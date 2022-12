Il existe aujourd’hui diverses solutions d’hébergement et divers types de serveurs, qu’il peut être difficile de faire le bon choix.

Autant les particuliers que les entreprises à la recherche d’une solution hébergement ont généralement le choix entre de multiples options.

Le serveur bare metal en ce qui le concerne fait partie de ceux les plus populaires.

Qu’est-ce qu’un serveur bare metal ? Comment choisir ? Découvrez tout sur la question dans la suite de cet article.

Le serveur bare metal : qu’est-ce, c’est ?

On appelle serveur bare metal, tout serveur physique dédié à un seul locataire. Dans la pratique, la présence d’un seul locataire veut dire que le serveur n’est tout simplement pas équipé pour accueillir plus d’un utilisateur.

Il sera donc entièrement dédié à l’utilisateur qui l’adopte. L’expression bare metal veut aussi dire que le locataire aura un accès sans limite au matériel.

Cependant, il faut souligner que le serveur bare metal peut abriter plusieurs utilisateurs, seulement si ces derniers sont inclus dans l’entité locataire.

C’est aussi là, l’un des multiples avantages du serveur bare metal, qui le distingue des autres types de serveurs que l’on retrouve sur le marché.

Profitez de cette technologie avec la location serveur dédié pour héberger votre activité en ligne !

Comment choisir son serveur bare metal ?

Le serveur bare metal est la solution la plus adaptée si vous avez une petite ou une moyenne entreprise. En effet, les tarifs sont assez intéressants et le système est très évolutif.

Le serveur bare-métal se caractérise aussi par son côté simple et ses incroyables performances. C’est d’ailleurs ce qui le rend aussi attrayant pour les utilisateurs.

Néanmoins, le choix d’un serveur bare metal ne doit en aucun cas se faire à la volée. Pour bien choisir le vôtre, vous devez nécessairement tenir compte de certains paramètres.

Performance et nombre d’utilisateurs

Toutes les entreprises ont des exigences de performance et c’est ce que vous devez commencer par évaluer. Plus vous connaîtrez avec précision les vôtres, mieux vous pourrez choisir votre serveur et le dimensionner en conséquence.

En outre, le choix d’un serveur doit nécessairement se faire en fonction du nombre d’utilisateurs. Ne pas tenir compte de ce paramètre vous exposerait au risque de choisir un serveur pas assez puissant.

La nature des services et votre matériel

Le choix du serveur doit aussi se faire en tenant compte des différents services que vous proposez, ainsi que du matériel que vous exploitez. Ces deux paramètres sont déterminants pour la qualité du rendement que vous souhaitez obtenir.

Par exemple, si vous utilisez un matériel de travail plus ou moins vétuste, il ne vous permettra pas d’exploiter toutes les performances de votre serveur. C’est pourquoi votre choix doit aussi dépendre des outils dont vous disposez.

Les caractéristiques du serveur bare metal

Pour bien choisir votre serveur, vous devez nécessairement tenir compte de ses caractéristiques techniques. La position géographique du serveur déterminera énormément la qualité du réseau. Elle conditionne aussi la facilité d’accès au serveur par les utilisateurs.

Par ailleurs, le serveur doit nécessairement réunir toutes les caractéristiques techniques qu’il faut pour être la solution dont vous avez besoin. Il doit également être suffisamment performant pour vous permettre d’évoluer dans le temps, à moins que cela ne fasse pas partie de vos objectifs.

N’oubliez pas que les serveurs bare metal sont plus difficiles à mettre en place qu’un Cloud. Soyez donc très exigeant en ce qui concerne les caractéristiques techniques.

Quelques avantages du serveur bare metal

Le serveur bare metal présente certains avantages qui font de lui le serveur idéal. D’abord, il faut parler de sa capacité à traiter une quantité importante de données. La plupart des serveurs bare metal sont capables de traiter plus d’informations que les serveurs virtuels.

Ensuite, il s’agit d’un système avec des performances stables. Il fonctionne sans hyperviseur et s’avère donc plus rapide.

Enfin, c’est un système à la fois flexible et doté de multiples fonctionnalités. Avec un serveur bare metal, vous avez la possibilité de choisir votre système d’exploitation, mais aussi de régler le serveur à l’avance selon vos réels besoins.

Les serveurs bare metal sont de plus en plus adoptés dans le monde par les entreprises. Ils sont réputés pour être des systèmes flexibles, performants, multifonctions, mais aussi sécurisés. Tant de raisons qui expliquent leur expansion rapide partout sur la planète.