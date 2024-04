Matériel reconditionné : comparaison coût bénéfice par rapport au neuf

Un matériel reconditionné est un produit d’occasion dont les défauts ont été réparés. En effet, ce type de produit peut être retourné pour de nombreuses raisons. Cependant, dans la plupart des cas, il s’agit d’un défaut de fabrication ou d’un retour de client.

Une fois que le fabricant récupère le produit, ce dernier est réparé afin de fonctionner comme s’il était neuf. Néanmoins, il peut présenter des signes d’usures comme des rayures.

Découvrez ici une comparaison détaillée entre le matériel reconditionné et le matériel neuf.

Ce que vous devez retenir sur le Matériel reconditionné:

Avantages du matériel reconditionné : Économies conséquentes, garanties commerciales, équipement de qualité, impact environnemental positif.

Avantages du matériel neuf : Garantie étendue, design moderne, plus d'options en termes de modèles et configurations.

Choix entre matériel neuf et reconditionné : Considérez votre budget, vos besoins, et votre engagement écologique pour prendre une décision éclairée.

Quels sont les avantages d’un matériel reconditionné ?

L’achat d’un matériel reconditionné possède de nombreux avantages.

Faire des économies conséquentes

L’un des principaux atouts d’un matériel reconditionné est qu’il vous permet de faire des économies. Les produits reconditionnés étant avant tout des produits d’occasion, ils sont moins chers que le matériel neuf. C’est la solution idéale si vous désirez acheter des produits de qualité sans dépenser une fortune.

Bénéficier d’une protection grâce aux garanties commerciales

Le matériel reconditionné bénéficie également de garanties comme les produits neufs. Toutefois, en plus des garanties habituelles, l’acheteur peut bénéficier d’une autre couverture. Cette dernière est appelée la garantie commerciale. Ainsi, en cas de problème avec l’appareil, vous pourrez le retourner afin qu’il soit réparé ou remplacé.

Pour éviter toute mauvaise surprise, prenez le temps de bien lire les modalités de garantie du vendeur. Si vous souhaitez aussi faire partir de l’économie circulaire, vous pouvez voir les offres avec Dipli. Ce site destiné aussi bien aux vendeurs qu’aux acheteurs vous permet de trouver les meilleures propositions d’affaires.

Profiter d’un équipement de qualité

Acheter un appareil reconditionné, c’est l’assurance de disposer d’un matériel de qualité. En effet, avant d’être mis sur le marché, les équipements reconditionnés subissent de nombreux tests pour s’assurer qu’ils fonctionnent bien. De ce fait, ce type d’appareil est bien plus qualitatif que de simples produits d’occasion. Il faut retenir que le reconditionnement consiste à réparer ou à remplacer les pièces défectueuses par de nouvelles pièces.

Limiter son impact sur l’environnement

L’achat d’équipement reconditionné ne fait pas seulement du bien à votre poche, mais aussi à la nature. En effet, quand ils ne sont pas utilisés, les produits d’occasion sont jetés, ils deviennent donc des déchets qui polluent l’environnement. Le reconditionné devient donc une solution efficace pour réduire la quantité de déchets électronique produite chaque année.

De même, la fabrication de certains appareils comme les téléphones et les ordinateurs nécessitent l’utilisation de métaux rares. Pour extraire ces derniers, il faut employer beaucoup de ressources. Acheter du matériel reconditionné permet donc de préserver la nature.

Quels sont les avantages de l’achat d’un matériel neuf ?

Acheter un équipement neuf permet de profiter d’une garantie plus importante qu’un appareil reconditionné. De même, l’appareil neuf aura un design plus esthétique et moderne. Par ailleurs, en choisissant de vous équiper dans le neuf, vous aurez beaucoup plus d’options en matière de modèles et de configurations.

Toutefois, vous devez prévoir un budget plus conséquent pour l’achat d’un matériel neuf. En outre, vous devez retenir que chaque fois que vous achetez un appareil neuf, des ressources sont mobilisées. Cette démarche affecte grandement la planète.

Matériel neuf ou matériel reconditionné : que faut-il choisir ?

Le choix entre un appareil neuf ou un appareil reconditionné ne peut se faire au hasard. Vous devez analyser plusieurs paramètres. On pense notamment :

à votre budget ;

à vos besoins ;

et à votre engagement vis-à-vis de la planète.

Comme vous le verrez ici, si vous disposez d’un petit budget pour vous équiper, alors, il est préférable de vous tourner vers des équipements d’occasion. Ils vous permettent de profiter d’appareils de qualité raisonnable à petits prix. En ce qui concerne le coût, les appareils reconditionnés surpassent nettement les appareils neufs. Toutefois, si vous avez une bourse plus importante, vous pouvez choisir des équipements neufs. Par conséquent, vous aurez plus de choix en ce qui concerne le modèle et le design de l’appareil. De même, vous pouvez profiter des technologies les plus récentes.

En outre, si vous avez besoin d’équipements très performants pour votre travail, il est préférable d’opter pour un matériel neuf. Cependant, si vos tâches quotidiennes ne demandent qu’un appareil de performance moyenne, un équipement reconditionné fera l’affaire.

Il ne fait aucun doute que si l’avenir de la planète vous tient à cœur, vous devez opter pour l’achat d’appareils reconditionnés. L’économie circulaire permet de réduire la quantité de déchets électroniques et de limiter l’utilisation de ressources naturelles pour la fabrication d’équipements.

