Comment faire un live TikTok

Comment être en Live sur TikTok

Pour attirer l’attention du public sur les réseaux sociaux, les marques et les créateurs de contenu disposent de nombreuses possibilités.

Parmi celles-ci, le streaming en direct occupe une place de choix, car il permet de développer une relation de proximité avec le public. Pour faire des vidéos en direct, on peut faire confiance à de nombreuses applications comme TikTok.

Découvrez ici les astuces pour être en live sur TikTok.

Accéder à l’outil de création d’un Live

Pour démarrer un Live sur TikTok, il faut préalablement ouvrir le générateur de vidéo instantanée. À partir d’un smartphone Android ou iOS, connectez-vous à votre compte. Assurez-vous d’avoir une version à jour de l’application. Ceci vous permettra de bénéficier des dernières fonctionnalités du Live.

Dans l’interface de TikTok, sélectionnez l’icône « + » située au centre de l’écran en bas.

Seuls les comptes ayant au moins 1000 followers peuvent créer un Live avec TikTok.

Si vous respectez ce critère, un bouton spécifique apparaîtra sous le bouton rouge qui permet de lancer l’enregistrement.

Si vous n’apercevez pas le bouton, parcourez les onglets Story et MV afin de cliquer sur « Live ».

Faire les préréglages nécessaires

À ce stade, tout se passe dans deux menus contenus dans l’interface du centre Live de l’application TikTok.

Comment configurer le menu d’ajout de titre et sujets pour un Live TikTok ?

Dans ce menu, les réglages permettront aux followers d’avoir des informations précises sur le Live. Dans un premier temps, vous devez choisir un titre cohérent et percutant afin d’attirer un grand nombre de spectateurs. Dans la catégorie relative au sujet, soyez précis.

En effet, seule la thématique conditionne le référencement de votre émission sur la plateforme. Pour finir, mentionnez l’objectif de votre Live TikTok. Dans certains cas, une bonne description de l’objectif pousse les viewers à vous apporter leurs soutiens financiers.

Comment configurer le menu de personnalisation pour un Live TikTok ?

Dans cette section du centre Live, vous avez la possibilité d’utiliser les fonctionnalités de retouche et d’effet. Elles vous permettent d’ajouter à votre visage des filtres et des effets de lissage que vous jugez utile.

Par ailleurs, dans le menu de personnalisation, on peut choisir d’ajouter un modérateur au Live. Présent dans votre liste d’amis, le modérateur gère tous les commentaires du streaming. Si cela est nécessaire, désactivez certains mots-clés dans les paramètres des commentaires.

Démarrer la diffusion en temps réel du Live

Pour réussir la diffusion de votre Live, assurez-vous de réunir deux conditions importantes. Premièrement, installez-vous dans un lieu propice où vous pouvez dérouler votre direct sans être dérangé par les bruits. Ensuite, dotez-vous d’une connexion internet avec une excellente bande passante. Ceci vous permettra de transmettre des images de haute qualité. À présent, appuyez sur le bouton « Démarrer le Live ».

Celui-ci vous conduira instantanément dans l’interface du direct où vous pouvez organiser l’émission. À tout moment, il est possible de personnaliser le flux ou de modifier l’objectif du Live. En bas à droite de l’écran du téléphone, l’onglet « Plus » regroupe tous les paramètres généraux. Parmi ceux-ci, on peut mettre l’accent sur la gestion des cadeaux, la mise en pause du direct ou le coffre au trésor. Par ailleurs, vous pouvez partager le lien du Live TikTok afin d’émettre sur d’autres réseaux sociaux.

Récolter toutes les données du Live TikTok

À la fin du streaming, vous serez automatiquement redirigé vers l’interface relative à la gestion du Centre de contrôle. Là, vous pouvez analyser les performances de votre vidéo grâce à diverses statistiques. D’abord, visionnez le nombre de spectateurs ainsi que le nombre de nouveaux abonnés.

Ces chiffres vous permettent de savoir si le live est bien apprécié par les followers. Ensuite, vérifiez la quantité de diamants obtenus grâce au Live. Par ailleurs, ces données peuvent être consultées à nouveau dans la section « Centre Live ». Dans ce menu, vous pouvez également suivre les rediffusions de votre vidéo pendant 90 jours.

Comment faire un Live TikTok avec moins de 1000 abonnés ?

Normalement, il faut être âgé d’au moins 16 ans et avoir au moins 1000 abonnés avant de faire un Live sur TikTok. Toutefois, il existe une astuce qui permet de contourner cette règle. Dans l’onglet « Moi », choisissez l’option « Signaler un problème ». Mentionnez que vous n’êtes pas capable de lancer un direct. Dans les étapes qui suivront, vous pourrez laisser un message dans le formulaire de commentaire. Après avoir cliqué sur Signaler, attendez la réponse de l’assistance TikTok.