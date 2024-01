ROAD-LIGHT Dispositif de sécurité lumineux CLIC-LIGHT pour vélos et trottinettes -

Tout savoir sur l'article Dispositif de sécurité lumineux CLIC-LIGHT pour vélos et trottinettes de la marque ROAD-LIGHT : CLIC-LIGHT est un dispositif de signalisation lumineux sans fil développé par ROAD-LIGHT. Ce produit innovant est le premier système du genre à pouvoir être utilisé sur une moto, un vélo ou une trottinette. Le module de signalisation comprend les clignotants gauche et droite, un feu stop, un feu de position, un feu anti brouillard et des feux de détresse. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU DISPOSITIF DE SÉCURITÉ LUMINEUX : - Installation simple dans le dos, grâce à un harnais. - Utilisation automatique pour motos et scooters, avec sa télécommande connectée directement au véhicule pour une synchronisation automatique entre les commandes du guidon et le dispositif CLIC-LIGHT. - Télécommande pouvant être fixée au guidon de la trottinette ou du vélo, pour signaler tout changement de direction ou arrêt aux autres véhicules et usagers de la route. - Mise en veille automatique. - Couleur : Noir. - Lampe : LED. - Marque : ROAD-LIGHT. #CONTENU DU PACK# CONTENU DU PACK : - 1 Module de signalisation lumineux. - 1 Harnais réglable avec bandes scratch. - Télécommande sans fil. - Support de télécommande pour le guidon. - Câble à 8 fils pour le branchement au système de signalisation arrière du véhicule. - Câbles USB Type C, pour recharger le module de signalisation et sa télécommande.