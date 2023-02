Traduction allemand français : meilleures applications 2023

Traduire des textes Allemand en Français

De l’Afrique en passant par l’Europe aux États-Unis, la langue parlée diffère d’un pays à un autre. En Autriche et en Andorre par exemple, les habitants parlent respectivement l’allemand et le français.

Un ressortissant étranger qui visite l’un de ces pays et qui ne maitrise pas sa langue aura du mal à discuter avec les natifs. Pour faciliter la tâche à celui-ci, les professionnels ont créé des logiciels de traduction allemand-français.

Ces derniers sont très prisés pour leur performance.

Traducteur Google translate

Il existe aujourd’hui en ligne une multitude de solutions pour apprendre l’allemand ou le français. Parmi les préférées des internautes se trouve Google translate ou encore Google traduction. Créé en 2006, cet outil signé Google permet de traduire sans délai des mots dans des langues différentes. Plus concrètement, plus de 100 langues sont disponibles dans cet outil, français, allemand, anglais, arabe, italien…

Au-delà de la traduction des mots et des phrases, Google translate permet également de traduire des sites de l’allemand vers le français, vice-versa. De plus, il dispose des fonctions comme définitions, saisie vocale et écoute des mots.

Comme d’autres traducteurs, Google translate présente plusieurs avantages aux utilisateurs. Premièrement, il s’agit d’un logiciel gratuit. Vous n’avez pas besoin de prévoir un budget avant de profiter de ses fonctionnalités. Deuxièmement, il est facile à utiliser. Tout le monde peut s’en servir pour traduire des textes dans différentes combinaisons de langues. Seul bémol : la traduction n’est pas tout le temps parfaite. Certaines personnes soulignent une incongruence grammaticale.

Traducteur Deepl

Lancé en 2017, Deepl a réussi à trouver sa place parmi les meilleurs logiciels de traduction du moment. Il permet de traduire environ 23 langues. Allemand, français, anglais (britannique et américain), portugais, hollandais, italien, roumain, slovène, russe… vous trouverez la langue qui vous intéresse.

En outre, Deepl se différencie des autres logiciels de traduction par son excellente qualité et sa capacité à traiter des milliers de caractères (plus de 5000 caractères à la fois). Aussi, il s’adapte à la plupart des langues dans lesquelles l’Intelligence Artificielle est utilisée.

Comme avantage, Deepl est facile à utiliser et convient aux traductions techniques. Il dispose aussi de plusieurs fonctionnalités qui permettent de traduire des phrases courtes dans plusieurs combinaisons de langues.

Cependant, quelques points faibles sont à souligner. Premièrement, Deepl n’est pas entièrement gratuite comme Google Translate. L’éditeur a proposé une version gratuite (30 jours) à ceux qui souhaitent faire leur avis sur le logiciel et une version payante pour profiter de toutes les fonctionnalités du produit. Deuxièmement, le nombre de langues disponibles dans le logiciel ainsi que le nombre de caractères qu’il peut traiter instantanément sont limités.

Traducteur Reverso

Reverso est un logiciel de traduction qui depuis son lancement a réussi à détrôner certains traducteurs comme Google Translate. En effet, sa qualité de retranscription est meilleure que d’autres. Sur Reverso, vous pouvez traduire des mots ou des phrases courtes en quinze langues, dont l’arabe, l’allemand, le français, l’allemand, l’espagnol, l’italien, etc.

En outre, le logiciel propose un outil grammatical et de conjugaison. Vous y trouverez aussi un dictionnaire performant. Comme avantage, l’utilisation de Reverso ne nécessite pas d’avoir des compétences spécifiques. Tout le monde (professionnel ou non) peut se servir de l’outil pour traduire des textes. Cependant, il convient de rappeler que pour profiter de certaines fonctionnalités du logiciel, il faut souscrire à la version payante.

Traducteur Microsoft Translator

L’autre logiciel de traduction qui fait parler de lui à travers le monde est Microsoft Translator. Très recommandé aux voyageurs, ce programme permet de traduire des textes dans plus de 40 langues différentes. Il dispose plusieurs autres fonctionnalités comme la reconnaissance vocale et la traduction du clavier.

Comme avantage, Microsoft Translator est compatible avec Android Wear et peut être utilisé hors-ligne. Il est donc conseillé à tous ceux qui doivent se rendre dans des régions où la connexion est de mauvaise qualité. Cependant, quelques points faibles sont à souligner. L’interface de Microsoft Translator est moins complète que pour Reverso, Deepl et Google traduction.

En dehors des solutions susmentionnées, Bing, Linguatec et Promt sont aussi des traducteurs allemand-français très prisés de tous ceux qui souhaitent apprendre une nouvelle langue. Ils prennent en charge des dizaines de langues et disposent pour la plupart un dictionnaire permettant de traduire des mots dans un délai très court.

