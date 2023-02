Quel est l’intérêt de solliciter les services d’un plâtrier – plaquiste ?

Vous avez un projet de rénovation ? Les murs de votre appartement ont subi d’importants dégâts à cause de l’inondation ou en raison du temps ? Et vous voulez optimiser les performances thermiques et acoustiques de votre maison ? Ou vous souhaitez faire monter ou déplacer des cloisons ? Ou encore vous envisagez de modifier la disposition des pièces de votre habitation ?

Pour ce faire, vous aurez besoin de l’intervention d’un spécialiste des cloisons en plâtre ou plaques de plâtre. Connu également sous le nom de plâtrier plaquiste, ce dernier est un professionnel soigneux et méticuleux dont l’intervention contribue à la sécurité et au confort d’un bâtiment.

Quels sont les avantages de faire appel à un plâtrier plaquiste ?

Généralement, le plâtrier-plaquiste travaille aussi bien sur les constructions neuves qu’en rénovation. Il intervient principalement sur un chantier d’intérieur après la fin des gros œuvres, plus précisément après la mise hors d’eau et hors d’air du logement.

Ses missions essentielles sont les suivantes :

installer des échafaudages ou des stocks de matériaux ;

ou des stocks de matériaux ; réaliser des coffrages et des habillages ;

Mettre en place ou modifier la distribution intérieure de l’habitation en installant des cloisons alvéolaires et métalliques ;

Parfaire l’isolation, la ventilation, l’étanchéité à l’air ;

effectuer des plafonds ;

; Faire une rosace ;

Procéder à l’isolation phonique ;

Faire corniches en stuc (cet enduit teinté dans la masse pour constituer des décors à reliefs) ;

Faire recouvrir les murs en staff (un mélange de plâtre et filasse offrant de la résistance aux ornements).

Ce plaquiste proche de chez vous possède donc toutes les spécialisations du staffeur ornemaniste. En le contactant, vous avez l’assurance d’une efficacité à toute épreuve et d’un fini impeccable. Il peut traiter tous les types de biens : les maisons individuelles, les bureaux, les locaux commerciaux, les bâtiments industriels… Son expertise lui confère une certaine polyvalence.

Cet artisan s’assure que les murs et plafonds du bien en construction ou à rénover soient parfaitement lisses, homogènes, sans aucune aspérité. C’est lui qui prépare le support avant que le peintre n’intervienne. Dans le cas où votre logement serait ancien notamment un bien du XIXe siècle avec des plafonds moulurés, ses compétences et son expérience permettront de lui rendre son apparence originelle.

Par ailleurs, solliciter les services d’un plâtrier-plaquiste vous permet également de profiter de conseils d’expert. Par exemple, dans le cadre de votre isolation phonique, ce professionnel saura vous conseiller sur le type de plaque à apposer, qu’il s’agisse d’une isolation des bruits extérieurs ou d’une isolation interne à l’habitation.

Il vous oriente également sur les endroits à privilégier pour une bonne isolation thermique, sur la qualité des matériaux, leur performance et l’épaisseur à poser.

Comment bien choisir son plâtrier-plaquiste ?

Avant de choisir votre plâtrier-plaquiste, certains points doivent être évalués. L’observance de ces critères permet de savoir si le professionnel que vous sollicitez pourra répondre efficacement à vos attentes.

La compétence

Généralement, c’est en fonction du type de travaux que l’on veut réaliser que l’on choisit le plâtrier-plaquiste. À cet effet, vous devez en amont définir votre projet à savoir :

les travaux à faire ;

les éléments décoratifs ;

les matériels de travaux à utiliser, etc.

Ce n’est qu’après cette étape que vous allez vérifier si votre artisan possède toutes les compétences nécessaires pour réaliser votre projet. Pour avoir ces informations, commencez par vérifier ses diplômes ou ses certificats d’études, demander l’avis des professionnels, etc.

Le tarif horaire

Vous ne trouverez pas de tarif fixe pour le métier de plâtrier – plaquiste. En effet, le prix de la prestation varie d’un artisan à un autre. Toutefois, le coût prend en compte certains paramètres comme les travaux à réaliser, le délai et aussi la région. Il revient donc à chaque spécialiste de cloisons en plâtre ou plaques de plâtre de fixer sa propre grille tarifaire.

Raison pour laquelle, il est recommandé de faire plusieurs demandes de devis pour pouvoir faire une comparaison et choisir celui qui vous convient.

La garantie délais et l’assurance

Il est aussi judicieux de vérifier si le plâtrier-plaquiste que vous avez choisi est souscrit ou non dans une assurance. Autrement dit, vous devez chercher à savoir si cet artisan possède une garantie de délais ou pas. En cas de situation difficile, ces formalités vous serviront comme garant.

Les qualifications du plâtrier-plaquiste

Le plâtrier-plaquiste peut aussi avoir des signes de qualité « facultatifs » qui peuvent vous servir de repères. Nous pouvons citer :

La qualification QUALIBAT : cette qualification permet de contrôler la capacité technique d’une entreprise à réaliser les travaux en question ainsi que sa situation juridique, administrative et financière ;

La mention RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) : elle permet de détecter les artisans qui ont les compétences qu’il faut pour réaliser des travaux de rénovation énergétique (travaux d’isolation thermique notamment). Lorsque les travaux sont réalisés par un artisan qui possède cette mention, vous pouvez obtenir les aides financières liées à ce type de rénovation (MaPrimeRénov’, Éco-PTZ).

Quel est le tarif horaire d’un plâtrier plaquiste ?

Comme mentionné en haut, le coût de la prestation d’un plâtrier-plaquiste varie d’un artisan à un autre. Toutefois, dans la majorité des cas, cela se situe entre 35 € et 45 € de l’heure Hors Taxe. À cela s’ajoutent également les prix des travaux à réaliser en mètre carré qui oscille entre 15 euros et 50 euros le mètre carré.