. Avec une boutique d’accessoires Tesla , on trouve en toute aisance des pièces d’usures utiles pour augmenter la performance et la durée de vie de son véhicule électrique. À titre d’exemple, certaines boutiques proposent des chargeurs mobiles, idéales pour une plus grande flexibilité.

Les véhicules Tesla sont dotés de technologie du futur

Avec Elon Musk à la tête de l’entreprise, il est évident que les Tesla disposent de technologies futuristes. Justement, les voitures électriques de la marque disposent d’un tableau de bord à la pointe de la technologie. Il s’agit d’un ordinateur donnant des informations sur les bornes de recharges disponibles sur votre trajectoire, le niveau de votre bactérie et une estimation de la distance à parcourir avant qu’elle ne se vide. Mieux encore, certaines fonctionnalités peuvent s’ajouter régulièrement à l’ordinateur pendant plus de 4 à 5 ans sans aucune intervention humaine.

Les Tesla disposent de la conduite assistée par ordinateur et de l’autopilote

S’il y a bien un aspect sur lequel les voitures électriques de l’entreprise Tesla dépassent de loin ses concurrents, c’est son côté innovateur. Elles sont équipées de la conduite assistée par ordinateur et de l’autopilote. Ces technologies vous permettent de suivre une trajectoire sur la voie tout en considérant les autres véhicules présents. Mieux, ces technologies futuristes obéissent parfaitement au Code de la route et réagissent exceptionnellement face à certaines situations qui pourraient advenir. De la sorte, les Tesla garantissent un niveau de sécurité optimal.

Par ailleurs, elles sont munies d’un système de surveillance à 360 degrés sous deux niveaux. Avec des caméras de bord au niveau du rétroviseur central ainsi que de 8 autres caméras, le premier niveau devient fonctionnel dès qu’il y a des contacts extérieurs. Tandis que le second est opérationnel en cas d’effractions avec bris de glace.

Alors, qu’attendez-vous encore pour vous offrir une Tesla ? Ce faisant, vous bénéficierez d’une discrétion et d’un confort optimal.