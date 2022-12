6 raisons de développer une alimentation spécifique pour un projet électronique

Différente de l’alimentation standard, l’alimentation spécifique est sujette à de nombreuses appréhensions négatives, en raison de sa complexité.

Toutefois, il faut savoir qu’elle s’avère très utile dans certains cas. Pour quelles raisons faut-il recourir à l’alimentation spécifique ?

Voici 6 raisons qui justifient le recours à ce type d’alimentation dans un projet électronique.

Limiter les encombrements dans l’appareil

Le désir d’obtenir des appareils plus petits peut motiver le recours à une alimentation spécifique. En effet, le défi de plusieurs projets électroniques est d’obtenir des miniatures facilement malléables et transportables. Le domaine high tech et celui de la médecine sont les plus demandeurs de ce type d’équipements électroniques.

En fait, le projet électronique consiste à booster la puissance et la dissipation thermique de l’équipement tout en améliorant son format et en amoindrissant sa taille. Les alimentations standards ne sont pas toujours compatibles à ce type de projet électronique.

En conséquence, l’alimentation spécifique constitue une alternative incontrôlable pour la réussite d’un projet de miniaturisation.

Le gain de précision et la maîtrise de la production de l’alimentation spécifique

La précision est capitale pour de nombreux secteurs d’activités. En conséquence, les projets électroniques s’attellent à développer les équipements les plus précis. Le but étant de diminuer la marge d’erreur.

Les domaines concernés sont :

L’intelligence artificielle ;

La médecine ;

La transformation ;

Etc.

Pour élaborer un équipement électronique sur mesure, l’alimentation spécifique offre plus de marge de manœuvre que l’alimentation standard.

En effet, elle propose une alimentation adaptée au projet électronique, car elle permet d’atteindre le niveau de précision souhaité. En outre, cela permet d’améliorer la définition technique du produit.

De ce fait, il est facile d’obtenir les certifications requises et de gérer l’obsolescence des matériaux électroniques qui constituent l’équipement.

La résolution des problèmes d’étanchéité

L’alimentation spécifique est utile pour la réalisation des équipements qui requièrent une grande étanchéité. Les équipements doivent généralement intégrer les :

Bateaux ;

Avions ;

Piscine.

En fait, les besoins en étanchéité de ces équipements sont relativement supérieurs à la moyenne. En d’autres termes, ils nécessitent un fort degré de protection IP. C’est pourquoi l’alimentation standard n’est pas vraiment adaptée à ces équipements. En conséquence, ils ont besoin d’une alimentation spécifique pour fonctionner correctement et sur la durée.

La résolution des problèmes thermiques

Les problèmes thermiques d’une installation sont relatifs à la capacité d’une installation électronique à convertir l’énergie. Toutefois, elle ne saurait le faire de façon intégrale. De ce fait, il est possible de se retrouver avec un excédent de chaleur susceptible de causer une surchauffe s’il n’est pas évacué. Cela peut causer la dégradation, voire la destruction de toute l’installation.

Si la grande majorité des alimentations standards sont à même de gérer une telle situation, il faut recourir à une alimentation spécifique pour la réalisation de certains projets. On peut par exemple citer les équipements électroniques utilisés pour l’agriculture et la piscine. Ceux-ci sont exposés au soleil de façon constante. En conséquence, ils peuvent être confrontés à un excès de chaleur dû à la chaleur du soleil et la chaleur du fonctionnement.

Pour dissiper le surplus de chaleur, il faut impérativement recourir à une alimentation spécifique. En plus d’être de haut rendement, elle doit intégrer des radiateurs adaptés afin d’évacuer entièrement l’excédent de chaleur.

L’optimisation de l’environnement magnétique

Les contraintes de compatibilité électromagnétique (CEM) varient en fonction de l’appareil électronique, de sa classe et de l’environnement pour lequel il est destiné. Afin d’obéir aux normes en vigueur, il est parfois nécessaire d’utiliser une alimentation spécifique pour un projet électronique.

En fait, la comptabilité électromagnétique fait l’objet d’une certification spéciale. Indispensable pour la commercialisation d’un équipement électronique, cette certification permet de savoir si l’équipement électronique en question est capable de s’intégrer et de fonctionner dans un environnement. Cela, sans causer un dérèglement du champ électromagnétique ou sans subir les effets de ce même champ.

La CEM impose des normes strictes et difficiles à respecter. Plus de 70 % des projets électroniques subissent un rejet à leur demande de certification, à cause de l’alimentation et la conversion d’énergie défaillante. Les normes CEM changent selon la spécificité du projet électronique. Avec le développement d’une alimentation spécifique, il est plus facile de répondre aux normes CEM et d’obtenir cette certification.

La réduction des coûts

Dans le cadre d’un projet à haute volumétrie, l’alimentation spécifique peut engendrer une réduction considérable des coûts de production. Si une entreprise fabrique plus de 50000 unités d’un projet électronique, elle a tout intérêt à utiliser ce type d’alimentation afin d’optimiser le tarif de l’industrialisation, de la fabrication, des composants, etc.

Quoique l’investissement de départ semble plus important, le ROI (return on investment) est généralement positif. L’alimentation spécifique assure donc une meilleure rentabilité et qualité des produits, car l’alimentation est parfaitement adaptée à l’équipement.