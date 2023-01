Leasing d’entreprise, comment obtenir la meilleure offre ?

La mobilité en entreprise requiert un investissement à ne pas négliger.

Pour atténuer le coût de cet investissement, les entreprises ont recours au leasing qui leur permet de louer une flotte automobile.

Afin d’optimiser au mieux le coût du leasing, celles-ci doivent aussi s’assurer d’opter pour la meilleure offre.

Comment alors obtenir l’offre la meilleure pour le leasing d’entreprise ? Voici une feuille de route à suivre pour y arriver !

Fixez vos priorités

Avant de se lancer dans la quête de la meilleure offre de leasing pour son entreprise, il est important de définir ses priorités. En effet, chaque entreprise a ses propres réalités qui la différencie de toute autre. Pour opter pour un contrat de leasing entreprise .il faut donc prendre le temps de déterminer vos besoins en mobilité afin de définir ce dont vous avez réellement besoin.

Ainsi, vous devez établir un plan de mobilité clair. Pour cela, prenez en compte la préférence de vos collaborateurs. Après tout, ce sont eux qui auront à utiliser les voitures que vous allez négocier pour le leasing. Il est donc important de prendre votre temps pour identifier les types de voitures qui seront plus pratiques pour eux. Définissez également à l’avance les options et les types de services que vous désirez intégrer dans le contrat de leasing.

Optez pour la location longue durée

Obtenir la meilleure offre de leasing d’entreprise c’est aussi opter pour le plus avantageux des modes de location automobile. En réalité, pour la location d’une flotte automobile, les entreprises ont le choix entre la location avec option d’achat (LOA) et la location longue durée (LLD). Il est souvent conseillé d’opter pour le second mode de location qui présente plus d’avantages que le premier.

Pour trouver la meilleure offre de leasing d’entreprise, tenez-vous-en donc aux contrats de location longue durée. En effet, cette formule de leasing permet aux entreprises de prendre en charge efficacement leur mobilité. Plus concrètement, la location longue durée n’impliquant pas le rachat des voitures, les entreprises peuvent investir autrement la somme d’argent qui aurait dû servir au rachat des voitures comme c’est le cas pour la LOA.

Faites appel à un courtier LLD

Vous savez désormais qu’il est mieux pour vous d’opter pour la location longue durée (LLD). Alors, pour avoir le meilleur contrat de LLD, vous pouvez faire appel à un courtier LLD. Il s’agit d’un professionnel qui s’assure de sélectionner pour vous les acteurs du marché qui sauront vous proposer des solutions de mobilité adaptées à votre entreprise. Faire appel à un courtier LLD vous permettra d’avoir la meilleure offre LLD et dans un délai court.

En réalité, grâce à son expérience, le courtier LLD détient un large réseau de partenaires. Ainsi, dès que vous prenez contact avec lui, il sait avec quels loueurs du marché il doit négocier votre contrat de leasing selon vos besoins et votre budget. Il vous aidera aussi à bien établir votre plan de mobilité et à bénéficier de tarifs attractifs. Si vous faites recours à l’expertise d’un courtier LLD, vous êtes sûr d’avoir la meilleure offre de leasing d’entreprise.