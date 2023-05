Comment expliquer les avantages des sites de rencontres

Gregory Nano 20l Backpack Vert

Sa capacité de 20 litres peut gérer une quantité surprenante de matériel, que vous vous promeniez en ville, que vous vous attaquiez à des sentiers ou que vous visitiez tous les sites qui valent la peine d`être vus lors de vacances à l`étranger.Avantages clés:- Panneau arrière respirant : le panneau arrière découpé offre un espace pour que l`air puisse circuler pour un dos plus frais.- Poche de rangement avant : poche avant en filet extensible pour le débordement et l`organisation de l`équipement.- Pochette zippée pour hydratation / tablette : poche zippée indépendante pour réservoir d`hydratation avec acheminement vers le harnais, ou espace pour votre tablette.Caractéristiques:- Boucles de sangle réfléchissantes pour la visibilité- Panneau arrière respirant en mousse découpée à l`emporte-pièce- Tirettes de fermeture à glissière moulées sur mesure à prise confortable- Poche zippée indépendante pour réservoir d`hydratation avec acheminement vers le harnais ou espace pour votre tablette- Poche frontale en filet extensible pour le débordement et l`organisation de l`équipement avec fermeture à boucle sécurisée- Harnais d`épaule rembourrés en maille aérée avec boucle de sangle de poitrine à une main et boucles d`acheminement de l`hydratation- Panneau arrière découpé et respirant et ceinture en sangle escamotable- Grand compartiment principal accessible par fermeture éclair et double sangles de compression avec boucles à dégagement rapide- Poche avant zippée à accès rapide avec crochet pour clés et pochettes d`organisation- Deux poches latérales en filet pour les bouteilles d`eau et un rangement rapide- Tirettes de fermeture éclair moulées à prise confortable- Boucles de sangle réfléchissantes pour la visibilité et boucle de lumière avantSpécification:- Dimensions : 21,6 x 50,8 x 25,4 cm- Max. Portée : 9,1 kg- Volume: 20 L- Poids : 0,5kgMatériaux:- Corps : Nylon Cryptorip nid d`abeille 210D- Base : nylon haute densité 420D- Harnais/ceinture/lombaire : mousse CLPE perforée- Support de châssis : mousse CLPE de soutien- Doublure : Polyester haute densité 135D avec relief- Pack Hardware : boucles approuvées Bluesign