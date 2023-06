MU Classic Pochette de couverture de livre en cuir (HTC Desire 19+), Coque pour téléphone portable, Gris Si tu veux une protection solide et un design élégant pour ton HTC Desire 19+, tu es à la bonne adresse avec cette housse de livre. Elle est dotée d'un similicuir de haute qualité qui s'adapte parfaitement à ton smartphone. La couverture en cuir se referme sur l'écran pour éviter les rayures ou le bris de verre en cas de choc. Dans cette coque HTC Desire 19+, tu peux facilement mettre ton téléphone en position grâce à la fonction stand et ranger tes cartes de crédit à l'intérieur.

La plupart des assurances dont nous disposons couvrent des dommages subis dans des cas très précis.

Or, en ce qui concerne les blessures légères, c’est-à-dire celles qui n’impliquent pas d’incapacité permanente, on constate qu’elles sont généralement exclues des contrats d’assurance, surtout lorsqu’elles n’impliquent pas l’intervention de tiers, ou lorsqu’on en est responsable.

Or, nous allons voir que les conséquences d’une blessure même légère peuvent être préjudiciables, notamment pour les travailleurs indépendants qui ne disposent pas d’une bonne prévoyance.

Aujourd’hui, il existe des contrats d’assurance adaptés dont nous allons vous parler dans cet article, ainsi que des courtiers spécialisés dans ce type d’assurance à l’image de Direxi, un des leaders de la vente à distance en produits d’assurance.

Qu’est-ce qu’une assurance blessure accidentelle ?

Il est indispensable de faire la différence entre une assurance blessure accidentelle et une assurance GAV (garantie des accidents de la vie). Pour débloquer les fonds d’une assurance GAV, il faut présenter une incapacité permanente de 30 % au moins.

Une assurance blessures accidentelle permet de couvrir les blessures plus temporaires comme les fractures, les entorses ou les foulures par exemple. Ce type de contrat d’assurance peut être souscrit pour une personne seule, pour un couple, pour une famille ou encore pour une famille monoparentale.

Comment trouver la meilleure assurance pour des blessures accidentelles ?

Aujourd’hui, il existe un moyen très simple de trouver l’assurance la mieux adaptée à ses besoins. Pour cela, il faut faire appel à un spécialiste du courtage en assurance. À la différence des comparateurs, vous bénéficierez d’un regard expert sur l’ensemble des prestations fournies par la compagnie d’assurance afin de faire un choix éclairé.

La meilleure assurance n’est pas forcément la moins chère et des tarifs trop alléchants peuvent cacher de nombreuses clauses d’exclusions et une offre de service limitée.

L’approche d’un professionnel s’avère ici déterminante, d’autant plus que ces derniers bénéficient de tarifs négociés avec les partenaires avec lesquels ils travaillent.

Pourquoi faire appel à Direxi pour votre assurance blessure ?

Si Direxi s’est imposé comme étant l’un des leaders du marché en matière de courtage en assurance et de vente d’assurance à distance, c’est pour de nombreuses raisons.

Tout d’abord, la clientèle plébiscite la disponibilité des services avec une interface digitale où des conseillers sont accessibles 24h sur 24. Direxi s’est également engagé à pratiquer des tarifs compétitifs en obtenant des tarifs négociés avec ses partenaires.

L’offre de Direxi comprend un certain nombre d’assurances pour la protection du foyer au quotidien (hospitalisation, perte d’emploi, accidents, obsèques…).

Enfin, ce qui intéresse également les assurés chez Direxi, c’est le fait de pouvoir adapter et moduler ses cotisations en fonction de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. Grâce à son interface digitale, la communication est rapide et le formalisme est simplifié.

Quelles sont les garanties offertes par les assurances blessure accidentelles ?

Les garanties offertes par ce type d’assurance varient en fonction des contrats et éventuellement en fonction des options. Le capital disponible au moment de votre blessure peut permettre de couvrir un certain nombre de préjudices.

Un préjudice corporel du fait de la blessure ainsi que ses conséquences en matière d’hospitalisation et de soins.

Le manque à gagner du fait de la période non travaillée, surtout si l’on ne bénéficie par d’indemnités journalières ou que ces dernières sont insuffisantes pour maintenir le niveau de vie pendant la convalescence.

Une assistance à la vie de tous les jours durant la convalescence ou l’hospitalisation. Il peut s’agir d’une assistance à la réalisation de démarches administratives, d’une aide au ménage, au transport ou à la garde d’enfants (ou d’animaux).

Pour bien connaitre toutes les garanties proposées par les différentes compagnies d’assurances, il est indispensable de s’adresser à un courtier comme Direxi qui vous proposera un accompagnement personnalisé.