Les atouts majeurs des sacs à dos promotionnels pour votre entreprise

Gerard Hénon Cartable cuir chocolat- Atout - Chocolat Cartable cuir – Atout : Matière : Croute de cuir Dimensions : L36 x H28 x 2.5 cm Bandoulière amovible 2 compartiments dont 1 zippé Nombreux aménagements intérieurs (stylos, CB…) Poignée sur le dessus 1 poche zippée à l’arrière

Gerard Hénon Serviette Cartable en cuir Atout - 3 soufflets (Couleur: Chocolat) - Chocolat Serviette en cuir à 3 soufflets, Gérard Hénon. – Refente de cuir lisse – Poignée sur le dessus – Bandoulière réglable et amovible – Fermoir tuck à clef – Poche arrière zippée – Poche plate sous le rabat + 2 emplacements cartes + poche zippée – 3 compartiments doublés synthétique – 2 poches plates, 2 emplacements stylo, 2 grandes poches zippées – Attache-clefs

Le sac à dos est un accessoire indispensable dans la vie de tous les jours. Il est d’une grande utilité dans les nombreuses occasions. Pratique et utile, le sac à dos est devenu un objet publicitaire incontournable pour plusieurs enseignes.

Découvrez, dans cet article, l’impact du sac à dos promotionnel au sein d’une entreprise.

Qu’est-ce qu’un sac à dos promotionnel ?

Sous forme d’un sac à dos ordinaire, le sac à dos promotionnel est un sac à dos de marque. Un logo, un message, une broderie de marque ou encore une image d’une entreprise s’apparentent sur le sac à dos promotionnel. Lors d’une vente promotionnelle ou d’une campagne publicitaire, distribuer ce type de sacs aux publics est une tactique promotionnelle gratifiante. Ces accessoires publicitaires sont disponibles en plusieurs modèles. Les entreprises ont le libre de choisir le modèle, la qualité et la forme du sac à dos promotionnel qui conviennent à l’image de leur marque.

Pourquoi adopter des sacs à dos promotionnels ?

Tous les moyens sont bons pour promouvoir les offres. Actuellement, les sacs à dos promotionnels figurent parmi les supports publicitaires les plus efficaces dans le marché concurrentiel. Ils sont devenus la priorité des entreprises pour plusieurs raisons :

Attirer les nouveaux clients

Vous voulez offrir un cadeau inoubliable et tendance à vos prospects afin de leur faire plaisir et de les fidéliser ? Le sac à dos publicitaire est une belle option. En effet, c’est un accessoire à la fois pratique et multifonctionnel. Les clients verront une image positive de votre entreprise et de votre marque, dans ce geste. Quels que soient la profession et l’âge des clients, offrez seulement à ces derniers un sac adapté à leurs besoins et attentes.

Élargir le réseau de communication

Étudiant, professionnel, amateur de sports ou de randonnées, tout un chacun a besoin d’un sac à dos. Ce dernier peut transporter bon nombre de choses, à savoir les livres scolaires, les dossiers, les vêtements, etc. Dans ce cas, il est vraiment un vecteur de promotion efficace. Pour élargir la communication de votre entreprise, offrez — le comme cadeau de bienvenue à tous vos contacts.

Valoriser l’image de marque de l’entreprise

Quel que soit le type de sac à dos publicitaire, il véhicule toujours l’image de marque de l’entreprise. Comme la plupart des objets promotionnels, le sac vise à laisser une impression durable avec votre message et votre logo. Ainsi, le sac à dos promotionnel est le support publicitaire parfait qui met en avant l’image de marque de l’entreprise. Cet accessoire publicitaire peut donc augmenter la notoriété de cette dernière.

Les sacs à dos promotionnels : pour quelle occasion offrir ?

Attirant l’attention des clients potentiels, le sac à dos publicitaire offre un espace publicitaire accrocheur.

Son usage est très vaste, il peut être utilisé dans plusieurs activités :

Tourisme

Lors des voyages organisés ou des visites de sites touristiques, vous pouvez parfaitement offrir aux voyageurs un sac à dos publicitaire.

Sport

Durant un événement sportif, offrir un sac à dos publicitaire aux sportifs est une technique de marketing efficace.

Éducation

Le sac à dos promotionnel peut être distribué pour promouvoir les universités ou les établissements scolaires.

Commerce de détail

Dans la promotion des vêtements, des marques ou des accessoires, vous pouvez tout à fait offrir aux clients des sacs à dos promotionnels.

Comment créer un sac à dos promotionnel ?

En portant un sac à dos publicitaire, le porteur devient l’ambassadeur de la société. Pour réussir un sac à dos promotionnels, il faut tenir en compte de certains critères :

Choisir le modèle adéquat

Pour augmenter le nombre de vos prospects, vous voulez offrir des cadeaux de bienvenue aux nouveaux clients ? Pour cela, optez pour un sac à dos publicitaire. Pour sa création, il est important de choisir le type de sac le plus approprié. Pour avoir des idées sur le modèle de sac, vous pouvez voir les exemples de sacs à dos personnalisés chez IGO Promo

Créer le design

Le style du sac a un grand effet sur l’attrait du sac. Alors, pour attirer le public, privilégiez les sacs originaux et tendance. Sachez que l’audience n’aime pas des objets promotionnels peu attrayants, même s’ils sont offerts gratuitement. N’oubliez surtout pas de mettre le slogan ou le logo de l’entreprise. Il est préférable de placer le logo au milieu du sac pour être bien visible. La couleur du logo doit également s’harmoniser avec celle du sac.

Choisir un sac à dos de qualité

Pour créer un sac à dos publicitaire de qualité, le choix de la matière du sac ne doit pas être choisi à la légère. Sur le marché, il existe plusieurs matières selon vos goûts et préférences. Le cuir est très apprécié plus particulièrement de par sa solidité et sa souplesse. Le polyester est également résistant. Quelle que soit la matière choisie, le sac à dos publicitaire doit être fabriqué avec le plus grand soin.

Tenir en compte du coût du sac

Il faut noter que le prix du sac doit correspondre au budget de l’événement. Pour cela, choisissez un modèle de goodies répondant aux attraits visuels et aux exigences en matière de coût. L’achat en gros peut être avantageux que la commande en détail.

De tout ce qui précède, pour assurer la campagne publicitaire et gagner en visibilité, rien de mieux que d’offrir des sacs à dos promotionnels aux publics. Pour concevoir cet accessoire incontournable, il faut suivre quelques conseils.