Entreprise : est-ce pertinent d’opter pour la technologie No code 2023 ?

Superdry Code Mtn No Hood Fuji Jacket Gris L Femme - Gris - Size: L - female Couche-toi dans le luxe pour l'expérience ultime des sports de montagne avec la veste à capuche Fuji. Il offre la chaleur et la douceur d'une veste matelassée ordinaire sans compromettre la mobilité et le style, vous permettant de rester confortable tout en restant actif. C'est un choix polyvalent pour toutes les occasions au bord des pistes, suffisamment léger pour être un choix confortable pour les discussions autour d'un feu de camp autant que pour escalader n'importe quelle montagne sur votre chemin. C'est un choix fiable pour tout amateur de plein air.Le rembourrage de cette veste est 100% recyclé, chaque veste contient jusqu'à 20 bouteilles recyclées, cela évite que ces bouteilles soient envoyées en décharge ou polluent nos océans.Traits:- Coupe ajustée - conçue pour s'adapter plus près du corps pour un look plus ajusté- Fermeture éclair- Poignets réglables par pression- Deux poches avant zippées avec marquage intérieur- Marque de col brodée- Badge Superdry brodé sur la manche gauche- Ourlet réglable par cordon élastique- Entièrement doublé- Poche intérieure en filet- Rembourrage recycléCaractéristiques:- Matériau : extérieur : 4 % polyester, 96 % polyamide Rembourrage : 100 % polyester recyclé

Utilisation des technologies No code en 2023 ?

Pour une entreprise, la création d’une application ou d’un site Web représente l’une des plus importantes lignes du budget.

Il faut dire que le recrutement d’une équipe de développeur ou le recours aux services d’une agence Web est particulièrement onéreux.

Heureusement, la technologie No code est une alternative intéressante. Comme son nom l’indique, elle consiste à créer un site Web ou une application sans écrire la moindre ligne de code.

De quoi s’agit-il ? Quels sont les avantages et inconvénients de cette technologie pour une entreprise ? On vous dit tout.

Qu’est-ce que la technologie No code ?

La technologie No code est un outil qui permet aux entreprises, mais aussi aux développeurs et aux professionnels non-codeur de créer des applications logicielles ou des sites Web sans codage.

Mais si l’on est un minimum familier à l’univers informatique, on sait forcément qu’il est tout bonnement impossible de concevoir une application sans coder. De fait, comment marche la technologie No code ?

En réalité, en utilisant la technologie No code, on construit quand même une application avec du code. La seule différence est qu’il n’est plus nécessaire de coder soi-même. En effet, les plateformes spécialisées comme Cube vous proposent des fonctions pré construites qu’il suffit de glisser et de déposer sur une page.

En gros, cette technologie fonctionne comme un constructeur d’interfaces. Elle offre la possibilité de personnaliser une interface avec différents objets et d’observer le rendu sur différents supports (mobile, tablette, ordinateur de bureau).

Pourquoi opter pour cette technologie ?

À une époque où la digitalisation des services est devenue essentielle, la technologie No Code présente de très nombreux avantages pour les entreprises. Elle permet d’accroitre la productivité tout en faisant d’importantes économies.

Accroitre la productivité

Comme évoqué plus haut, les plateformes de développement No Code proposent traditionnellement une interface glisser-déposer. Cet élément est particulièrement important parce qu’il permet aux entreprises de créer leurs sites Web ou leurs applications en un temps record. Cela permet donc de réduire considérablement le délai de digitalisation des services.

Réduire les couts

En plus de l’augmentation de la productivité, le principal avantage de la technologie No Code est sa capacité à réduire les couts. En effet, en utilisant cette technologie, il n’est plus nécessaire de faire appel aux services d’une équipe permanente de développeur ou d’une agence digitale.

Il suffit d’utiliser une plateforme No Code qui est nettement moins onéreuse. Cette solution convient donc parfaitement aux entreprises de petites ou moyennes tailles désireuses de créer une application performante à moindre cout.

Modifier une application à souhait

Dans la programmation traditionnelle, il est assez difficile de modifier les fonctionnalités ou les caractéristiques d’une application.

Au mieux, il faut changer une partie du code. Au pire, il faudra le réécrire en entier.

La technologie No code permet de contourner cette difficulté. Désormais, il suffit de faire les modifications souhaitées sur la plateforme et de se remettre au travail.

Cela permet à l’entreprise de faire les modifications sans affecter sa productivité.

Cependant, il faudra s’assurer de la disponibilité des modifications souhaitées sur la plateforme.

Cette solution est-elle si pertinente ?

Malgré ses nombreux avantages, la technologie No Code présente quelques inconvénients. Le plus important est relatif à la sécurité.

En optant pour cette solution, l’entreprise ne contrôle que l’application et les données qui y sont inscrites. Le code source et la pile technologique appartiennent au fournisseur et à la plateforme utilisée. En cas de vente ou de problème de sécurité, l’entreprise est complètement exposée.

L’autre inconvénient de la technologie No Code est la rigidité des fonctionnalités. Dans la plupart des cas, les plateformes mettent un point d’honneur à proposer un large panel d’options de personnalisation.

Toutefois, tous les projets ne se ressemblent pas. Il arrive donc que certaines entreprises soient contraintes de construire leur application avec les fonctionnalités disponibles et pas forcément ce qu’ils désirent.

Comment choisir une agence No code ?

Le succès de plus en plus croissant de la technologie No Code a engendré la hausse significative du nombre de plateformes dédiées. Il est désormais difficile de déterminer celle qui convient le mieux. Pour choisir la plateforme idéale, prenez en compte les éléments tels que :

les services proposés ;

la sécurité des données ;

les outils utilisés ;

et la réputation.

Les services proposés permettent aux entreprises de choisir entre une plateforme généraliste et une plateforme spécialisée. La première permet de créer des applications, des sites Web et autres tandis que la seconde fournit l’un de ces services.

La sécurité quant à elle est un élément essentiel. Comme évoqué plus haut, l’entreprise est tributaire de sa plateforme. Il est alors essentiel de demander les certifications de sécurité d’une plateforme avant de faire appel à ses services. Ensuite, il faudra privilégier une plateforme qui propose des outils adaptés au secteur d’activité de l’entreprise. Enfin, l’enquête sur la réputation permet de connaitre l’avis général des autres utilisateurs.