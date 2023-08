Banggood Plaque d'immatriculation de moto 12V avec feu arrière de frein LED Feux de signalisation de virage Lampe d'arrêt univers

Fonctionnalité:Le produit est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, qui sont non seulement durables mais aussi stables pour une utilisation à longue durée de vie.2. Il est facile et pratique à installer, brancher et jouer, ce qui vous coûtera un peu de temps, vous faisant économiser de l'énergie et du temps.3. Construit selon des normes de contrôle de qualité très strictes, il possède donc une performance stable et une excellente qualité.4. Haute qualité, excellente finition, performances stables et merveilleuses, économie d'énergie.5. Une performance merveilleuse vous donnera une expérience incroyable. Spécification:Couleur ArgentCouleur de la lumière RougeMaterial Acier inoxydablePlacement sur les véhicules RearTension 12VConnexion filaire Noir-Négatif, Blanc-Feu de route, Rouge-Feu de freinageÉtanche OUI Ajustement:Convient pour moto universelle Remarque:Veuillez autoriser une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.2. Due to the different display and different light, the picture may not reflect the actual color of the item. Thanks for your understanding. Forfait inclus:1 X Feu arrière de plaque d'immatriculation de moto