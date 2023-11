Western Digital Ultrastar Dc Sn640 Wus4cb038d7p3e3 3.84tb Ssd Hard Drive Argenté

Les SSD de la série Ultrastar NVMe fonctionnent à la vitesse des besoins des entreprises d`aujourd`hui. Avec un accès plus rapide aux données critiques et à l`intelligence, ces disques SSD répondent aux exigences numériques croissantes de vos applications professionnelles. Les disques NVMe indispensables, l`Ultrastar DC SN640 offre une faible latence et une bande passante plus élevée pour une transition transparente des disques SSD SATA dans les applications à lecture intensive et à usage mixte. Cette combinaison de débit élevé et de faible latence offre des performances élevées qui permettent des informations plus approfondies et des résultats plus rapides dans les applications gourmandes en données d`aujourd`hui.Caractéristiques:ULTRASTAR® DC SN640 3,84 To :- Le SSD Ultrastar DC SN640 NVMe est un SSD NVMe ™ à usage général destiné à un déploiement général en tant que stockage principal informatique, cache ou disque de démarrage dans les centres de données et les environnements cloud.SSD NVMe ™ à usage général pour l`informatique dans les centres de données et les déploiements cloud :- Le SSD Ultrastar DC SN640 NVMe est un SSD NVMe ™ à usage général destiné à un déploiement général en tant que disque de démarrage informatique, cache ou stockage principal dans les centres de données et les environnements cloud. Le DC SN640 est optimisé pour offrir un débit maximal et une latence de lecture QoS constante lors de l`exécution de charges de travail mixtes aléatoires généralement générées par des applications d`entreprise telles que la virtualisation, OLTP, NoSQL, les serveurs Web, les serveurs de fichiers et les serveurs de messagerie. Le SSD SN640 NVMe DC est un remplacement idéal pour les SSD SATA, offrant des performances de lecture séquentielle 6x et des performances de lecture/écriture mélangées aléatoires 3x. Le DC SN640 augmente les performances et la réactivité des centres de données tels que le stockage distribué et à connexion directe ou les déploiements cloud à grande échelle.Conçu pour la flexibilité de la charge de travail :- L`Ultrastar DC SN640 propose deux types d`endurance : 0,8 DW/D 1 (capacités de 960 Go à 7,68 To) 2 et 2 DW/D 1 (capacités de 800 Go à 6,4 To). La référence 0,8 DW/D présente une résistance réglable, offrant aux clients la flexibilité de configurer à la fois la résistance et les performances de la charge de travail en fonction des saisons.Caractéristiques:Général- Type d`appareil : Disque SSD - Interne- Capacité : 3840 Go- Algorithme de chiffrement : Aes 256 bits- Type de mémoire flash Nand : cellule à trois niveaux 3d (Tlc)- Facteur de forme : 2,5``- Interface : U.2 PCIe 3.1 X4 (Nvme)- Caractéristiques : Instant Secure Erase (Ise), Nvm Express (Nvme) 1.3, 96-Layer 3d Nand Technology- Largeur : 69,85 mm- Profondeur : 100,45 mm- Hauteur : 7mm- Poids : 95gInstallation:- Unité d`écriture par jour (Dwpd) : 0,8- Endurance SSD : 5.61pb- Débit de données interne : 3100 Mbps (lecture)/ 1800 Mbps (écriture)- Ecriture...