Comment indiquer un accident de la route sur Apple Maps

L’application Apple Maps est beaucoup sollicitée aujourd’hui pour ses services de planification d’itinéraire. Elle est installée par défaut sur la plupart des appareils développés et commercialisés par la marque et reste accessible uniquement pour les utilisateurs des produits d’Apple.

Par ailleurs, il faut noter qu’il est possible de télécharger Apple Maps sur l’App Store, la grande boutique d’applications de la marque disponible sur les portables fonctionnant sous le système iOS.

Mise en ligne officiellement depuis 2012 par Apple, elle permet aux utilisateurs d’accéder à différentes fonctionnalités intéressantes, dont la recherche des lieux et les indications routières.

Hormis ces fonctionnalités, il faut souligner qu’il est également possible de signaler un cas d’accidents avec Apple Maps, mais de quelle manière ?

Vous le découvrirez dans la suite de ce billet Comment signaler un accident de la circulation sur Apple Maps.

Signaler un cas d’accident au cours d’un itinéraire avec Apple Maps : les étapes

Signaler un accident sur Apple Maps au cours d’un itinéraire est un cas assez fréquent. Ce mode est effectué généralement quand l’utilisateur suit une navigation orientée sur l’app et ne se retrouve pas au volant. En d’autres termes, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité si vous êtes à pied ou si vous êtes juste un passager dans une voiture. Pour dérouler cette méthode, il vous faudra ouvrir Apple Maps pour choisir une destination pour votre parcours.

Ensuite, vous devez cliquer sur l’icône réserver pour indiquer la carte ou la fiche de l’itinéraire située en bas de votre écran. Une fois que vous l’aurez appuyée, toutes les autres options supplémentaires apparaîtront et vous pourrez choisir « Signaler un accident ». L’appli permet de signaler le type d’incident à travers une proposition de divers choix. À ce niveau, vous pouvez donc cliquer sur l’une des icônes suivants : Accident, Danger ou Contrôle de vitesse.

Dès que le choix est fait, le système de Apple Maps se charge d’enregistrer votre position GPS et de marquer la carte avec une étiquette adéquate. Ainsi, tous les autres détenteurs de l’appli se trouvant dans la zone où a lieu l’accident recevront une notification à cet effet afin de savoir comment s’orienter à ce moment précis.

Apple Maps : signaler un accident sans suivi d’un itinéraire

Pour signaler un accident dans ce cas si vous ne suivez pas un itinéraire dans Apple Maps, vous pouvez appuyer sur votre photo ou sur vos initiales dans Apple Maps. Une fois cela fait, vous verrez l’option « signalements » se présenter à vous. Appuyez dessus pour atteindre la possibilité de « signaler un incident ». Par la suite, vous pourrez choisir l’option qui correspond à l’accident que vous désirez signaler et laisser le système se charger du reste.

Apple Maps CarPlay ou Siri : signaler un cas d’accident très rapidement au volant

La fonctionnalité qui permet de signaler les accidents sur Apple Maps offre diverses possibilités aux utilisateurs. Ainsi, si vous êtes un utilisateur de cette application, mais que vous conduisez, vous pouvez aussi signaler un incident grâce à Apple Maps CarPlay. Comme vous vous en doutez certainement, cette fonction est spécialement dédiée à ceux qui conduisent un véhicule. Si vous êtes dans le cas et que vous désirez faire un signalement d’accident :

Vous devez d’abord rechercher l’icône « signaler un incident se trouvant sur l’écran CarPlay ;

Les différentes options s’afficheront ;

Vous pourrez alors faire le choix qui vous convient.

Il faut souligner que pour cette option, vous n’aurez pas besoin de détourner vos yeux de la route avant de choisir l’option qui correspond. Vous pouvez continuer à conduire normalement pendant le processus de signalement de l’accident grâce à l’assistance vocale Siri. Pour activer cette fonctionnalité, il vous suffira d’invoquer Siri et de notifier qu’il s’est produit un accident. L’assistance vocale fera donc en sorte de générer automatiquement le rapport d’accident à votre place.

Quelques infos pratiques pour signaler plus facilement un accident sur Apple Maps

Avant de prétendre signaler un accident sur Apple Maps, vous devez avoir la maîtrise de certaines fonctionnalités essentielles de l’appli. Vous devez d’abord l’avoir sur votre appareil de marque Apple, savoir obtenir ou lancer un itinéraire et être capable de rechercher des lieux à proximité. De plus, vous devez comprendre comment accéder à la fonction permettant d’activer l’affichage en vue 3D et savoir comment se fait le partage de position.