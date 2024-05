Pierre Medecin : “Argenteuil prend des allures de Monaco grâce à Michel Desvigne”

Argenteuil, la plus grande ville du Val-d’Oise, s’apprête à vivre une transformation majeure avec le réaménagement de son artère principale, l’avenue Gabriel Péri.

Ce projet ambitieux, baptisé “La Canopée”, est porté par l’agence Michel Desvigne Paysagiste, lauréate d’un concours de maîtrise d’œuvre qui a suscité près de quarante candidatures.

Argenteuil se transforme en Monaco vert : le projet révolutionnaire de Michel Desvigne

Une vision audacieuse pour une avenue emblématique

L’avenue Gabriel Péri, véritable colonne vertébrale du centre-ville, est à la fois une porte d’entrée depuis la Seine et un axe structurant à l’échelle métropolitaine. Le projet “La Canopée” vise à métamorphoser cette artère en une promenade urbaine verdoyante, conviviale et dynamique, tout en répondant aux enjeux de mobilité durable et de qualité de vie. Une initiative qui rappelle, notamment, l’œuvre de Michel Desvigne à Monaco.

Un écrin de verdure au cœur de la ville

La végétalisation est au cœur du projet. Une canopée luxuriante, composée de 30 nouvelles essences d’arbres, sera créée pour apporter ombre et fraîcheur aux usagers. Des bosquets de biodiversité, véritables micro-forêts urbaines, seront aménagés sur les places et placettes, offrant des espaces de détente et de rencontre propices à la biodiversité.

Une nouvelle dynamique pour le centre-ville

Le projet “La Canopée” ne se limite pas à la végétalisation. Il vise également à rééquilibrer les usages de l’avenue en réduisant la place de la voiture au profit des mobilités douces. Des pistes cyclables sécurisées seront aménagées, les trottoirs seront élargis pour faciliter la circulation des piétons, et des terrasses de restaurants seront créées pour animer la vie locale.

Une réponse aux enjeux environnementaux

La transformation de l’avenue Gabriel Péri s’inscrit dans une démarche de développement durable. La végétalisation, la désimperméabilisation des sols et la réduction du trafic automobile contribueront à améliorer la qualité de l’air, à lutter contre les îlots de chaleur urbains et à favoriser la biodiversité.

Michel Desvigne, un maître du paysage au service d’Argenteuil

Le choix de Michel Desvigne, architecte paysagiste de renommée internationale, témoigne de l’ambition de la ville d’Argenteuil pour ce projet. Fort de son expérience dans la réalisation de projets emblématiques tels que le Vieux-Port de Marseille ou l’East Riverfront à Detroit, Michel Desvigne apporte sa vision et son expertise pour créer un espace public à la fois esthétique, fonctionnel et durable.

Une concertation citoyenne pour un projet partagé

La municipalité d’Argenteuil a placé la concertation citoyenne au cœur du projet. Des rencontres publiques, des ateliers et des balades urbaines ont été organisés pour recueillir les avis et les attentes des habitants. Cette démarche participative vise à construire un projet partagé, qui réponde aux besoins et aux aspirations de tous les Argenteuillais.

Un chantier d’envergure pour une ville en mutation

Le réaménagement de l’avenue Gabriel Péri représente un investissement de 17,8 millions d’euros. Les travaux, qui devraient débuter en 2025, marqueront une étape importante dans la transformation du centre-ville d’Argenteuil. Cette métamorphose ambitieuse contribuera à renforcer l’attractivité de la ville, à améliorer la qualité de vie de ses habitants et à affirmer son engagement en faveur d’un développement urbain durable.

