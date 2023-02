Comment convertir une feuille Excel en Google Sheets

Convertisseur Excel en Sheets

La conversion de feuilles de calcul Excel en Google Sheets peut vous permettre de travailler de manière plus flexible et collaborative. En utilisant Google Sheets, vous pouvez accéder à de nombreux avantages.

L’un d’entre eux est la possibilité que vous avez à accéder à vos feuilles de calcul n’importe où et n’importe quand.

Découvrez dans ce contenu les étapes simples pour convertir une feuille Excel en Google Sheets.

Google Sheets est-il identique à Excel ?

Il est important de notifier que Google Sheets n’est pas identique à Excel. Bien qu’ils soient tous deux des outils de feuilles de calcul puissants, ils ont quelques différences clés. En effet, les différences entre ces deux outils se situent essentiellement au niveau :

De la disponibilité ;

De la collaboration en temps réel ;

Du stockage de données ;

Des fonctionnalités ;

Du coût.

Excel est un logiciel dédié qui nécessite une installation sur votre ordinateur. Google Sheets quant à lui est un outil en ligne. Il est donc accessible depuis n’importe quel lieu avec une connexion Internet. De plus, Google Sheets offre des fonctionnalités supplémentaires. Il s’agit de la reconnaissance automatique des formules et des graphiques interactifs. En ce qui concerne Excel, il possède une gamme de fonctionnalités plus étendues pour les analyses avancées et les visualisations de données. Il est un logiciel payant qui nécessite un achat unique ou un abonnement annuel à Office 36. Google Sheets, quant à lui, est entièrement gratuit avec des options de stockage en nuage payantes.

Google Sheets est-il compatible avec Excel ?

Oui, Google Sheets est compatible avec Excel. Vous pouvez ouvrir, modifier et enregistrer des fichiers Excel au format .xlsx dans Google Sheets. De plus, vous pouvez exporter des fichiers Google Sheets en format Excel pour une utilisation dans Microsoft Excel. Toutefois, il est important de notifier que certaines fonctionnalités d’Excel peuvent ne pas être prises en charge dans Google Sheets. Dans le même ordre d’idée, certaines fonctionnalités de Google Sheets peuvent ne pas être disponibles dans Excel. Assurez-vous donc de vérifier les fonctionnalités dont vous avez besoin pour votre feuille de calcul avant de faire un choix.

Les étapes pour convertir des fichiers Excel en fichiers Sheets

Suivez les étapes ci-après pour convertir un fichier Excel en fichier Sheet.

Ouvrez Google Drive.

Cliquez deux fois sur un fichier Excel et un aperçu de votre fichier s’affiche.

En haut, cliquez sur ‘Ouvrir avec Google Sheets’.

Cliquez sur “Fichier” puis ‘Enregistrer au format Google Sheets’.

Pour convertir automatiquement l’ensemble des prochaines importations de fichiers Office au format Google Sheets, procédez comme suit :

Dans Google Drive, en haut de la page, cliquez sur “Paramètres” ;

À côté de “Convertir les fichiers importés”, activez l’option “Convertir les fichiers importés au format Google Docs”.

Le fichier Excel et le nouveau fichier Sheets s’afficheront dans Drive. Vous avez la possibilité de conserver le fichier Excel ou de le supprimer. Si vous le conservez, vous pouvez par exemple le renommer [Archivé] Mon doc.xls. Cela vous permettra d’éviter toute confusion. Vous avez aussi la possibilité de convertir un fichier Excel au format Sheets et de continuer à l’utiliser dans Google Sheets. Le fichier Excel de base ne sera pas modifié.

Pour finir, notez que les icônes + et × permettent de différencier rapidement les fichiers Sheets et Excel dans Drive.

Pourquoi convertir une feuille Excel en Google Sheets ?

Diverses raisons peuvent justifier la conversion d’une feuille Excel en Google Sheets. En voici quelques-unes :

L’accessibilité en ligne : Google Sheets est un outil en ligne. Cela signifie que vous pouvez y accéder dans n’importe quelle circonstance et sur n’importe quel appareil avec une connexion Internet ;

La collaboration en temps réel : Google Sheets permet à des groupes de personnes de travailler sur une feuille de calcul en même temps. Cette option facilite la collaboration et la communication entre les équipes ;

Le stockage en nuage : Google Sheets est stocké dans un Cloud. Cela signifie que vos données sont sauvegardées en toute sécurité et que vous pouvez y avoir accès à tout moment ;

Les fonctionnalités supplémentaires : Google Sheets propose des fonctionnalités supplémentaires. Il s’agit des modèles prédéfinis, des outils d’analyse de données avancés, des graphiques interactifs, etc.

En somme, il existe de nombreux avantages à convertir une feuille Excel en Google Sheets.