Au sein d'une entreprise, il est nécessaire de constituer une équipe d'évacuation et de mettre en place des consignes à suivre en cas d'incendie ou de sinistre.. Selon l'article R.4227-39 du Code du travail : la consigne de sécurité incendie prévoit périodiquement des exercices d'évacuation et des essais du matériel (au moins tous les 6 mois, dates et observations à consigner dans un registre pour l'inspection du travail).. C'est pourquoi Securimed met à votre disposition un kit évacuation prêt à l'emploi, rangé dans une mallette de secours que vous pouvez emmener partout.. Nous vous offrons le choix entre 4 possibilités de combinaisons pour le kit : avec ou sans gilet "Responsable Evacuation" ; gilets jaunes et brassards verts ou gilets verts et brassards verts.. Il est recommandé d'utiliser 1 kit pour encadrer environ 25 personnes ou 1 kit par zone selon votre plan d'évacuation.. Idéal pour les EPI (Equipiers de Première Intervention) et ESI (Equipiers de Seconde Intervention).. Rappel sur les rôles respectifs de chacun des membres composant l'Equipe Evacuation.. Une équipe d'évacuation se compose d'un Responsable Evacuation, de serre-files et de guide-files.. Le responsable évacuation est la personne coordinatrice de l'équipe d'évacuation.. Les guide-files et serre-files doivent lui rendre compte de leurs faits et mouvements ainsi que de l'évolution de l'évacuation.. Le guide-file est le chef de file (1 pour 25 personnes). Son rôle est de transmettre l'ordre d'évacuation du secteur, regrouper les occupants, les guider en utilisant l'itinéraire prévu, conduire le groupe au point de rassemblement et faire l'appel.. Le serre-file, dernier de le file du groupe, vérifie que personne n'a été oublié. Il est chargé de regrouper tous les occupants autour du ou des guide-files, de vérifier les toilettes, locaux techniques, ascenseurs, monte-charges et de fermer portes et fenêtres.. Afin de compléter votre équipement, vous pouvez consulter l'ensemble de nos , vous y trouverez des 01054XL entre autres.. Découvrez également notre gamme complète de gilets haute visibilité.