Noël arrive bientôt, qu’allez-vous manger pour les fêtes ?

Noël approche à grand pas ! Les différentes courses pour faire le choix des cadeaux, l’achat du sapin et des accessoires de décoration nécessitent assez de temps.

Ce n’est pas pour cette raison que vous devez oublier ce que vous allez servir dans les plats pour surprendre la famille et vos invités.

Pour les fêtes de fin d’année, il est toujours agréable de proposer un menu qui sort de l’ordinaire.

Qu’allez-vous manger alors pour les fêtes ? Voici des idées de recettes idéales pour régaler vos hôtes.

Une recette simple, mais toujours efficace

Les recettes simples sont souvent celles qui opèrent la magie de Noel. Vous pouvez opter pour les truffes au chocolat.

Pour réaliser cette recette, il vous faut une bonne ganache. Utilisez votre robot de pâtisserie pour gagner du temps. Ensuite, mettez votre ganache au repos au frigo, puis enrobez-la de gourmandises selon vos préférences : cacao, noix de coco, cacahuètes, etc. Quel régal !

Toutefois, cuisiner des mets pour les fêtes de fin d’année requiert assez de temps. Entre la définition du menu et l’achat de tous les produits nécessaires à la préparation, on n’a souvent pas le temps.

En plus, vous devez vous occuper de la décoration, des cadeaux, etc. Si vous avez peur de tout foirer à la dernière minute, vous pouvez réserver vos menus de fêtes de fin d’année chez Instant-Lunch, votre traiteur pour Noël et les fêtes.

Pourquoi choisir Instant-Lunch

Fort de son expérience pour les fêtes de fin d’années, Instant-Lunch vous a concocté 5 menus succulents pour les fêtes de fin d’année.

Menu de Noël du pêcheur : Saumon gravlax aneth, Filet de bar et sa fondue poireaux marinière, Bûche de Noël exotique.

Menu de Noël au Marché : Tatin d’échalote, Risoni à la truffe cuisson façon risotto, île flottante aux pralines rose.

Menu de Noël Bouché : Salade de magret de canard fumé, Épaule d’agneau confite avec son boulgour aux fruits secs, Mont-blanc.

Menu Noël du jardin : velouté de cèpes, Purée de butternut noisettes sous toutes ses formes, Bûche de Noël chocolat.

Menu de Noël à la Ferme : Pâté en croûte morilles éclats de pistache, Ballotine de Volaille pomme de terre grenaille sauce morille, Salade de fruits de Noel.

Pour accompagner ses menus, Instant-Lunch vous propose une option truffée dans chaque formule de Noël : Macaron à la truff/Gougère comté truffe, Brie truffé avec salade mesclun -70 g. Et ce n’est pas tout !

Instant-Lunch, un traiteur prévoyant

Votre traiteur, Instant-Lunch vous propose des mises en bouches remarquables pour vous aider à vivre un Noël inoubliable. Entre un plateau de brochettes de saumon, un plateau de gambas mayonnaise pickles, des pics figue magret de canard et cracker’s cœur rumsteck black angus pané, vous aurez l’embarras du choix.

Par ailleurs, vous avez la possibilité de commander tous vos spiritueux, boissons sucreries et autres boissons chez Instant-Lunch. Vous pouvez donc profiter d’une seule ou de deux livraisons entre le 5 décembre et le 2 janvier pour faire le plein de vos repas et boissons pour la Noël et les fêtes de fin d’année.

Vous gagnerez ainsi le temps nécessaire pour bien choisir votre cadeau et réaliser les autres activités afin de bien profiter des fêtes. Si vous prévoyez d’ offrir un ordinateur de bureau comme présent, chercher des conseils afin de faire le bon choix.

Un dessert Noël fait maison

Pour réaliser des économies, vous pouvez concocter un dessert en famille et commander le reste du menu chez votre traiteur. Cette option rendra encore vos fêtes plus mémorables, car vous profiterez d’intenses moments de partage, de joie et d’échange avec vos enfants et votre entourage.

Comme dessert, « les bûches » sont d’excellentes options. C’est un dessert qui peut prendre toutes les formes possibles et satisfaire tous les goûts. Vegan, glacée ou pâtissière, vous avez toutes les cartes en main pour combler vos hôtes de bonheur avec un bon délice