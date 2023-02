Comment fonctionne Apple Maps sur Apple TV ?

Apple est l’une des plus grandes marques d’appareils électroniques du marché. Elle connaît aujourd’hui une ascension fulgurante au point où ses appareils sont les plus convoités. Comment utiliser Apple Maps sur Apple TV ?

Découvrez-le dans la suite de cet article Comment utiliser Apple Maps sur Apple TV ?.

Apple Maps : de quoi s’agit-il ?

Application de cartographie en ligne, Apple Maps comprend des cartes en 3D, des cartes routières standard, ainsi que la fonction de survol d’Apple. C’est une application qui vous permet de parcourir l’ensemble de la planète en vue hybride, satellite et standard.

Apple Maps propose également un mode Flyover Démo qui permet la visualisation de certaines villes. La même application inclut aussi d’autres fonctionnalités comme les recherches de lieux proches et de directions, ou encore la navigation. Apple Maps est utilisable sur grand écran.

Comment télécharger l’application ?

De même que tous les autres services proposés par la marque, l’application Apple Maps est uniquement disponible sur les appareils Apple. Pour les utilisateurs d’Apple, il n’est généralement plus nécessaire de télécharger l’application. Pour en faire usage, vous n’aurez qu’à l’ouvrir en appuyant sur l’icône de l’application présente sur votre écran d’accueil.

Par contre, si vous avez entre-temps supprimé l’application, vous devrez la télécharger à nouveau. Pour ce faire, rendez-vous dans l’App Store. Ensuite, recherchez « Apple Maps ». Vous pourrez ensuite sélectionner l’application et la télécharger. Si vous souhaitez la télécharger sur Apple TV, accédez à l’App Store de l’Apple TV. Téléchargez ensuite l’application pour en faire usage. Il est important de préciser qu’Apple Maps n’est pas disponible sur les TV Android.

Comment installer Apple Maps sur Apple Tv ?

Vous pouvez télécharger Apple Maps sur votre Apple TV dès que vous le désirez. A cet effet, commencez en connectant directement votre appareil à un wifi et vérifiez que vous êtes connecté à votre compte iCloud. Une fois cela fait, recherchez « Apple Maps » dans « l’App Store », sélectionnez l’application puis cliquez sur « obtenir » pour lancer le téléchargement. Ensuite, ouvrez l’application téléchargée sur l’Apple TV, dès que le téléchargement est achevé.

Une fois chacune des précédentes étapes respectées, vous avez la possibilité de faire usage de votre application avec toutes ses fonctionnalités. Que vous l’ayez installée sur Apple TV ou sur votre iPhone, l’application vous offre exactement les mêmes possibilités.

Apple Maps : comment ça marche sur Apple TV ?

L’application Apple Maps vous offre de multiples possibilités sur Apple TV. Comme en témoignent de nombreux utilisateurs, elle permet de partager ses itinéraires, ses cartes, ainsi que des lieux. C’est donc l’application parfaite si vous désirez effectuer un nouveau voyage, ou planifier de nouveaux déplacements.

Sur Apple TV, il est plus simple pour un groupe d’amis ou une famille de travailler ensemble sur leur grand écran. C’est donc une solution beaucoup plus pratique et plus confortable que l’iPhone.

Découvrez le monde depuis votre canapé

L’application est spécialement conçue pour fonctionner à partir de la télécommande Siri sur Apple TV 4. Elle marche aussi parfaitement avec n’importe quelle autre télécommande compatible. Sur un iPhone ou un iPad, vous avez la possibilité de vous servir de l’application Remote. La télécommande Siri vous permet d’avoir accès à tous les avantages que peut offrir l’application. Sans bouger de votre canapé, vous pouvez à la fois :

rechercher des itinéraires ;

créer et partager vos itinéraires ;

changer le point de vue ;

avoir accès au survol ;

naviguer au cœur des vues standard.

Une fois mise en marche, Apple Maps se lance en vue de la rue. Vous n’avez plus qu’à glisser vers le haut et vers le bas avec votre télécommande Siri pour zoomer. Dès cet instant, vous pourrez explorer de plus près toutes les cartes, avec autant de liberté que sur un iPhone.

Maintenez la partie tactile enfoncée, choisissez l’icône d’engrenage et sélectionnez le mode de survol que vous désirez. L’application vous emmènera ensuite vers une des cartes de survol avant un changement de destination.

Les avantages de l’utilisation d’Apple Maps sur Apple Tv

Apple Maps est certainement l’application parfaite pour planifier tous vos itinéraires. D’abord, il faut dire qu’elle présente une interface pratique et simple à utiliser. Ensuite, elle vous offre des résultats de recherche très précis. Enfin, c’est aussi une application qui s’adapte à la fois aux besoins des particuliers et des entreprises. N’importe quel utilisateur d’Apple peut donc en faire usage