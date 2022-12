Top 5 des articles personnalisables en 2022

Au cours de l’année 2022, l’industrie de l’imprimerie à la demande a atteint ses plus hauts sommets. Cela se traduit par la naissance de plusieurs tendances qui ont vu le jour grâce aux objets personnalisés.

Sous cette impulsion, l’on observe que plusieurs objets du quotidien sont sujets à personnalisation. À l’aube des fêtes de fin d’année, vous vous demandez sans doute quels cadeaux offrir à vos proches.

Laissez-vous guider et découvrez les 5 meilleurs articles personnalisés les plus tendance de cette année.

Le sac bio en coton

Le sac bio en coton personnalisable est à la une des tendances en 2022. Il offre plusieurs avantages, tant du point de vue de l’utilisation, que de l’esthétique.

Fabriquer sans insecticide ni aucun pesticide, ils sont disponibles en plusieurs qualités.

En plus, la nature de la matière utilisée permet d’avoir des sacs résistants, mais très légers à porter. Ils sont construits en matière organique et sont biodégradables.

Leur caractère bio s’inscrit dans la continuité de la lutte contre les sachets plastiques, car il est facile à recycler.

Si vous souhaitez offrir un sac coton bio personnalisable, il vous faudra faire preuve de créativité quant à la combinaison des couleurs et illustrations.

Les masques de protection

Vous vous en doutez bien ! Les masques de protection font partie des articles personnalisés les plus tendance en 2022. Avec l’arrivée de la pandémie de COVID 19, le port de masque fut l’une des premières mesures de protection instaurées par certains gouvernements.

Loin d’une mesure barrière, les masques de protection ont fait peau neuve grâce aux nouveaux modèles personnalisables. C’est ainsi que vous pouvez choisir des masques en tissu, en polyester ou en coton.

Ils sont réutilisables et adoptent une texture facile à broder ou à imprimer de motifs et illustrations.

Les bouteilles en verre

Les bouteilles en verre sont de plus en plus personnalisables. Ils font l’objet d’un usage quotidien par certains professionnels du commerce et sont utilisés à diverses fins. Raison pour laquelle, ils font partie du classement des articles les plus personnalisés durant l’année 2022.

Ils peuvent être utilisés sous la forme de :

produits de commerce ;

bougeoirs ;

verres à guirlande électrique ;

bouteilles à fleurs ;

Pour personnaliser vos bouteilles en verre, laissez-vous guider par votre imagination. Vous pourriez par exemple faire du tressage macramé en y associant des peintures, de la colle et des ficelles de Jutes. Vous pouvez aussi établir des maquettes à l’aide de logiciels de montage pour réaliser votre design.

Les goodies d’entreprises

Les mugs et les porte-clés constituent les goodies personnalisés les plus courants en entreprise. Devenus comme une tradition, ces goodies ne manquent pas d’être offerts chaque année lors des grandes occasions festives.

Les mugs

Les mugs sont des articles utilisés pour les grandes occasions. Dans les entreprises, ils sont utilisés la plupart du temps comme des cadeaux personnalisés de remerciements. Ils servent également de moyen de communication visuel avec de potentiels clients. Pour cela, vous devrez y ajouter le logo de votre entreprise, votre slogan, votre contact, etc.

Les porte-clés

La personnalisation des porte-clés est une pratique courante en entreprise. Pour la plupart du temps, la matière utilisée est celle qui retient le plus d’attention. S’ensuivent alors les logos, textes et autres motifs. Les porte-clés peuvent être fabriqués en bois, en plastique, en métal ou en cuir.

Il faut préciser que les goodies ne sont pas seulement utilisés par les start-up à des fins promotionnelles. Un mug personnalisé peut servir de cadeaux entre ami(e)s ou entre membres de famille. Vous pouvez facilement les personnaliser, soit en y ajoutant une photo ou des motifs soit du texte ou des citations inspirantes.

Les vêtements

La personnalisation de vêtements est un art resté tendance en 2022. En effet, la customisation de vêtements permet de faire ressortir votre personnalité. Pour cela, vous pouvez faire usage de toutes sortes de pièces comme les perles, les chaînes, les écussons, les franges, etc.

Par ailleurs, la personnalisation de vêtements peut être considérée sous un autre angle. À l’origine, cela était considéré comme un critère de distinction de certains peuples. Ainsi, en Afrique, le tissu wax est couplé à plusieurs styles de vêtements suivant la région et la culture. Par contre, dans la communauté LGBT, certaines banderoles de couleurs sont imprimées sur des vêtements comme signe distinctif et d’appartenance.