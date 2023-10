Types de peau Tous Types de Peaux Qu'est-ce que c'est ? L'étape 3 de la routine iconique Basic 3 Temps. Une gelée-eau incroyablement légère qui procure 24h d'hydratation et une protection contre la pollution. Ce qu'il fait Un soin frais et ultra léger qui procure 24h d'hydratation. La technologie Clean Shield ™ renforce la barrière cutanée et repousse le mauvais (pollution), tout en retenant et fixant le bon (hydratation). La texture unique gelée-eau est sans corps gras, non collante, pénètre rapidement et ne laisse aucun résidu. La peau est hydratée, forte et saine.

Au cours de ces derniers mois, les technologies relatives à l’intelligence artificielle ont connu une hausse spectaculaire de leur popularité. Leur utilisation s’observe dans tous les domaines du quotidien, et simplifie beaucoup la vie des clients. Malgré les avantages liés à ces innovations, notez que leurs inconvénients sont également à mettre en avant.

Certaines personnes affirment même qu’ils constituent des menaces sur divers plans. Quelles sont les technologies d’IA parmi les plus récentes, et comment en tirer le meilleur parti ?

Les nouvelles applications de l’IA au quotidien

Les technologies d’intelligence artificielle les plus utilisées en ce moment sont :

La rédaction automatisée

L’outil génère des textes de tous types, et d’une qualité exceptionnelle. Cette application de l’IA permet de gagner du temps dans les stratégies de référencement naturel, et de marketing de contenu. Les textes fournis par l’intelligence artificielle sont adaptés aux moteurs de recherche, et adaptés aux besoins des entreprises.

Les assistants vocaux

Cette technologie se base sur l’IA pour proposer aux usagers, des outils capables de faciliter leur vie quotidienne. En effet, les assistants vocaux réalisent diverses actions spécifiques dans le but de contrôler la domotique présente dans un logement. Plus loin, ils sont d’une grande aide pour :

Écouter des podcasts ou de la musique en ligne ;

Régler un minuteur ;

Envoyer des messages à des destinataires définis ;

Etc.

Malgré leurs inconvénients dont vous pouvez prendre connaissance juste ici, les assistants vocaux demeurent malgré tout utiles au quotidien.

La santé et la médecine

L’IA est utilisée en médecine à diverses fins, notamment pour avoir un œil permanent sur la santé des patients. Ses applications les plus pratiques sont les montres connectées, qui surveillent les signes vitaux des usagers. Ces derniers sont ainsi informés de leur rythme cardiaque, l’oxygénation du sang, etc. De telles informations peuvent sauver des vies dans des situations d’extrême urgence. En cas de chute par exemple, une montre connectée peut envoyer un message d’alerte aux secours.

Les autres secteurs dans lesquels les usages de l’intelligence artificielle s’observent de plus en plus sont :

L’e-commerce à travers des chatbots ;

Les réseaux sociaux via des algorithmes plus performants ;

L’automobile grâce aux voitures autonomes.

Quels sont les avantages et inconvénients liés ?

Bien entendu, l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les divers domaines cités plus haut comporte de nombreux atouts. En premier lieu, ces outils permettent de prendre plus rapidement des décisions. Ils sont également capables d’analyser plus de données que les humains. Leur capacité à se montrer efficaces dans la réalisation des tâches répétitives est impressionnante. La productivité des entreprises qui optent pour cette technologie est donc améliorée, ainsi que l’expérience dont bénéficient leurs clients.

En effet, l’IA rend l’expérience client plus personnelle et propose des offres adaptées à chaque profil. Elle est également en mesure de détecter les problèmes qui pourraient survenir dans le parcours client. Ainsi, les correctifs nécessaires peuvent être appliqués, pour anticiper de tels événements. Cette innovation limite les coûts de la main-d’œuvre, et même de la formation du personnel.

Toutefois, des inconvénients sont à mettre à l’actif de l’usage de l’intelligence artificielle. Cette technologie peut parfois manquer de flexibilité, et ne tient pas toujours compte des contextes. Les volumes de données à fournir à l’IA sont énormes, si vous souhaitez en tirer le meilleur parti. Leur qualité est également d’une grande importance, afin que les algorithmes puissent être formés efficacement. Le risque de biais n’est pas à négliger, ce qui entrainera des appréciations erronées de l’IA.

Les productions de cette technologie manquent aussi de créativité dans certains cas. Pour l’heure, sachez que les intelligences artificielles dans leur grande majorité sont en développement. Elles ne sont pas dotées de la sensibilité humaine, et encore moins d’émotions. Ces intelligences artificielles sont incapables de répliquer l’intuition dont fait preuve un humain dans certaines situations. Ne vous attendez donc pas à une certaine forme de créativité de la part de l’IA.