ICloud possède différentes offres selon les besoins des clients, avec des prix accessibles et adaptés aux disponibilités de chacun. Si ce service vous intéresse, il peut être pratique de voir les forfaits de ce service de stockage.

Nous allons nous focaliser ici sur les prix des forfaits du service de stockage iCloud afin de vous donner une idée de vos possibilités en termes d’offres. Mais avant de nous concentrer sur ce point, il est important de parler des atouts de ce service ainsi que des raisons de sa popularité et de son succès.

Pourquoi iCloud est-il intéressant ?

ICloud est le service de stockage en ligne phare d’Apple. Mondialement connu, il rassemble actuellement plusieurs millions d’utilisateurs réguliers.

Cela témoigne de plusieurs qualités notables qui rendent ce service particulièrement compétitif au vu des nombreux concurrents sur le marché. Voici les différents atouts et intérêts de ce service.

Stockage fiable et protégé

L’un des points positifs notables et importants d’iCloud, c’est son stockage aussi efficace que sécurisé.

En effet, vos documents, photos, logiciels, musiques et autres fichiers sont stockés méthodiquement au sein des serveurs d’Apple. Dans le cas d’une perte de données, il vous sera donc tout de même possible de les trouver dans le Cloud.

Au niveau des mesures de protection, iCloud ne lésine pas sur les protocoles de cryptages, la mise en place de mots de passe personnalisés ou encore les systèmes d’authentification complexes. Ainsi, vous pourrez même contrôler précisément le nombre de personnes pouvant accéder à vos données.

Une fonctionnalité étant la même pour tous les utilisateurs, et ce, peu importe votre choix sur les types et coûts d’abonnements d’iCloud

Synchronisation et exclusivité

Apple, comme pour ses autres produits, a cette stratégie de privilégier l’exclusivité autour de sa technologie.

Aussi, iCloud n’est disponible que sur Ios et sur les appareils de la pomme. Une technique qui permet non seulement de renforcer la sécurité, mais également d’améliorer la synchronisation. En effet, la compatibilité du service de stockage étant préalablement limité, le système de synchronisation a été pensé pour s’effectuer le plus rapidement et facilement possible. Vous pourrez donc travailler avec des documents depuis n’importe quel appareil et accéder à vos fichiers en quelques secondes. Une manière de toujours avoir près de vous les fichiers les plus importants.

Ainsi, en termes d’offres, iCloud propose également des fonctionnalités exclusives aux utilisateurs d’Apple. Une stratégie qui marche très bien depuis sa création en 2011.

La diversité des offres

Comme vous pourrez le voir plus tard, iCloud mise sur la diversité en termes d’offres et de forfaits d’abonnements.

Cela permet ainsi aux clients de trouver la formule et la quantité de stockage adéquate selon leurs besoins et envies.

L’avantage dans ce système, c’est qu’il vous est possible de changer de formule, et ce, même en ayant souscrit pour un type d’abonnement précis. Vous pourrez donc adapter les offres selon vos besoins actuels mais aussi futurs.

Afin de mieux comprendre, il est important de se pencher en détail sur les forfaits et tarifications existants d’iCloud.

Quelles sont les différentes offres d’iCloud ?

Comme dit précédemment, iCloud propose différents tarifs adaptés selon les besoins des clients.

Il est question de voir ces différentes offres afin de mieux comprendre tout l’intérêt de ce service de stockage.

Les offres de stockages en ligne

Il y a avant tout l’offre gratuite de 5 Go d’espace de stockage accessible à la simple condition d’une inscription sur le service. Cette offre vous permettra notamment de bénéficier d’une certaine partie des fonctionnalités d’iCloud tout en vous offrant la possibilité d’entreposer et protéger vos documents les plus importants.

Si la quantité ne vous suffit plus, vous pourrez choisir parmi les offres payantes disponibles, à commencer par l’abonnement mensuel à 0,99 euros vous permettant de profiter de 50 Go d’espace de stockage. Pour 2,99 euros par mois, vous disposerez de 200 Go ainsi que davantage de fonctionnalités. En allant plus loin, il vous est même possible de vous souscrire à un abonnement à 9,99 euros afin de bénéficier de 2 To de stockage, de quoi largement vous permettre de stocker vos logiciels, musiques et documents en tout genre.

Apple One : au-delà du stockage cloud

A savoir qu’iCloud ne propose pas que du stockage en ligne, et dispose de grand nombre de fonctionnalités.

Vous avez par exemple le service de streaming musical Apple Music, un concurrent de Spotify et de Deezer où il vous est possible d’écouter vos morceaux et podcast favoris depuis l’espace cloud. Il y a également la plateforme de VOD sous le nom d’Apple TV+ où vous pourrez profiter d’une grande liste de films et séries intéressants.

Pour un total de 15 euros, vous pourrez profiter de l’ensemble de ces services ainsi que 50 Go de stockage sous la formule Apple One. Il vous est d’ailleurs possible de drastiquement augmenter la quantité de stockage en allant de 200 Go jusqu’à plusieurs téraoctets pour des sommes plus importantes.

Le service iCloud est un système complexe et intéressant qui ne cesse de se développer. Aussi, il est clair que ce service de stockage n’a pas fini de faire parler de lui.