La Rosée Solaires Lait à l'Huile d'Abricot SPF50+ Bio 150ml

La Rosée Solaires Lait à l'Huile d'Abricot SPF50+ Bio 150ml est une protection solaire qui offre à votre visage et votre corps, une protection large spectre maximale contre les effets néfastes du soleil et le vieillissement cutané. Riche en huile d'abricot BIO, il nourrit votre peau pour un bronzage parfait et lumineux ! Grâce à une base ultra-naturelle et à un nouveau complexe de filtres organiques clean, sa formule est sûre pour la peau, hautement biodégradable, résistante à l'eau et non toxique pour la biodiversité marine. Texture ultra-fluide et fini transparent. Odeur ensoleillée coco-vanille.