Conseils : Comment bien choisir une serviette de table ?

Lavables, jetables ou réutilisables, les serviettes de table sont des accessoires essentiels pour créer une ambiance chaleureuse autour d’une table. Elles permettent non seulement d’embellir la déco, mais aussi d’ajouter une touche de couleur sur les assiettes.

En effet, lorsqu’on reçoit des convives, chaque détail de dressage de table compte. La table étant un lieu de partage et de convivialité, les serviettes de table doivent être choisies méticuleusement.

Découvrez donc, dans cet article, quelques conseils pour bien choisir une serviette de table.

Considérer la matière pour bien choisir une serviette de table

La matière joue un rôle important dans la qualité des serviettes de table. Il convient donc de considérer cet élément avant de choisir votre serviette de table. Par ailleurs, les fabricants utilisent différents matériaux dans la confection des serviettes de table. Parmi ceux-ci, on retrouve :

le papier ;

le coton ;

le lin ;

le chanvre ;

le polyester ;

le polyamide, etc.

Chaque matière doit être choisie en fonction de l’occasion ou du type d’entreprise. Il convient également de veiller aux avantages et aux inconvénients de chacune des matières pour faire un bon choix.

Molletonnées, en ouate, en couleur, en tissu à aspect non-tissé, il existe un large choix de serviettes de table en papier sur le marché. Jetables, elles s’utilisent pour des occasions diverses et variées. Grandes et carrées, les serviettes de table à papier sont destinées à protéger. Cette matière a l’avantage d’être biodégradable. De ce fait, elle ne présente aucun inconvénient pour la santé de l’homme et de l’environnement.

Par ailleurs, le tissu est une matière douce, souple et moelleuse. Comme cité plus haut, les fabricants utilisent différentes fibres textiles pour confectionner les serviettes de table. Parmi celles-ci, on retrouve les fibres naturelles (le coton, le lin ou le chanvre) et les fibres synthétiques (le polyester ou le polyamide). Les tissus étant des matières réutilisables et lavables, vous devez veiller à ce que la fibre choisie facilite l’entretien.

En outre, le viscolin et l’intissoft sont des matières de haute qualité qui donnent un excellent rendu visuel. La première est composée de la pulpe de ouate et de la viscose. Sa texture est semblable à celle du lin ; ce qui en fait des serviettes parfaites pour imprimer des éléments de décoration. La deuxième est une matière non tissée dotée d’une excellente propriété absorbante.

Oscar de la table privilégie les matières de grande qualité comme le viscolin et l’Intissoft pour confectionner des serviettes de table riches, douces et agréables à l’œil ainsi qu’au toucher.

Opter pour une couleur adaptée à l’occasion

Choisir la couleur idéale en fonction de l’occasion n’est pas toujours évident. Pourtant, c’est un critère primordial pour une décoration harmonieuse. Pour vous faciliter la tâche, privilégiez des serviettes de table en tissu, en papier ou en viscolin assorties à votre nappe et à votre vaisselle. En ce qui concerne le type d’occasion, il faudra creuser un peu la méninge pour trouver des idées en adéquation avec l’événement.

S’il s’agit d’un dîner assez chic, optez pour les serviettes de table unies ou avec de petits motifs imprimés. Privilégiez également une couleur sobre comme le blanc, le gris ou encore le beige. Par contre, s’il s’agit d’une fête de Noël, misez sur les serviettes de table de couleur rouge et verte, personnalisées avec des motifs en rapport. Vous l’avez compris, quand il s’agit de la couleur, le type d’occasion est un élément crucial à considérer.

Choisir le bon grammage

Après la matière et la couleur vient le grammage pour bien choisir les serviettes de table. Le grammage joue un rôle important dans l’épaisseur des serviettes de table. Un grammage trop faible donnera une serviette de table trop fine. De la même manière, un grammage trop élevé donnera une serviette de table excessivement épaisse. Il convient donc de choisir le bon grammage pour une serviette de table légèrement épaisse qui tient parfaitement.

Le grammage est exprimé en gramme par mètre carré. Autour de 100 g, la serviette de table sera trop fine ; ce qui s’apparente à un mouchoir. Par contre, autour de 200 g, elle sera trop épaisse pour donner un aspect de rideau. Pour retenir le bon grammage, il est recommandé de privilégier une serviette de table autour de 130 g, voire 170 grammes par mètre carré. Ne restez pas en dessous ni au-dessus de ces chiffres pour obtenir une serviette de bonne tenue.