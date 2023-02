Pourquoi faire un contrôle technique de son véhicule ?

Le contrôle technique permet non seulement de renforcer la sécurité routière, mais aussi de préserver l’environnement. Cela s’explique par le fait qu’il implique un contrôle régulier des principaux composants d’un véhicule. Il est réalisé par des opérateurs privés agréés et est soumis au strict respect de certaines règles. Êtes-vous propriétaire de véhicule ? Dans ce cas, vous devez vous assurer de faire votre contrôle technique assez régulièrement. Découvrez dans ce billet les raisons pour lesquelles un contrôle technique de votre véhicule est indispensable.

L’assurance d’un bon contrôle technique avec Autosur

Le contrôle technique avec Autosur se décline en trois étapes. La première est l’inspection visuelle. Ici, le contrôleur fait un examen de l’extérieur et de l’intérieur de votre véhicule afin de vérifier son état général. Cette procédure lui permet de s’assurer également que votre véhicule répond aux exigences sécuritaires et environnementales.

La deuxième étape du contrôle est le test de fonctionnement. Cette étape consiste à vérifier via un test si les équipements de votre véhicule (freins, direction, feux, systèmes de sécurité) fonctionnent très bien.

La troisième étape du contrôle technique est axée sur l’évaluation des émissions. À ce niveau, le contrôleur procède à la prise de mesure des émissions de la voiture. Cela lui permet de s’assurer que votre véhicule respecte rigoureusement les limites d’émissions qui ont été établies par les lois en vigueur.

En plus de s’adapter continuellement aux nouvelles technologies et aux réglementations en vigueur, Autosur est l’une des meilleures sociétés capables de vous fournir un service de haute qualité. Pour le faire, elle mise sur l’utilisation des équipements de pointe et recrute des professionnels du domaine pour l’accompagner.

La durée de validité d’un contrôle technique

Le contrôle technique Provins est valable pour une durée de 2 ans. Vous devez donc anticiper sa date d’expiration qui est généralement indiquée sur le carnet d’entretien du véhicule et sur la vignette qui est apposée sur le pare-brise.

De plus, pour passer votre contrôle technique, vous devez obligatoirement fournir l’original de votre certificat d’immatriculation. Cependant, lorsque vous échouez au contrôle technique, deux mois vous sont accordés pour passer la contre-visite, sauf en cas de défaillance critique. C’est d’ailleurs pour cela que nous vous invitons à opter pour les services des meilleurs prestataires à Provins comme Autosur pour bénéficier d’un service de qualité.

Les risques encourus quand le contrôle technique de son véhicule n’est pas valide

Lorsque le contrôle technique de votre véhicule n’est pas valide, vous encourez plusieurs risques parmi lesquels on peut évoquer l’amende. Il s’agit, en réalité, d’une amende de 135 euros que vous serez dans l’obligation de payer. Aussi, la police peut vous retirer votre certificat d’immatriculation. Dans ce cas, vous recevrez une fiche de circulation temporaire qui n’est valable que pendant 7 jours. Vous pouvez vous en servir pour circuler le temps de rendre valide votre contrôle technique.

De plus, si votre contrôle technique n’est pas valide, vous risquez d’avoir des ennuis avec votre assurance, car en cas d’accident par exemple, vous risquez de ne pas être indemnisé par votre assureur. Hormis ça, il est important de savoir que rouler avec un contrôle technique non valide est un risque tant pour votre sécurité que pour les autres usagers de la route.

Quels sont les types de véhicules qui sont dispensés du contrôle technique ?

Il existe plusieurs véhicules qui ne sont pas soumis à l’obligation de contrôle technique. Parmi ceux-ci, on peut citer les voitures sans permis de conduire, les deux roues et trois roues, les caravanes, les remorques et les tracteurs. On distingue également les voitures immatriculées des Forces Françaises et Éléments Civils Stationnés en Allemagne (FFECSA) ainsi que les voitures immatriculées des services diplomatiques, notamment le consulat, l’ambassade, etc.