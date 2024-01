Hape Table d'activité musicale jouet dès 1 ans

La table d'activités musicale magic touch de Baby Einstein offre d'innombrables expériences musicales à votre enfant. Cette table de jeux en bois est équipée de la technologie Magic Touch primée pour initier votre bébé à la musique. Il suffit de tapoter sur la surface en bois pour découvrir différents sons. Les 22 options d'instruments et les 3 modes de jeu encouragent votre bébé à explorer et créer ses propres compositions musicales. - En Mode Apprentissage, votre tout-petit découvrira les noms des instruments, les couleurs et bien plus. - Le Mode Rigolo active une abondance d'effets de sons, pour qu'il ne s'ennuie jamais. Retirez les pieds de la table pour créer un jouet de sol pour les tout petits bébés, ou bien ses frères et sœurs. Grâce à d'infinies possibilités, cette station musicale deviendra le jeu favori de toute la famille pour les années à venir !