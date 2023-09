Intex Structure gonflable pour spa Intex Modèle - pour spa Intex rond 4 places beige La structure gonflable permet de ne pas à avoir à racheter un spa si celui-ci est crevé. Référencez vous au modèle de votre spa et au manuel d’utilisation pour choisir ce produit. Attention : il s’agit juste de la structure gonflable en aucun cas il s’agit du kit spa complet. Les références et modèles compatibles : Spa 4 places rond Beige : 28404EC/EX et 28402EC - SSP-H-20, SSP-H-20-1, SSP-H-20-2, SSP-H-20-1C et SB-H20 Spa 4 places octogonal : 28454EX/28458EX - SJB-HS-20 et SJB-HS-20-1C Spa 6 places octogonal : 28456EX/28462EX - SJB-HS-22

Ces outils de communication visuels et de stratégie marketing sont apercevables de loin lors des événements d’entreprises, sportifs ou culturels.

Cependant, pour réussir une campagne publicitaire lors de ces occasions, vous devez opter pour des gonflables publicitaires adaptés. Voici les gonflables publicitaires à privilégier pour les événements d’entreprise ou sportifs.

Les gonflables publicitaires adaptés aux événements d’entreprises

Pour assurer votre visibilité lors d’un événement promotionnel, commercial, un salon ou un séminaire d’entreprise, vous avez le choix entre plusieurs gonflables publicitaires. C’est également le cas pour les événements sportifs et culturels.

Vous trouverez ici tout ce que vous devez savoir sur les caractéristiques des différents types de gonflables publicitaires et leur lieu d’utilisation. Pour les événements d’entreprise, vous avez la possibilité d’opter pour le géant ballon publicitaire, le dirigeable publicitaire, le mini plv gonflable, etc.

Le ballon géant publicitaire

À hélium ou à air, le ballon géant publicitaire est le leader des gonflables publicitaires. En raison de sa grande taille, il offre une plus grande visibilité que tous les autres ballons publicitaires. Il est impossible à vos cibles et clients de ne pas voir votre ballon géant publicitaire lors d’un événement.

Ainsi, le géant gonflable ballon publicitaire est à privilégier pour :

Des occasions promotionnelles ;

Des foires ;

Des salons ou séminaires professionnels ;

À l’ouverture d’un magasin ; etc.

Il faut noter qu’il existe une grande diversité de ballons géants publicitaires. Opaques ou transparents, ceux-ci se déclinent aussi en plusieurs couleurs : pastel, doré, fluo, argenté, etc. Et vous pouvez installer le ballon géant publicitaire à l’intérieur comme à l’extérieur. Par exemple, au sein de votre magasin, devant votre stand ou sur le toit de votre enseigne.

Le dirigeable publicitaire

Le dirigeable publicitaire est un gonflable publicitaire avec une surface plus grande. Il est différent du ballon rond. Le ballon publicitaire en PVC, nylon ou double enveloppe dispose d’une longueur qui varie entre 3, 4, 5, 6, 7 et 8 m. En plus, il est facilement reconnaissable de loin par sa forme. Il faut noter que sa visibilité peut dépasser les 500 m de distance. Mais, lorsqu’il est installé dans un environnement dégagé, sa visibilité peut atteindre le kilomètre.

La mini plv gonflable

Elle est un outil de communication et de marketing des produits qui sont vendus dans les supermarchés et pendant les opérations commerciales. La mini plv gonflable est donc plus adaptée pour la valorisation des produits, des marques ainsi que des logos d’entreprises à caractère commercial et autres. La mini plv gonflable existe sous plusieurs formes : carrée, circulaire, en bouteille, etc.

Il faut ajouter à tous ces gonflables publicitaires, le ballon sur trépied sans hélium. Il est une belle alternative au ballon hélium publicitaire. Il permet à une entreprise ou une organisation d’être repérée rapidement. En réalité, il surplombe la foule et vous rend visible tout en vous démarquant de vos concurrents par sa taille et ses couleurs. Vous pouvez l’utiliser à l’entrée de votre stand durant les occasions comme les journées portes ouvertes, meeting, opérations commerciales, etc. En plus, il s’installe, se déplace et se démonte facilement grâce au mât télescopique sur lequel il est fixé.

Les gonflables publicitaires adaptés pour les événements sportifs et culturels

Les gonflables publicitaires à préférer pour les événements sportifs et culturels sont diversifiés.

L’arche arrivée et départ de course

L’arche arrivée et départ de course est une stratégie marketing spécialement élégante et efficace. Elle a généralement une taille standard qui varie entre 3 et 12 mètres de longueur. Elle est aussi hautement personnalisable.

Vous pouvez graver jusqu’à 6 différents visuels sur ses faces. En plus, l’arche arrivée et départ de course est facilement transportable et adapté pour les événements sportifs comme : les marathons, la F1, la Moto GP, etc. Vous pouvez également l’utiliser sur une plage, une pelouse, une route, etc.

La montgolfière auto-ventilée

Contrairement à la montgolfière à hélium, la montgolfière auto-ventilée ne vole pas. Elle se pose à terre et porte un message spécifique. Sa grande taille fait d’elle un outil de communication efficace pour atteindre plus de clients, de prospects ou des participants d’un festival. En plus de toutes ses particularités, la montgolfière auto-ventilée est plus économique que la montgolfière à hélium (volante).

Par ailleurs, la tente publicitaire est aussi l’un des gonflables publicitaires incontournables lors des événements sportifs. Elle est une impressionnante stratégie de communication esthétique et pratique. Elle est également très résistante et peut supporter des conditions météorologiques peu favorables comme le vent ou la pluie. C’est d’ailleurs pour ces raisons qu’elle est plus adaptée aux événements sportifs comme les marathons, les courses cyclistes, etc.