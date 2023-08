APPLE iPHONE 12 128Go NOIR reconditionné Grade éco

Marque APPLE Modèle Iphone 12 Système d'Exploitation Compatible iOS 15 Résolution écran 2532 x 1170p Technologie de l'écran Super Retina OLED Taille écran 6,1" Taille écran en cm 15,5 cm processeur Puce A14 Bionic Type de processeur 3,1 Ghz Hexa-core Mémoire (RAM) 4 Go Stockage interne 128 Go Extension Non Compatibilité opérateurs Tout opérateur Réseau 5G Carte SIM Single SIM (nano) Compatibilité GPS GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, Qzss WiFi Wifi 6 (2,4/5Ghz) Bluetooth Bluetooth 5.0 NFC Oui Autonomie en communication (h) 17 h Capacité de la batterie (mAh) 2 815 Charge rapide 20W (non inclus) Charge induction Oui Caméra arrière (Mpixels) 12+12MP/4K Caméra frontale (Mpixels) 12MP/4k Connectiques lightning ® Boitier Cadre Aluminium & Dos verre Résistance IP68 Coloris Noir Descriptif complémentaire ° Vers la vitesse et au‑delà.La vitesse 5G. Une puce A14 Bionic, la plus rapide sur smartphone. Un écran OLED bord à bord. Le Ceramic Shield, qui multiplie par quatre la résistance aux chutes. Et le mode Nuit sur chaque appareil photo.° 11 mille milliards d’opérations par seconde. La puce A14 Bionic est la plus rapide des puces de smart­phone, et elle repousse encore les limites du possible. Elle abat des milliers de milliards d’opérations sur le Neural Engine et permet de filmer en Dolby Vision, une prouesse inaccessible même aux caméras professionnelles de cinéma. Extrêmement économe en énergie, elle vous offre une formidable autonomie. Et ses capacités de pointe lui donnent une longueur d’avance sur l’avenir.° Notre meilleur écran d’iPhone à ce jourUn contraste infiniment plus grand. Une précision des couleurs incroyable. Une densité de pixels nettement supérieure5. Le résultat est bluffant. Sur l’écran OLED, les clairs sont plus lumineux, les noirs, plus profonds, et chaque détail est magnifié par une résolution impressionnante. C’est de loin le meilleur écran d’iPhone que nous ayons jamais créé, et il s’étend d’un bord à l’autre de l’appareil. Livré avec Câble de charge Dimensions produit H 14,67 cm x L 7,15 cm x P 0,74 cm Dimensions colis H 8,2 cm x L 17 cm x P 4 cm Poids 164g Poids brut 0,36 kg Catégorie mobile Reconditionné grade Éco DAS Tête (W/kg) 0,99 DAS tronc (W/kg) 0,99 DAS Membres (W/kg) 3,8 DAS texte réglementaire Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres. Texte réglementaire reconditionné GRADE EC0Coque : rayures et/ou impacts visibles.Ecran : peu avoir des micro-rayures, invisibles quand il est alluméLivré avec accessoires neufs compatibles Uun câble et une coque de protection.Produit Reconditionné, réinitialisé et testé sur plus de 35 points de contrôle (pièces non certifiées par Apple). Garantie 24 mois valable chez Electro Dépôt (pas en Apple Store). Code article 981634