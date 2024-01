L'oreal Professionnel Absolut Repair Shampoing Réparateur Cheveux Abîmés L'Oréal 300ml L'Oréal Professionnel Shampooing Absolut Repair 300ml L'Oréal Professionnel - Absolut Repair Vos cheveux sont très abîmés et malgré les soins, vous n?arrivez pas à vous défaire de l?effet paille sur vos longueurs? Alors la gamme Absolut Repair Gold de L?Oréal Professionnel pourrait bien vous intéresser. Convenant à tous les types de cheveux, elle revendique en effet des résultats instantanés sur les chevelures sensibilisées, en plus de renforcer les longueurs. BÉNÉFICES : - Plus de brillance et douceur - Fini léger - Cheveux réparés - Répare et renforce les parties sensibilisées de la fibre du cheveu - Le cortex du cheveu est renforcé - La fibre est réparée et sa surface est protégée contre toute agression TECHNOLOGIE : QUINOA + PROTEINE - Réduit les dommages à la surface des cheveux de 77% - 7x plus brillants - Fini léger APPLICATION : Sur cheveux mouillés : - Répartir uniformément sur le cheveu - Faire mousser - Rincer abondamment - Répéter le procédé si nécessaire L'Oréal Professionnel - Shampooing Absolut Repair - 300ml Enrichi en PROTÉINE DE QUINOA DORÉ, la formule professionnelle du shampoing reconstructeur, nettoie, répare et restructure immédiatement les cheveux abîmés, avec un fini léger. INGRÉDIENTS : Aqua / Water / Eau, Sodium Laureth Sulfate, CocamidopropylBetaine, Dimethicone, Sodium Chloride , Citric Acid, Hexylene Glycol, SodiumBenzoate, Sodium Hydroxide, Amodimethicone, Carbomer, GuarHydroxypropyltrimonium Chloride, Trideceth-10, Glycerin, Salicylic Acid, GlycolDistearate, Linalool, Mica, Peg-100 Stearate, Hexyl Cinnamal, Phenoxyethanol,Steareth-6, Coco-Betaine, Trideceth-3, Ci 77891 /Titanium Dioxide, Limonene,Chenopodium Quinoa Seed Extract, Acetic Acid, Fumaric Acid, Hydrolyzed WheatProtein, Ci 19140 / Yellow 5, Hydrolyzed Corn Protein, Hydrolyzed Soy Protein,Ci 17200 / Red 33, Parfum / Fragrance. C228931/1. L'astuce du pro @MySACHA Réalisez 2 Shampoings : - Le 1er pour nettoyer parfaitement -Le 2ème pour apporter aux cheveux un maximum d'ingrédients actifs

L'oreal Professionnel Absolut Repair Shampoing Réparateur Pour Cheveux Abîmés L'Oréal 500ml L'Oréal Professionnel Shampooing Absolut Repair 500ml L'Oréal Professionnel - Absolut Repair Vos cheveux sont très abîmés et malgré les soins, vous n?arrivez pas à vous défaire de l?effet paille sur vos longueurs? Alors la gamme Absolut Repair Gold de L?Oréal Professionnel pourrait bien vous intéresser. Convenant à tous les types de cheveux, elle revendique en effet des résultats instantanés sur les chevelures sensibilisées, en plus de renforcer les longueurs. BÉNÉFICES : - Plus de brillance et douceur - Fini léger - Cheveux réparés - Répare et renforce les parties sensibilisées de la fibre du cheveu - Le cortex du cheveu est renforcé - La fibre est réparée et sa surface est protégée contre toute agression TECHNOLOGIE : QUINOA + PROTEINE - Réduit les dommages à la surface des cheveux de 77% - 7x plus brillants - Fini léger APPLICATION : Sur cheveux mouillés : - Répartir uniformément sur le cheveu - Faire mousser - Rincer abondamment - Répéter le procédé si nécessaire L'Oréal Professionnel - Shampooing Absolut Repair - 500ml Enrichi en PROTÉINE DE QUINOA DORÉ, la formule professionnelle du shampoing reconstructeur, nettoie, répare et restructure immédiatement les cheveux abîmés, avec un fini léger. INGRÉDIENTS : Aqua / Water / Eau, Sodium Laureth Sulfate, CocamidopropylBetaine, Dimethicone, Sodium Chloride , Citric Acid, Hexylene Glycol, SodiumBenzoate, Sodium Hydroxide, Amodimethicone, Carbomer, GuarHydroxypropyltrimonium Chloride, Trideceth-10, Glycerin, Salicylic Acid, GlycolDistearate, Linalool, Mica, Peg-100 Stearate, Hexyl Cinnamal, Phenoxyethanol,Steareth-6, Coco-Betaine, Trideceth-3, Ci 77891 /Titanium Dioxide, Limonene,Chenopodium Quinoa Seed Extract, Acetic Acid, Fumaric Acid, Hydrolyzed WheatProtein, Ci 19140 / Yellow 5, Hydrolyzed Corn Protein, Hydrolyzed Soy Protein,Ci 17200 / Red 33, Parfum / Fragrance. C228931/1. L'astuce du pro @MySACHA Réalisez 2 Shampoings : - Le 1er pour nettoyer parfaitement -Le 2ème pour apporter aux cheveux un maximum d'ingrédients actifs

L'Oréal Professionnel Tube Coloration Dia Light 50 Ml Coloration ton/ton de l'Oréal Professionnel Dia Light. La coloration Dia light s'estompe au fur et à mesure des lavages, elle reste ultra naturelle par rapport à une coloration d'oxydation. La coloration Dia light est idéale pour tous les services de correction couleur : Patiner les mèches sans éclaircir la base naturelle. Foncer / Uniformiser les longueurs et pointes délavées. Raviver la couleur d'un reflet brillant et lumineux Colorer les cheveux et/ou leur apporter de la brillance le jour d'un service de forme durable. Corriger les cheveux ternes en réalisant un Gloss. Mélange : 1 tube de coloration Dia Light (50 g) avec 75 g d'oxydant Diactivateur 6 Vol (1 + 1,5) pour une tête entière. Temps de pause : 5 à 10 minutes ATTENTION : Ce produit est réservé aux professionnels. Nous ne pouvons être tenu pour responsable d'une mauvaise utilisation ou de la méconnaissance d'utilisation de ce produit. Bien lire la notice qui se trouve dans la boite. #INGRÉDIENTS# AQUA / WATER • LAURETH-2 • TRIDECETH-2 CARBOXAMIDE MEA • PEG-4 RAPESEEDAMIDE • GLYCERIN • LAURETH-12 • OLETH-30 • SODIUM CETEARYL SULFATE • CI 77891 / TITANIUM DIOXIDE • 2,4-DIAMINOPHENOXYETHANOL HCl • p-AMINOPHENOL • SODIUM SULFITE • SODIUM METABISULFITE • ETHANOLAMINE • THIOGLYCERIN • POLYQUATERNIUM-6 • TOLUENE-2,5-DIAMINE • 2-METHYLRESORCINOL • RESORCINOL • CETYL HYDROXYETHYLCELLULOSE • EDTA • ERYTHORBIC ACID • PARFUM / FRAGRANCE (F.I.L. C46914/1)

Qu’il s’agisse de votre téléphone personnel disposant d’une double SIM ou d’un téléphone professionnel distinct, vous avez tout intérêt à protéger votre appareil.

En effet, une bonne coque va maintenir votre téléphone en place et l’empêchera de subir des chocs, des secousses et des rayures. Mais quel est le meilleur type de coque pour votre téléphone ?

Les coques arrières : la protection basique

Nul besoin d’en faire beaucoup lorsque vous souhaitez protéger votre smartphone. En effet, une coque de bonne qualité suffit largement à maintenir votre téléphone portable en sécurité, en fournissant une protection pour le dos et les côtés de votre appareil. Bien évidemment, elle ne pourra pas protéger votre téléphone s’il tombe à plat avec l’écran vers le sol, ou si votre écran heurte un sol inégal, par exemple composé de gravier.

Les coques arrières sont cependant extrêmement faciles à personnaliser, et si les jeunes aiment bien faire figurer sur leur coque leurs personnages de dessin animé ou leurs stars préférées, vous pouvez très bien investir dans une coque à l’effigie du logo de votre entreprise. Sinon, une coque de téléphone Samsung ou Apple de couleur unie reste un classique indémodable qui vous empêchera de commettre une faute de goût.

Pour compléter la protection offerte par ce genre de coques, vous pourriez investir dans une protection d’écran. Celles-ci sont de plusieurs types :

Protection d’écran en verre trempé

Film plastique de protection

Filtre de confidentialité

Protection d’écran anti-reflets mate

Le choix d’un film de protection est souvent adéquat, car vous avez la possibilité de trouver un film de protection adapté à vos besoins. Le film de protection reste discret et vous permet de ne pas trop dénaturer votre appareil. Si vous êtes d’un naturel plus maladroit, la protection d’écran en verre trempé est sans doute une meilleure solution.

Et si vous êtes extrêmement maladroit, pourquoi ne pas opter pour une coque extra robuste pour protéger votre téléphone ? Les coques de téléphones les plus solides permettent d’absorber les chocs les plus lourds, mais leur design est souvent très caractéristique. À ne privilégier que si vous n’avez aucune confiance en votre adresse et en votre habileté au quotidien. Enfin, personnaliser votre coque de téléphone est une bonne solution pour ne pas confondre votre appareil avec un autre.

Les coques 2-en-1 : pour deux fois plus d’utilité

Si vous voulez allier l’utile… à l’utile, pourquoi ne pas opter pour une coque refermable ? En effet, grâce à une telle coque, votre appareil est protégé par un étui à rabat dont la fermeture est aimantée, ce qui lui donne une apparence de portefeuille. En parlant de portefeuille, de telles coques permettent généralement d’insérer une ou plusieurs cartes dans le ou les compartiments à cartes présents à l’intérieur, parfait pour inclure votre carte bleue, votre carte vitale ou votre carte d’identité.

Gare à ne pas tout centraliser au même endroit cependant, car si d’aventure, vous veniez à perdre votre portable, vous pourriez perdre bien plus que le seul appareil servant à appeler vos collaborateurs ! Il est conseillé de séparer carte bleue et téléphone portable, d’autant plus que les téléphones les plus récents vous permettent d’utiliser le paiement par mobile.

Les coques refermables 2-en-1 existent pour toutes les marques et pour tous les modèles, que ce soit une coque de téléphone Samsung, un étui de téléphone pour Apple ou encore une coque de téléphone refermable Huawei.

Ce n’est pas tout, car les étuis de téléphone avec rabat ou clapet permettent généralement de tenir votre appareil mobile en position horizontale, parfait pour regarder des vidéos en le posant sur une surface plane par exemple. Cela vous permet également d’avoir les mains libres, ainsi vous pouvez aussi consulter un document et prendre des notes sur du papier ou un autre appareil sans avoir à switcher d’une application à l’autre.

Personnaliser sa coque de téléphone

Même si vous pouvez être tentés d’avoir la coque la plus passe-partout possible pour qu’elle convienne à toutes les situations et à tous les publics, n’oubliez pas que vous pouvez personnaliser votre coque de téléphone avec d’autres accessoires. Par exemple, il est possible de décorer votre coque avec des stickers ou un pop socket (comprendre un anneau/bague qui se fixe à l’arrière de votre téléphone et qui permet de mieux le tenir).

Les accessoires pour téléphone sont très nombreux, mais vous devriez toujours faire appel à un revendeur de qualité pour ne pas être confronté à des produits qui deviendront rapidement défectueux. A contrario, certaines entreprises ont prévu de faire de votre coque de téléphone un accessoire high-tech.

En effet, l’entreprise Safee vient de commercialiser une coque anti-agression. Son principe est simple : appuyez trois fois sur le bouton qui se trouve sur cette coque, et vous déclencherez une alarme sonore de 130 dB tout en donnant à vos contacts d’urgence l’accès à votre localisation, à votre caméra et à votre micro. De quoi dissuader de potentiels agresseurs qui voudraient s’en prendre à votre téléphone.

Contenu conçu et proposé par #E2024. La rédaction de Magazine de Communication Entreprises : Gagner en visibilité sur Internet n'a pas participé à la réalisation de cet article.

Crédits images : FREEPIK