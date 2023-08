Hughes Safety Showers Station murale autonome lavage yeux + visage par gravit 38L

En cas de projection de produit chimique sur le visage ou les yeux, il convient de r agir vite et efficacement pour viter les l sions graves. Dans certains secteurs d'activit s comme les laboratoires, les industries pharmaceutiques, agroalimentaires ou automobiles, le danger de projection est lev . Certains liquides, a rosols ou vapeurs peuvent r agir avec le visage et les yeux. Lorsque cette partie du corps est touch e, l'utilisation d'un dispositif d'aspersion d'eau ou de solution lavante est primordial.. C'est pourquoi Securimed vous propose la Station murale autonome lavage yeux + visage par gravit 38L. Son r servoir de 38 litres fournit un d bit contr l d'au moins 1,5 litre par minute d'eau (conform ment aux normes en vigueur : EN15154 et ANSI Z358.1-62014).. La station peut tre dispos e l'int rieur ou l'ext rieur.. Le dispositif vacue l'eau inutilis e, r duisant ainsi le risque d'eau stagnante dans celui-ci.. Conseils d'installation : . A fixer au mur l'aide du support de montage inclus.. A disposer dans les environnements de travail o l'approvisionnement continu en eau potableest indisponible.. A disposer proximit des zones dangereuses pour un acc s rapide par les travailleurs.. Le mat riel de premiers secours doit faire l objet d une signalisation par panneaux conforme l article R. 232-1-13 du Code du travail, qui renvoie l arr t du 4 novembre 1993 pour la signalisation de s curit et de sant au travail. Securimed vous propose le .. Le port d' peut s'av rer n cessaire pour prot ger les travailleurs durant leur activit de travail. N'h sitez pas vous quiper en d couvrant notre gamme compl te de protection individuelle.. Retrouvez galement chez Securimed :. - Le qui rince abondamment les yeux, le visage et le corps en cas de projections accidentelles de produits chimiques, acides ou corrosifs ;. - Sa version portable avec la 4648 ;. - Le , pratique pour les travailleurs isol s et mobiles expos s des risques d'accident oculaire, que ce soit une projection de produits dangereux ou de corps trangers.