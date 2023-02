Les impayés : un réel problème de trésorerie à gérer en entreprise

Dans une entreprise, les impayés peuvent représenter un réel problème de trésorerie. Surtout lorsqu’il s’agit d’une petite entreprise, les retombées peuvent être plus graves.

Il importe donc de mettre en place un système de gestion efficace pour éviter que l’entreprise souffre des défaillances de certains débiteurs.

Dans cet article, vous découvrirez des informations sur les causes et conséquences des impayés en entreprise et les possibles solutions pour une gestion performante.

Les impayés en entreprise : causes et conséquences

Pour bien comprendre le phénomène des impayés en entreprise, il faudrait d’abord en connaître les causes, et ensuite les conséquences sur la vie financière de l’entreprise.

Les causes des impayés en entreprise

On peut recenser divers facteurs à la base des impayés en entreprise :

Une négligence de la part d’un débiteur . Certains débiteurs, pourtant de bonne foi, peuvent omettre de régler une facture. Un rappel de l’entreprise est généralement suffisant pour obtenir le règlement de l’impayé ;

. Certains débiteurs, pourtant de bonne foi, peuvent omettre de régler une facture. Un rappel de l’entreprise est généralement suffisant pour obtenir le règlement de l’impayé ; Le circuit mis en place pour valider les factures est parfois trop long, voire complexe. La conséquence est que les échéances sont difficilement tenues ;

pour valider les factures est parfois trop long, voire complexe. La conséquence est que les échéances sont difficilement tenues ; Certains débiteurs peuvent être injoignables. Ils passent peut-être par des difficultés financières . D’autres peuvent être simplement de mauvaise foi ;

. D’autres peuvent être simplement de ; L’entreprise n’a pas entièrement rempli ses obligations envers un client. Ce dernier peut naturellement retenir le paiement de la facture.

Les conséquences des impayés en entreprise

Les impayés peuvent avoir de sérieuses conséquences sur la vie financière d’une entreprise. La trésorerie de l’entreprise peut être tellement affectée que cette dernière soit obligée d’aller à la faillite. On estime à 25 % le taux de faillites d’entreprise dues aux impayés auprès des TPE et des PME.

Il faut comprendre que les impayés pèsent lourdement sur les finances. L’entreprise peut arriver à manquer de fonds nécessaires pour tenir ses engagements. Les contrats avec les partenaires et les fournisseurs vont donc en souffrir.

Même les employés de l’entreprise peuvent ne pas percevoir de salaires à cause de la crise économique qui sévit dans l’entreprise. Celle-ci aura des difficultés à entreprendre des actions pour se développer.

Plus les impayés en entreprise se multiplient, et plus l’entreprise se retrouve dans une situation financière difficile. Si aucune solution pour gérer les factures impayées n’est prise, elle peut très bien finir par mettre la clé sous la porte.

Les possibles solutions aux impayés en entreprise

Le règlement du problème des impayés en entreprise passe par la mise en place de solutions préventives, mais aussi des mesures de gestion de retards des paiements.

Les documents commerciaux doivent être correctement rédigés et tenus. Ils constituent en effet des preuves pour l’entreprise en cas de retard de paiement d’un débiteur.

L’entreprise devrait également prendre la peine de se rassurer de la solvabilité de ses clients, surtout des plus gros clients qui peuvent plonger sa trésorerie dans un gouffre s’ils n’honorent pas leurs paiements. La proposition de plusieurs modes de paiement peut également permettre de réduire les risques d’obtenir des impayés.

Un suivi minutieux du recouvrement des factures doit être mis en place. Lorsque des relances sont faites aux débiteurs retardataires, ils procèdent souvent au paiement, à moins d’être de mauvaise foi. Divers moyens peuvent être utilisés comme le mail, le téléphone ou le courrier. Il est également possible d’instituer des pénalités de retard qui seront dues à partir d’un certain délai, lorsque les factures ne sont pas réglées à temps.

L’entreprise peut également demander un acompte. C’est une bonne manière de sécuriser une partie de l’argent dû par un débiteur. De même, un escompte peut très bien intéresser certains clients qui pourraient alors bénéficier d’une réduction lorsqu’ils passent au règlement de leur facture de manière anticipée.

Avec les solutions numériques de gestion de la trésorerie en entreprise, il devient de plus en plus facile de faire un suivi de ses factures et de gérer de manière plus efficace les impayés. L’entreprise aurait donc tout intérêt à se doter d’un logiciel de gestion de trésorerie efficace et approprié, en tenant compte de son activité.

En cas d’impayés, il est conseillé en premier lieu de contacter les débiteurs pour un règlement à l’amiable. S’ils ne montrent aucun signe de coopération malgré les tentatives de l’entreprise, cette dernière peut alors leur transmettre une mise en demeure, ou même faire recours à un huissier pour obtenir le règlement des factures.