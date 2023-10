Créée en 1908 dans le Gers, Comtesse du Barry est une entreprise française spécialisée dans le foie gras. Elle dispose d’un savoir-faire exceptionnel dans la gastronomie, ce qui lui a permis de s’imposer comme une référence sur le marché. Découvrons ensemble cette épicerie fine à l’histoire palpitante.

Histoire de Comtesse du Barry

Centenaire depuis plus d’une décennie, Comtesse du barry est née de la volonté de Joseph, un ferblantier, et de son épouse Gabrielle, une charcutière. Tous deux, passionnés de la gastronomie et animés d’un esprit entrepreneurial, ils ont facilement trouvé comment écouler leurs produits.

Ayant leur épicerie à Gimont, ils ont décidé d’y mener leurs activités. Mais ils ne comptaient pas uniquement sur leur épicerie. Participer à des foires d’exposition faisait également partie de leur plan. Des jours passaient et la réputation de l’entreprise devint de plus en plus solide. Il suffit de parler de Comtesse du Barry pour que les gens commencent à vous citer ses produits raffinés et savoureux.

Après son initiation à la vente par correspondance en 1936, l’épicerie devient la première entreprise vépéciste dans sa spécialité. Les années 1949 et 1954 ont été marquées par la mise au point des premiers plats fins et du procédé de l’élaboration du bloc de foie gras.

En 1976, l’entreprise française lance sa première franchise à Gimont. S’ensuit, l’ouverture de nombreuses autres (une vingtaine), notamment celle de Pau. Depuis 2011, Comtesse du Barry est détenue par le groupe Maïsadour. Un changement qui n’a pas affecté la qualité des produits innovants proposés, car toute l’équipe a été conservée.

Services proposés à Comtesse du Barry

Comtesse du Barry propose une multitude de services. Outre la production de foies gras, le premier réseau d’épicerie fine français distribue lui-même ses produits.

Le foie gras

Spécialité de Comtesse du Barry, le foie gras est un produit emblématique de l’entreprise française. Ce produit provient de canards et d’oies élevés en plein air dans les campagnes du sud-ouest de la France. Il est cuisiné dans les ateliers de l’entreprise à Gers. À noter que l’entreprise n’ajoute aucun conservateur ni colorant à ses foies gras. Ce qui lui permet de proposer un produit authentique et naturel.

Le caviar

Apprécié pour ses qualités gustatives extraordinaires, le caviar est un mets qui nécessite un raffinement extrême. Avec son expertise de plus d’un siècle, Comtesse cuisine très bien ce plat avec des précautions dignes d’un mets exceptionnel et rare. Les esturgeons utilisés dans la préparation proviennent des meilleures fermes aquacoles du sud-ouest de la France. Élevés et nourris dans des conditions naturelles, ils ne présentent aucun risque pour la santé.

Par ailleurs, Comtesse du Barry propose beaucoup d’autres produits. C’est le cas de :

Les diamants de la cuisine (truffes) ;

Les rillettes et terrines ;

Le saumon fumé ;

Etc.

Les options sont multiples.

Les commandes chez Comtesse du Barry

À Comtesse du Barry, plusieurs options de commande sont proposées. Vous avez le choix de passer directement votre commande en boutiques physiques ou de le faire via le site internet. Les commandes en ligne reposent toutefois sur le concept de « Click and Collect ». Cela signifie que vous passez votre commande en ligne pour retirer votre plat en boutique. Vous avez jusqu’à 6 jours pour passer dans la boutique la plus proche de chez vous.