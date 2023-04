Le saphir, une pierre aussi bleue que l’océan

Piercing Street Piercing nez tige en L fleur pierre bleue Piercing pour le nez en acier chirurgical, avec une tige en L, représentant une fleur.

Le saphir figure parmi les gemmes les plus prisées au monde.

Et pour cause : aux côtés du rubis et de l’émeraude, il est l’un des trois « Big Three », trois pierres qui ont en commun une histoire riche et un caractère intemporel.

Si le saphir évoque en nous une couleur bleue profonde, il se décline pourtant dans toute une panoplie de couleurs.

Le saphir royal

D’un point de vue minéral, le saphir est un corindon, tout comme son cousin le rubis. La variété de couleurs du corindon s’explique par son interaction avec d’autres minéraux lors de sa formation, un processus qui peut prendre des milliers voire des millions d’années.

Les mélanges au sein du minéral peuvent produire toute une gamme de couleurs. Ainsi, les corindons rouges sont connus sous le nom de rubis, tandis que toutes les autres couleurs, y compris le rose, le blanc, le jaune et le bleu, sont en réalité considérées comme des saphirs.

Les saphirs bleu foncé les plus connus ont une teinte profonde caractéristique, aux nuances violettes à l’intensité variable. Cette teinte est également appelée bleu royal ou bleuet.

Les saphirs bleus les plus précieux au monde proviennent du Cachemire, une région du nord de l’Inde. Leur extraction remonte à la fin du 19ème siècle.

Le padparadscha, un autre type de saphir au nom exotique que l’on trouve au Sri Lanka, présente quant à lui une très belle couleur rose-orange. En singhalais, la langue locale, ce nom signifie fleur de lotus et chacune pierre est dotée d’une couleur absolument unique.

Pierre de la sagesse et de la richesse

Le saphir est traditionnellement associé au mois de septembre, et s’offre à l’occasion d’un 16ème anniversaire de mariage (« noces de saphir »). On lui a toujours attribué des pouvoirs magiques et guérisseurs : sous l’Antiquité grecque, le saphir symbolisait la sagesse, et était considéré ainsi comme un remède contre la stupidité.

La pierre était également perçue comme un porte-bonheur, protégeant celui qui la porte contre les forces maléfiques. Les membres des familles royales s’ornaient de saphirs pour se protéger de la jalousie et de la malhonnêteté d’autrui, et pour attirer richesse et prospérité. La collection de la famille royale britannique compte de nombreux bijoux en saphir plus impressionnants les uns que les autres.

Le plus célèbre est sans doute la bague de fiançailles avec laquelle le prince Charles a demandé Diana Spencer en mariage, une bague de 12 carats en saphirs et diamants, déclenchant par la suite une forte vague de demandes de bagues de fiançailles en saphir bien au-delà des frontières britanniques.

C’est Kate Middleton, princesse de Galles, qui porte désormais le bijou. Le choix du saphir pour une bague de fiançailles n’est toutefois pas si courant – et ce, malgré la symbolique riche de la pierre, censée apporter harmonie dans toute relation romantique.

Bijoux en saphir, comment les choisir et les porter ?

Vous cherchez un accessoire moderne mais classique, que vous pourrez porter lors de tous types d’occasions ? Et vous avez un faible pour la couleur bleue ? N’hésitez pas à choisir un beau bijou en saphir ! C’est une pierre précieuse incroyable, à l’éclat impressionnant et résistant aux rayures.

La combinaison du saphir avec l’or jaune forme un duo chic et flamboyant. L’or blanc, lui, s’accorde très bien avec les tons froids du bleu. Associé à des diamants, vous aurez un bijou qui sera une vraie valeur sûre. Pour les grandes occasions, vous pouvez porter un collier avec un saphir, par exemple en taille poire, ou une paire de boucles d’oreilles en forme de goutte d’eau.

Au quotidien, on préfèrera des pièces plus délicates voire minimalistes. Le saphir ajoutera de l’éclat à n’importe quelle tenue. De plus, la pierre permet des combinaisons en différentes couleurs : si la très populaire teinte bleue profonde est magnifique en soi, elle se combinera parfaitement avec des tons neutres et naturels, ou au contraire, avec couleurs contrastantes comme le jaune, le rouge ou le rose.