Ecouter Spotify avec la Samsung Galaxy Watch ?

Puis-je utiliser Spotify sur la Samsung Galaxy Watch ?

Spotify est une application mobile employée par des millions d’utilisateurs un peu partout sur la planète. Ils s’en servent notamment pour écouter de la musique ou leurs podcasts préférés. Cela dit, peut-on vraiment utiliser Spotify sur la Samsung Galaxy Watch ?

Découvrez tout sur le sujet dans cet article comment écouter de la musique Spotify avec la Samsung Galaxy Watch

Samsung Galaxy Watch & Spotify

La Samsung Galaxy Watch est une montre intelligente très recommandée pour les sportifs et les professionnels.

Elle vous permet de mesurer vos pas et de recevoir des alertes en cas de messages ou d’appels.

Cependant, c’est aussi un excellent outil pour écouter de la musique, en se connectant avec des écouteurs compatibles.

Ainsi, que ce soit au boulot, pendant que vous faites le ménage ou pendant votre séance de sport, vous pourrez vous en servir pour écouter vos meilleures chansons ou votre podcast matinal. Il est donc parfaitement possible d’utiliser spotify sur la Samsung Galaxy Watch pour écouter de la musique.

Connecter Galaxy Watch par Bluetooth

L’une des méthodes les plus communes pour utiliser Spotify sur Galaxy Watch est de se connecter par Bluetooth. Pour utiliser cette méthode, commencez par installer la version de Spotify appropriée sur la Galaxy Watch. Ensuite, en utilisant la fonctionnalité Bluetooth, connectez votre montre sur votre téléphone ou votre tablette et lisez toutes vos chansons Spotify sur votre Galaxy Watch.

Cependant, il est important de souligner que la facilité d’accès à Spotify dépend de la version de l’application utilisée. Par exemple, un utilisateur de la version gratuite n’aura pas la même possibilité d’accès ni la même expérience qu’un utilisateur de la version premium.

Spotify avec une version Premium

Il est possible de lire Spotify version Premium sur la Samsung Galaxy Watch. Pour ce faire, vous devez absolument procéder en deux phases. La première consistera à installer l’application et la seconde à lier votre montre.

Installez l’application Spotify sur la montre

Pour utiliser Spotify sur la Samsung Galaxy Watch, commencez par installer l’application sur la montre. Pour ce faire, rendez-vous dans le Galaxy store et recherchez spotify. Une fois que vous aurez trouvé l’application, appuyez sur « installer », pour démarrer le téléchargement.

Lier son compte spotify à la montre Samsung Galaxy Watch

Pour lire Spotify sur la Samsung Galaxy Watch, il est indispensable de lier son compte à la montre. Pour y parvenir, exécutez l’application Spotify sur votre Samsung Galaxy Watch. Ensuite, un message apparaîtra pour vous suggérer de lier l’application téléchargée sur la montre à votre compte spotify. Il vous faudra autoriser ce lien, afin de recevoir le message d’invitation sur votre téléphone. Enfin, connectez-vous directement à votre compte spotify et faites-en usage comme vous le désirez.

Pour écouter de la musique hors ligne

Vous avez aussi la possibilité de jouer de la musique hors ligne sur votre Samsung Galaxy Watch. Pour bénéficier de cette fonctionnalité, il vous faudra juste paramétrer l’application. Ouvrez spotify sur votre appareil et allez dans les paramètres. Ensuite, dans la partie « configuration », choisissez l’option « hors ligne » et appuyez sur la commande « télécharger via le cellulaire ». Vous pourrez ensuite saisir vos musiques préférées et constituer votre playlist personnelle. À la fin de l’opération, retournez à l’onglet paramètres et déconnectez-vous.

À partir de ce moment, vous aurez un accès libre à toutes vos chansons préférées en mode hors-ligne. Si vous avez un compte premium, c’est une solution pratique qui est supposée vous permettre d’utiliser aisément Spotify sur la Samsung Galaxy Watch.

Spotify sans version sans premium

Pour lire Spotify sur la Samsung Galaxy Watch sans premium, il est indispensable de télécharger de la musique spotify et ensuite de la convertir au format MP3. En effet, la totalité des chansons Spotify sont encodées au format Ogg vorbis avec une protection DRM, ce qui ne les rend pas directement lisibles par la Samsung Galaxy Watch.

Le seul moyen de pouvoir en bénéficier, reste de les convertir de ce format vers d’autres formats pris en charge par la montre. Le but de cette opération est de supprimer la protection DRM qui empêche la lecture du contenu. Par conséquent, pour lire avec une version sans premium, il est indispensable de se munir au préalable d’un convertisseur permettant de convertir Spotify en MP3. Ainsi vous pourrez savourer vos titres préférés durant votre exercice ou simplement durant vos sorties.