Youzik MP3 : Télécharger de la musique YouTube mp3

Nous avons tous au moins une fois vu une vidéo de notre artiste préféré sur YouTube qu’on voudrait avoir en format MP3. Malheureusement, cela n’est pas possible sur cette plateforme.

Depuis quelques années, le site Youzik a vu le jour pour solutionner ce problème. C’est clairement l’une des meilleures plateformes gratuites de téléchargement pour profiter de sa musique.

Qu’est-ce que le site Youzik ? Quels sont les avantages de cette plateforme ? Ce guide vous propose un tour d’horizon sur le sujet.

Le site Youzik : qu’est-ce que c’est ?

Youzik est un service gratuit qui a fait son apparition en novembre 2016. En réalité, cette plateforme constitue une alternative à YouTube MP3 qui ne fonctionne plus. Elle a donc été créée pour former gratuitement une bibliothèque audio qu’on peut personnaliser par YouTube.

Youzik vous permet de télécharger et de convertir des vidéos YouTube en format MP3. Autrefois, on devait se rendre sur le site et s’inscrire afin de bénéficier de son service.

Aujourd’hui, plusieurs améliorations ont été apportées pour permettre aux internautes de télécharger et de convertir aisément les vidéos.

Évidemment, vous n’avez même pas besoin de saisir l’URL exacte. Une requête Google et vous trouvez facilement le site dans les résultats de recherche. Vous pouvez même retrouver le site à partir de termes de requêtes comme youzic ou you zick. Le moteur de recherche vous orientera facilement vers le bon site.

Téléchargement de la vidéo sans le lien

Le site Youzik fonctionne avec son moteur de recherche intégré. Il vous suffit d’écrire le titre du morceau ou le nom de l’artiste dans la barre de recherche et de cliquer sur la loupe pour avoir une liste des résultats les pus pertinents.

De la liste obtenue, vous pourrez télécharger la musique qui vous intéresse.

Généralement, le site met en première position le format ayant la meilleure qualité audio ; privilégiez donc ce résultat.

Ensuite, cliquez simplement sur « Télécharger la vidéo MP3 » et le téléchargement du contenu devrait démarrer en quelques secondes.

Vous n’êtes donc pas obligé d’avoir le lien d’une vidéo avant de la convertir sur cette plateforme.

Plug-in Youzik Mozilla et Chrome pour aller plus rapidement

Pour une utilisation facile de la plateforme par les internautes, Youzik permet d’installer un plug-in sur Chrome et Mozilla. À l’aide de ces plug-ins, vous pouvez télécharger directement votre vidéo sur YouTube. Ces outils sont rapides, légers et vous permettent de ne rencontrer aucun décalage ou ralentissement pendant l’utilisation.

Vous l’aurez compris, le plug-in Mozilla est optimisé pour le navigateur Firefox et celui de Chrome est destiné à Google Chrome. En fonction de votre navigateur, vous pourrez télécharger le plug-in qui convient. Ces deux extensions vous permettent de télécharger facilement et rapidement votre musique et vos vidéos de YouTube sans avoir à les convertir vous-même.

Caractéristiques de Youzik MP3

Les développeurs de Youzik ont beaucoup travaillé pour proposer un service simple et accessible aux internautes. L’ergonomie du site est parfaite et lui permet de se démarquer de la concurrence. Il faut préciser que ce convertisseur de média vous propose de télécharger de la musique sous plusieurs formats en conservant la qualité d’origine.

En outre, cette plateforme propose plusieurs fonctionnalités comme :

la fonction de recommandation ;

le support des listes de lecture ;

le téléchargement de fichiers en format audio uniquement, etc.

Si vous craignez les virus ou que vous désirez éviter les publicités encombrantes du site, vous pouvez toujours télécharger gratuitement le logiciel ou l’application Youzik.

Que faire en cas de difficultés sur la plateforme ?

Le site Youzik vous propose plusieurs options pour obtenir de l’aide en cas de difficultés. Pour bénéficier rapidement d’une assistance, il vous suffit de remplir un formulaire de service client en ligne. Vous pouvez également consulter la page FAQ qui fournit des réponses précises aux questions les plus posées par les utilisateurs du site.

De plus, vous pouvez adhérer à des forums communautaires où les développeurs et les internautes discutent de sujets en rapport à la plateforme Youzik. Ils pourront répondre à toutes vos différentes préoccupations avec un grand plaisir.

Pour finir, vous pouvez contacter l’équipe de soutien du site par chat ou par mail.

Avantages Youzik MP3

La plateforme de Youzik est appréciée pour ses nombreux avantages plus intéressants les uns que les autres. Découvrons-les !

La facilité d’utilisation du site

Pour télécharger une musique, il vous suffit de copier l’URL ou de rechercher le titre du morceau. Si vous avez une connexion internet de bonne qualité, le téléchargement ne prend que quelques secondes. Il faut également noter qu’il n’est pas obligatoire de télécharger l’application.

La qualité du fichier

La grande qualité du fichier téléchargé est une autre raison d’opter pour cette plateforme. Lorsque vous convertissez un fichier vidéo en format audio, il n’est pas rare que la qualité du son se dégrade. Parfois, on peut même entendre un bruit après la compression. Avec Youzik, vous avez la certitude que le fichier que vous téléchargez conserve la qualité d’origine.

La compatibilité du site sur plusieurs supports

Vous pouvez accéder à ce site sur n’importe quel support (ordinateur, smartphone, etc.). Vous pouvez également opter pour le navigateur de votre choix (Opéra, Chrome, Safari, etc.) pour profiter de Youzik. De cette manière, vous n’avez plus besoin de transférer votre fichier d’un support à un autre.

Inconvénients Youzik MP3

Si cette plateforme est populaire pour ses nombreux avantages, il faut noter qu’elle présente quelques inconvénients. Le premier désavantage de Youzik est de ne permettre qu’un seul téléchargement en même temps. Cela vous empêche de gagner du temps. Pour cela, le site permet de télécharger 20 fichiers par minute et vous ne pourrez utiliser la plateforme que sur trois heures au maximum.

Ensuite, il faut préciser que le site de Youzik est rempli de publicités encombrantes. Pour plusieurs personnes, il s’agit de l’inconvénient majeur de cette plateforme. Pour remédier à cela, il est recommandé d’installer un Adblocker pour profiter d’une utilisation optimale. C’est un outil très efficace pour bloquer la plupart des publicités.