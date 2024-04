Qu’est-ce que TikTok Lite et pourquoi en parle-t-on tant ?

Les utilisateurs assidus de TikTok sont ravis par la nouvelle application du géant chinois ByteDance : TikTok Lite leur permet de gagner de l’argent! Comment ça marche?

‍TikTok est une application qui a su capter l’attention de millions d’utilisateurs à travers le monde. Avec sa nouvelle version, TikTok Lite, l’entreprise chinoise ByteDance, propriétaire de l’application, fait de nouveau parler d’elle. Entre changements et inquiétudes, faisons le point sur cette nouvelle version.

Ce que vous devez retenir de TikTok Lite :

TikTok, une application de vidéos courtes, suscite des inquiétudes concernant la confidentialité des données et la sécurité, malgré sa popularité mondiale.

Les créateurs sur TikTok sont rémunérés par des cadeaux virtuels, avec des coûts variant selon les pays, certains utilisateurs contournant les prix via VPN.

TikTok Lite, version allégée de l’application, récompense les utilisateurs pour le temps passé à regarder des vidéos, malgré les préoccupations liées à l’addiction aux écrans, notamment chez les jeunes.

Le lancement de TikTok Lite en France a suscité des critiques du gouvernement concernant son impact sur le temps d’écran des jeunes utilisateurs, soulevant des questions sur sa réception future.

TikTok, qu’est-ce que c’est exactement ?

Depuis son lancement en 2016, TikTok a su se démarquer de la concurrence grâce à son format unique de courtes vidéos amusantes et créatives mises en ligne par les utilisateurs. Propriété de l’entreprise chinoise ByteDance, elle s’est positionnée comme un leader parmi les applications de partage de vidéos, malgré de nombreuses controverses, scandales et accusations, en particulier aux États-Unis et en Europe.

L’application est accusée de présenter des risques importants pour la confidentialité des données, avec des violations présumées de la sécurité des données des utilisateurs. Nombreux sont ceux qui s’inquiètent de la possibilité que l’application partage les informations personnelles des utilisateurs avec le gouvernement chinois. TikTok a également fait l’objet de vives critiques, notamment en raison de la désinformation et des défis dangereux que les créateurs proposent de relever pour séduire leurs followers.

Ces controverses ont suscité des appels en faveur d’une réglementation plus stricte, voire d’une interdiction de TikTok dans certaines régions. D’ailleurs le lancement de TikTok Lite a ravivé la méfiance des autorités européennes à l’égard de ByteDance, sommée de s’expliquer auprès de la Commission européenne.

Comment sont rémunérés les créateurs de TikTok ?

Le système de rémunération des créateurs de TikTok est basé sur un système de “pièces” virtuelles que les utilisateurs peuvent acheter et offrir en cadeau à leurs créateurs préférés. Voici quelques exemples de cadeaux que les utilisateurs peuvent offrir et leurs coûts en pièces TikTok :

Cœur rose : 1 pièce TikTok

Pouce en l’air : 5 pièces TikTok

Cœur amoureux : 25 pièces TikTok

Cœur brillant : 50 pièces TikTok

Cadeau surprise : 100 pièces TikTok

Il est important de noter que le coût des pièces TikTok peut varier en fonction du pays. Par exemple, le coût des pièces TikTok est plus bas au Brésil ou dans d’autres pays où le pouvoir d’achat est faible. C’est pourquoi certains utilisateurs choisissent d’utiliser un VPN pour acheter des pièces TikTok moins cher dans une région différente de la leur.

TikTok Lite, les utilisateurs récompensés pour leur temps

Lancée sans grande publicité en France et en Espagne au mois d’avril, TikTok Lite est une version allégée de TikTok déjà disponible au Japon et en Corée du Sud depuis plusieurs mois (ici). Contrairement à TikTok, cette version récompense ses utilisateurs pour le temps passé à regarder des vidéos. En effet, les utilisateurs peuvent gagner des “points” qui peuvent ensuite être échangés contre des récompenses, telles que des bons d’achat Amazon.

Cependant, le lancement de TikTok Lite en France a suscité de nombreuses critiques. En effet, le gouvernement français s’inquiète de l’impact du temps passé devant l’écran, en particulier chez les jeunes utilisateurs. Marina Ferrari, la secrétaire d’État française chargée du Numérique, a déclaré qu’elle “accueille avec inquiétude” la nouvelle application TikTok Lite.

Quel avenir pour ce réseau ?

En conclusion, TikTok Lite est une nouvelle version de l’application TikTok qui récompense ses utilisateurs pour le temps qu’ils passent à regarder des vidéos. Bien que cette nouvelle version puisse sembler attrayante pour certains utilisateurs assidus, elle soulève également des inquiétudes quant à son impact sur le temps passé devant l’écran, en particulier chez les jeunes. Il reste à voir comment TikTok Lite sera accueillie par les utilisateurs et comment elle évoluera à l’avenir.

Lire aussi : Facebook, réseaux sociaux, …

PGRpdiBjbGFzcz0ibHdkLWNvbnRhaW5lciIgaWQ9Imx3ZF9ib3R0b21fc2VjdGlvbiI+DQogICAgPGRpdiBpZD0ibHdkX2NvbnRhaW5lcl9sb2dvIj4NCiAgICAgICAgPGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3LmNoZXJyeXB5Lm9yZy93cC1jb250ZW50L3BsdWdpbnMvd3AtbGVnYS13aXphcmQtZmlsZXppbGxhIC0gQ29waWUvdmlld3MvLi4vaW1hZ2VzL2x3ZC1sb2dvLW1lbnRpb25zLnBuZyIgYWx0PSIiIHdpZHRoPSI0MCI+DQogICAgPC9kaXY+DQogICAgPGRpdiBpZD0ibHdkX2NvbnRhaW5lcl9saXN0Ij4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHAgc3R5bGU9ImZvbnQtc2l6ZTogMTFweDttYXJnaW4tYm90dG9tOjVweDsiPjxzcGFuPkNvbnRlbnUgY29uw6d1IGV0IHByb3Bvc8OpIHBhciAjQVIyNDA0LTExMTkuIExhIHLDqWRhY3Rpb24gZGUgTWFnYXppbmUgZGUgQ29tbXVuaWNhdGlvbiBFbnRyZXByaXNlcyA6IEdhZ25lciBlbiB2aXNpYmlsaXTDqSBzdXIgSW50ZXJuZXQgbidhIHBhcyBwYXJ0aWNpcMOpIMOgIGxhIHLDqWFsaXNhdGlvbiBkZSBjZXQgYXJ0aWNsZS48L3NwYW4+PC9wPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDxwIHN0eWxlPSJmb250LXNpemU6IDExcHg7bWFyZ2luLWJvdHRvbTo1cHg7Ij48c3Bhbj4tIENyw6lkaXRzIGltYWdlcyA6IEZyZWVwaWs8L3NwYW4+PC9wPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L2Rpdj4NCjwvZGl2Pg==