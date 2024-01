Intex Spa Intex Pure Spa Carbone bulles et jets 6 places

Spa Intex Pure Spa Carbone bulles et jets 6 places Buses d’hydromassage + Bulles + Ecostérilisateur intégrés Le spa gonflable Intex PureSpa Carbone 6 places intègre les dernières innovations de la marque au service de votre bien-être. Vous profitez de la dernière génération de bloc filtration mais aussi d’une connectivité Wifi permettant le contrôle du spa à distance depuis votre smartphone gràce à l’application Intex. Les buses d’hydromassage comportent aujourd’hui des triples jets orientables pour vous permettre de cibler une zone pour la relaxation, et elles sont complétées par des buses à jets simples orientables pour que vous trouviez l’hydromassage qui vous correspond. Le kit est complété par des appuis-tête gonflable ainsi que 140 diffuseurs de bulles, pour assurer un moment de relaxation et de détente. La tablette tactile étanche fournie vous permet de commander les fonctions essentielles du spa sans en sortir mais aussi de profiter d’une programmation différée pour le déclenchement et la durée de chauffage afin de pouvoir faire en sorte par exemple que le spa soit à la température voulue lorsque vous rentrez à la maison. En terme de traitement de l’eau, vous pourrez utiliser l’ écostérilisateur au sel intégré qui permet la désinfection de l’eau en limitant l’ajout de traitements chimiques, c’est un traitement plus sain et plus écologique. Le design épuré, les couleurs contemporaines et la finition haut de gamme font du spa gonflable Intex Carbone bulles et jets un équipement premium accessible à tous. Équipements inclus Couvercle isolant, résistant et verrouillable par clé Bloc de filtration compact nouvelle génération 3 cartouches de filtration + 2 appuis-tête Contrôle à distance via application Intex (Wifi) Tapis de sol thermique 4 buses à jets triples orientables + 2 buses à jet simple orientable 140 diffuseurs à bulles d’air chaud Tablette tactile étanche Application Wifi pour contrôler le spa depuis votre smartphone Le spa Carbone 6 places Intex à bulles et jets n’est pas seulement un spa haut de gamme, c’est aussi un spa connecté. Gràce à l’application Intex pour smartphone, vous pouvez programmer les différentes fonctions à distance et du bout de vos doigts ce qui offre un meilleur confort d’utilisation. L’installation et le paramétrage sont extrêmement simple à réaliser gràce à la technologie intelligente et l’application Intex très intuitive : Téléchargez l’application Intex sur votre smartphone Connectez-là à votre réseau Wifi Connectez votre spa Carbone à l’application Profitez de toutes ses fonctionnalités et programmez votre PureSpa où que vous soyez Bloc de filtration de dernière génération + Tablette tactile étanche Intex améliore l’ensemble de la gamme Pure spa pour plus de performances. Le spa Carbone dispose d’un nouveau bloc technique plus moderne, compact et design développé pour être performant, pratique et silencieux. Doté d’une tablette tactile amovible et étanche, un support intelligemment disposé sur le bord de...