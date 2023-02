Comment trouver les anniversaires des amis sur Facebook

Chercher la date d’anniversaires Facebook

Facebook est un réseau social devenu populaire pour diverses raisons. Il permet non seulement de partager des vidéos et des photos, mais aussi de publier des textes à volonté.

En dehors de cela, il est possible de se faire des amis, d’échanger des messages avec ces derniers à tout moment et de créer des stories. Avec cette application, vous pouvez joindre ou créer des forums et discuter avec des amis, mais pas que.

Grâce à Facebook, vous pouvez aussi connaître les anniversaires de vos amis pour leur souhaiter des vœux ou pour leur faire des surprises. Que pouvez-vous faire alors pour accéder à cette fonctionnalité ? On vous en parle dans ce billet.

Les étapes pour trouver les anniversaires sur Facebook de tous ses amis

Facebook vous permet de voir les anniversaires des amis que vous avez rencontrés sur l’appli et ceux de vos proches qui l’utilisent. Pour trouver les dates anniversaires, vous devez d’abord ouvrir l’appli et vous connecter à votre compte sur un PC ou sur un smartphone. Une fois en ligne, n’hésitez pas à ouvrir le menu.

Un onglet se présentera à vous et vous pourrez choisir sur cette page l’icône représentée par trois petites lignes disposées à l’horizontale. En fonction de la position de votre écran ou de votre appareil, l’icône peut se retrouver en haut ou bas de l’écran de votre appareil. Dès que vous arrivez à y accéder, cliquez sur l’option « Évènements » située à la suite d’une icône qui dessine une feuille d’agenda de couleur rouge-blanc.

Choisissez après l’option « Calendrier » située tout en haut de la page. Cette étape vous aidera à poursuivre le processus en vous donnant accès aux évènements enregistrés sur l’appli. L’enregistrement suit une chronologie et vous pourrez rechercher à ce niveau la date d’anniversaire de vos amis. Vous pourrez parcourir l’agenda pour rechercher des noms précis. Si les pseudos Facebook de vos amis sont précédés d’une petite icône sous forme de gâteau, alors sachez qu’il s’agit de leur anniversaire.

Une autre méthode pour vérifier la date d’anniversaire d’un ami Facebook

Si vous désirez vérifier les informations d’anniversaire d’un proche ou d’un ami en l’occurrence, vous pouvez faire ceci. Accédez au profil de la personne en question et cliquez sur l’option « À propos ». Une page s’ouvrira et vous pourrez consulter les informations personnelles de votre ami. Vous pourrez voir entre autres :

Sa ville d’origine ;

Son lieu de travail ;

Ses expériences professionnelles ;

Ses loisirs ;

Sa date de naissance ;

etc.

Vous pourrez alors déduire sa date d’anniversaire. Par ailleurs, il faut souligner que cela ne sera possible que si votre ami a mis à jour ces informations. S’il ne l’a pas fait, alors vous ne pourrez accéder à ses données. Il faut également notifier que si votre ami a paramétré son compte de sorte à protéger ses informations personnelles, vous ne pourrez pas voir sa date de naissance.

Il est aussi à préciser qu’il arrive que des utilisateurs de Facebook mettent des dates de naissance fictives. Il est donc possible que vous ayez accès aux informations, mais que la date indiquée ne soit pas la vraie.

Pourquoi je ne trouve pas la date d’anniversaire d’un ami Facebook ?

Hormis le fait que certains utilisateurs paramètrent leur profil de sorte à empêcher le public de voir leurs infos privées, une autre raison peut aussi être à la base d’une date annif introuvable. Si votre profil est bloqué par l’ami en question, vous ne pourrez plus voir les informations le concernant. Vous ne pourrez donc plus accéder à son profil et vous ne pourrez pas non plus voir sa date d’anniversaire au niveau des évènements à venir.

Comment souhaiter un joyeux anniversaire à un ami sur Facebook ?

Il existe diverses manières de souhaiter un joyeux anniversaire à un ami de Facebook. Vous pouvez lui écrire à travers son mur ou lui envoyer un message à travers l’appli ou via Messenger. Vous pouvez faire une publication en son honneur, l’identifier lui ainsi que des amis que vous avez en commun. Si vous avez à votre disposition des photos ou des vidéos de cette personne, vous pouvez faire des stories pour lui dire un joyeux anniversaire. Néanmoins, sachez que les statuts de la story disparaissent après un délai de 24 heures. Vous devez donc veiller à ce que votre ami les regarde avant qu’ils ne soient plus disponibles.