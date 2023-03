Quelle stratégie marketing adopter en fonction des évènements en 2023 ?

L’essor des technologies web a changé grandement les habitudes des consommateurs ces dernières années. Ceux-ci n’acceptent plus d’être démarchés par les marques. Désormais, en tant qu’entreprise, si vous désirez attirer les clients et survivre à la forte concurrence qui prévaut dans le milieu commercial, vous devez mettre en place une stratégie marketing réfléchie et adaptée.

Cela va consister à trouver les leviers marketing qui vont soutenir les actions de votre marque tout en valorisant votre image. C’est la clé pour développer votre visibilité et augmenter votre chiffre d’affaires. Mais quelles sont les tendances à intégrer dans sa stratégie marketing pour promouvoir votre organisation pour cette année 2023 ? On vous dit tout.

Faire des posts permanents sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont aujourd’hui incontournables en matière de communication. Ce levier produit de bons résultats à court, moyen ou long terme. Cette tendance va continuer d’impacter le secteur digital en 2023. Par le biais de vos posts, votre communauté pourra être au parfum des différentes aventures de votre business.

Qu’il s’agisse du lancement de nouveaux produits ou services, des recrutements ou des promotions, les publications répétées témoignent du dynamisme de votre entreprise. Privilégier les contenus vidéo. Cela aide à prendre une décision avant un achat. Ce type de marketing vous offre les opportunités qui vous permettront d’atteindre de nouvelles audiences et micro-communautés.

À ce titre, certaines plateformes sociales doivent être privilégiées :

Tiktok : l’utilisation de réseau en marketing permet de diffuser du contenu de marque auprès d’une audience de plus d’un milliard d’utilisateurs ;

LinkedIn : n’hésitez pas à faire la publication des succès et des actualités de votre entreprise sur ce média social. Mettez-vous en contact avec d’autres personnes de votre secteur et créez des messages qui renforcent votre autorité dans votre domaine ;

Facebook : ces dernières années, le profil démographique des utilisateurs de Facebook a considérablement évolué ;

Twitter : c’est la plateforme parfaite pour construire la personnalité de votre marque ;

Instagram: ce site est très utile pour le marketing des médias sociaux. Il faudra créer des stories afin de partager des images captivantes des coulisses de votre entreprise.

Par ailleurs, il est fortement recommandé de créer un calendrier marketing 2023. Il vous servira de guide pour les activités et permettra de définir les dates pour chaque campagne de même que pour la planification des publications sur les réseaux sociaux.

Cette technique vous sera d’une grande utilité pour atteindre vos objectifs. Cela vous évitera de perdre dans la masse les activités marketing majeures. Le calendrier de marketing des réseaux sociaux est un élément clé de la réussite de votre stratégie de marketing social.

Le Search Engine Optimization (SEO)

Force est de constater que beaucoup de marques ne concentrent pas assez d’efforts sur l’optimisation pour les moteurs de recherche (SEO). Il s’agit d’une grave erreur qui vous coûte potentiellement des milliers de visites par jour sur votre site Web. Cette stratégie de marketing est indispensable pour améliorer le positionnement des pages de votre site web dans les résultats de recherches afin de générer du trafic. Toutefois, obtenir ce résultat prend du temps. Le SEO est alors un investissement dont les résultats ne seront pas immédiatement visibles.

Le marketing expérientiel

Le marketing expérientiel est l’une des tendances marketing ayant le vent en poupe et qui est très utilisé par les grandes entreprises B2B et B2C. Ce type de marketing consiste à offrir aux consommateurs une expérience unique dans le but d’établir avec eux des liens émotionnels et durables. Le marketing expérientiel est axé uniquement sur l’expérience utilisateur.

Il s’agira donc d’inciter le client à acheter votre produit ou service en lui faisant préalablement vivre une expérience mémorable. Ce faisant, vous allez augmenter de manière considérable les chances de se décider à faire l’achat. Peu importe les produits ou services que vous proposez, cette technique marketing reste l’une des plus prometteuses pour augmenter les ventes en 2023. Cependant, gardez en tête qu’elle se base sur quatre leviers fondamentaux à savoir :

La création de la surprise : vous devez faire découvrir au consommateur une expérience inédite ;

La proposition d’une expérience unique et extraordinaire : cela permet de créer un moment de partage entre votre marque et le client ;

La stimulation des sens : cela est nécessaire pour faire naître un véritable lien sentimental entre le consommateur et votre entreprise ;

La création d’un lien durable : c’est ce lien qui poussera toujours le client à venir vers vous pour obtenir le produit ou le service que vous proposez.

L’observance de ces éléments est capitale pour bien mettre en place cette stratégie.

Le marketing de contenu

Lorsqu’il s’agit de faire la promotion des services d’une entreprise, d’enregistrer de nouveaux prospects et d’attirer des clients, le marketing de contenu est l’un des moyens les plus efficaces pour y arriver. Il vous permet de générer du trafic tout en gagnant de nouveaux clients. Vous pouvez donc établir des liens de confiance durables entre la marque et le consommateur.

C’est une stratégie qui permet bénéficier de nombreux avantages. On peut citer entre autres :

Le développement de l’e-réputation de votre entreprise ;

La génération de prospects qualifiés ;

L’amélioration du positionnement du site web de l’entreprise ;

L’attraction de nouveaux clients ;

Le faible investissement ;

La rentabilité à long terme.

Comment réussir une stratégie de marketing de contenu ?

Pour créer une stratégie de marketing de contenu qui fera passer vos initiatives digitales à la vitesse supérieure, voici les étapes à suivre :