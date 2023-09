gdegdesign Produit d'entretien nettoyant antisalissure anti poussière - Otovitres Produit de nettoyage, entretien nettoyant anti salissures antipoussières, avec pulvérisateur, pour meuble, verre, miroir, plastique, aluminium.

La société Capem, située à Bordeaux, est un acteur majeur dans le secteur de l’hygiène.

Capem à Bordeaux

En tant que membre actif du groupement Hygiène Solutions, elle a consolidé sa position et son influence au fil des années. Avec ses locaux situés au 25 Rue Lajarte, 33800 Bordeaux, Capem propose une large gamme de produits de nettoyage, d’hygiène et d’entretien.

Que vous soyez un professionnel ou un particulier, Capem saura répondre à vos besoins grâce à son stock comprenant plus de 5 000 références.

Les services proposés par Capem

Capem se distingue par la diversité de ses services. Dotée d’une boutique de plus de 500 m2, ouverte du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures, la société propose un large éventail de produits et de matériels d’hygiène et de nettoyage. Que vous ayez besoin de machines, de consommables, de produits ou de gammes écologiques, vous trouverez toujours une solution adaptée chez Capem. De plus, l’entreprise propose également des services de livraison, de réparation, de location de machines à courte ou longue durée et dispose d’un service après-vente réactif.

L’expertise de Capem dans le commerce de gros

Capem excelle dans le domaine du commerce de gros, et sa clientèle principale est composée de professionnels. La société fournit les entreprises locales et régionales en produits d’hygiène et de nettoyage. Avec cette approche, la société répond ainsi aux besoins de divers secteurs tels que l’hôtellerie, la restauration, les collectivités, l’industrie et bien d’autres. Grâce à son stock conséquent, Capem est en mesure de proposer une large sélection de produits adaptés aux différents besoins professionnels.

L’accessibilité aux particuliers

Outre son rôle dans le commerce de gros, Capem offre également ses services aux particuliers. Ces derniers sont invités à se rendre directement dans la boutique de l’entreprise pour s’approvisionner en produits d’entretien et d’hygiène.

Boutique de proximité pour les particuliers

Capem s’efforce de répondre aux besoins des particuliers en offrant un accès facile à sa boutique physique. Les clients individuels peuvent ainsi se rendre directement dans la boutique de l’entreprise pour s’approvisionner en produits d’entretien et d’hygiène. Cela leur permet de bénéficier de produits de qualité professionnelle pour leurs besoins quotidiens en matière de nettoyage et d’hygiène.

Large gamme de produits pour les particuliers

La boutique de Capem propose une gamme variée de produits adaptés aux particuliers. Des produits d’entretien ménager aux articles d’hygiène personnelle, les clients ont accès à une sélection complète pour répondre à leurs besoins spécifiques. Que ce soit pour le nettoyage de la maison, la détection ou les soins personnels, Capem s’engage à fournir des solutions de qualité.

Expertise et conseils personnalisés

En plus de l’accès aux produits, la boutique Capem offre également un service client attentionné. Les clients particuliers peuvent bénéficier de l’expertise du personnel de la boutique qui peut fournir des conseils personnalisés sur le choix des produits les mieux adaptés à leurs besoins spécifiques. Cette approche centrale sur le client vise à garantir une expérience d’achat satisfaisante et à répondre aux préoccupations individuelles en matière d’hygiène et de nettoyage.

Une expertise reconnue et un stock diversifié

Capem est réputée pour son expertise dans le domaine de l’hygiène et du nettoyage. La société met à disposition de ses clients un large choix de produits, allant des articles d’hygiène personnelle aux produits de nettoyage professionnels. De plus, Capem propose également la vente de matériels de nettoyage de haute qualité. Son stock, comptant plus de 5 000 références, englobe donc tous les besoins possibles en termes d’entretien et d’hygiène, répondant ainsi aux attentes les plus exigeantes de sa clientèle.