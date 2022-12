Naviguer sur internet en toute sécurité avec NordVPN

Lorsque vous naviguez sur internet, vos données personnelles sont constamment menacées. Mis à part les virus qui peuvent corrompre votre système à tout moment, les cybercriminels sont à l’affût. Ils peuvent profiter d’une faille dans votre protocole de sécurité pour subtiliser vos données et les utiliser pour vous nuire.

Pour vous mettre à l’abri de ces risques, il est essentiel d’opter pour un VPN. NordVPN se distingue parmi le lot comme logiciel faisant office d’antivirus et de clé passe-partout pour accéder à tous types de sites et de services en ligne en toute sécurité. Les détails dans cet article.

NordVPN : une panacée pour naviguer en toute sécurité

NordVPN est une innovation révolutionnaire conçue pour vous offrir une meilleure expérience de navigation sur internet.

Présentation du réseau NORDVPN

Mis au point en 2012, NordVPN figure parmi les prestataires de services de réseau privé les plus illustres du marché. Il met à la disposition des utilisateurs un tunnel sécurisé et chiffré pour la totalité de leurs activités sur internet. Son objectif est simple : sécuriser vos données personnelles et vous offrir un internet plus libre.

NordVPN est basé au Panama et opère sous sa juridiction. Les lois de ce pays n’obligent pas les fournisseurs de VPN à conserver les journaux des connexions. Mieux, le fournisseur de NordVPN affirme que son service ne collecte ni ne stocke aucun journal ou registre. Ce paramètre facilite donc la poursuite de la discrétion au sein de ce service VPN.

Il dispose également d’une extension vpn chrome qui peut être installée sur votre appareil Mac, Linux, Windows ou Chromebook. Ces dernières années, le logiciel NordVPN a été audité à deux reprises et sa non-conservation des registres a été démontrée.

Fonctionnement du réseau NordVPN

NordVPN offre aux utilisateurs la possibilité de masquer leur adresse IP lorsqu’ils sont en ligne. En clair, le service fait passer les données d’un utilisateur par les serveurs NordVPN, entravant ainsi l’identification de ce dernier. En camouflant leur véritable adresse IP, les utilisateurs peuvent accéder à des sites web et à d’autres services inaccessibles en temps normal.

NordVPN protège également ses utilisateurs des curieux ou des organismes gouvernementaux trop inquisiteurs. Il utilise différents protocoles (OpenVPN, NordLynx et IKEv2) pour acheminer vos données chiffrées en toute sécurité.

NordVPN : une multitude d’avantages

En plus de garantir votre sécurité en ligne, NordVPN présente de nombreux autres avantages. Ce fournisseur de VPN dispose de plus de 5400 serveurs installés dans plus de cinquante-quatre pays à travers le monde. Ce logiciel fournit une connexion haut débit qui vous permet de naviguer avec liberté et fluidité.

NordVPN peut vous localiser virtuellement de n’importe où en modifiant votre adresse IP. En d’autres termes, il vous permet de contourner les géoblocages et les censures qui vous empêchent d’accéder à certains sites. Avec ce logiciel, vous pouvez :

débloquer les catalogues de Netflix, Hulu, YouTube, etc. ;

accéder à des chaînes de télévision de pays étrangers ;

accéder à des contenus et des sites français depuis l’extérieur ;

et contourner les censures gouvernementales.

L’application NordVPN qui offre toutes ces possibilités se distingue par sa praticité et sa simplicité. Elle s’installe aisément sur tous les supports : smartphone, PC, tablette ou encore Smart TV. Vous pouvez également connecter jusqu’à six appareils sur le même compte, peu importe les combinaisons.

NordVPN : un gage de sécurité

La sécurité est la fonction première que devrait afficher tout VPN qui se veut crédible. À ce sujet, NordVPN propose plusieurs niveaux d’interventions pour vous protéger sur internet.

NordVPN se charge de chiffrer vos données de navigation. Ainsi, vos informations deviennent illisibles (chiffrées) et vos mots de passe, vos coordonnées bancaires et votre historique de navigation sont inaccessibles. Les risques de chantage ou d’utilisation de vos données à des fins publicitaires sont donc amoindris.

Pour conserver votre anonymat sur internet, NordVPN propose l’option du Double VPN qui consiste à faire transiter vos données par deux différents serveurs au lieu d’un seul. Le fournisseur met à la disposition de ses abonnés plus de 90 serveurs « Double VPN ». Cela permet d’optimiser votre sécurité, mais également d’accroître votre confidentialité.

Une autre fonctionnalité de ce logiciel est le Kill Switch qui interrompt systématiquement votre trafic en cas de déconnexion du NordVPN. Cela évite que vos informations soient divulguées accidentellement. Plus encore, NordVPN est un VPN entièrement NoLog, c’est-à-dire qu’il ne conserve aucune trace de votre activité en ligne sur ses data centers. Idéal pour une connexion discrète