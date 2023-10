Alors que le secteur du numérique ne cesse de croître et d’évoluer, choisir la bonne formation est crucial pour les étudiants souhaitant se lancer dans cette voie passionnante et prometteuse. C’est pourquoi de nombreux étudiants et jeunes professionnels se tournent vers Digital Campus, une école spécialisée dans les métiers du numérique offrant un taux d’employabilité de 88% dans les six mois suivant la fin de la formation.

Des parcours adaptés à tous

Chez Digital Campus, il y en a pour tous les goûts et toutes les aspirations professionnelles. Que vous veniez tout juste d’obtenir votre baccalauréat ou que vous soyez titulaire d’un diplôme universitaire, l’école propose différents programmes pour répondre aux besoins de chacun :

Des bachelors avec différentes spécialisions dès la 2ème année :

– Marketing Digital & influence

– Chef de projet digital

– UX design

– Webdesign et vidéo

– Motion design

Mais également des masters avec les différentes spécialisations suivantes :

– Data customer experience

– Brand content

– Leaux UX

– Direction Artisitique Digitale

– Tech lead

Programmes en alternance : pour permettre aux étudiants d’allier théorie et pratique au sein d’une entreprise partenaire.

Tous les parcours proposés par Digital Campus sont basés sur une approche pédagogique axée sur les projets réels, ce qui permet aux étudiants d’acquérir des compétences directement applicables au monde professionnel.

Des étudiants aux parcours variés

En choisissant Digital Campus, les étudiants ont l’opportunité de partager un sentiment d’appartenance et une véritable communauté d’esprit créatif. Les témoignages des étudiants et diplômés reflètent la diversité des parcours et la richesse des expériences vécues :

Bérangère, étudiante à Digital Campus, a choisi cette école en recherche d’une formation professionnelle en alternance pour se spécialiser dans son domaine de prédilection.

Nicolas, maintenant chef de projet SEO en CDI, a été convaincu par l’approche pédagogique basée sur les projets pour compléter sa formation initiale obtenue dans une autre école.

Galadriel, désireuse de changer de voie après une première expérience professionnelle, a trouvé chez Digital Campus la possibilité de se former aux métiers de la communication tout en gardant un lien avec le design.

Une école située au cœur des villes étudiantes

Digital Campus bénéficie d’un réseau de campus situés dans les principales villes universitaires françaises, dont Rennes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier et Lyon. Ces emplacements privilégiés permettent aux étudiants de profiter pleinement de la vie étudiante tout en restant connectés aux entreprises du milieu numérique. De plus, les infrastructures modernes et les équipements high-tech mis à disposition des étudiants favorisent un environnement d’apprentissage dynamique et stimulant.

Une équipe pédagogique composée d’experts

L’autre atout majeur de Digital Campus réside dans la qualité de son équipe enseignante. Les formateurs, issus du monde professionnel, sont tous experts dans leur domaine et disposent d’une véritable expérience pratique. Leur présence sur le campus est un gage d’excellence et garantit une formation à la pointe des dernières tendances en matière de métiers du numérique.

L’insertion professionnelle, un objectif prioritaire

Pour faciliter l’entrée dans la vie active, Digital Campus met un accent particulier sur l’accompagnement des étudiants lors de leur recherche de stage ou d’alternance. L’école dispose d’un réseau important de partenaires entreprises, qui propose régulièrement des offres exclusives à la communauté Digital Campus. Cette proximité avec le monde professionnel permet aux étudiants d’être immédiatement opérationnels et compétitifs sur le marché du travail à l’issue de leur formation.

Digital Campus : plus qu’une simple école

En choisissant Digital Campus, les étudiants optent pour une institution reconnue et innovante qui saura les guider vers le succès dans le monde en constante évolution des métiers du numérique. Avec un taux d’employabilité impressionnant de 88% dans les 6 mois suivant la fin de la formation, il ne fait aucun doute que Digital Campus est le tremplin idéal pour devenir un acteur incontournable du secteur digital.

Pour en savoir plus sur Digital Campus et ses programmes, n’hésitez pas à consulter leur site internet et à prendre contact avec l’équipe pédagogique. Les candidatures sont ouvertes tout au long de l’année et les admissions se font sur dossier et entretien individuel. Ne tardez pas et rejoignez dès maintenant la grande famille de Digital Campus !