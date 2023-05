Quel correcteur d’orthographe choisir ?

Pour être appréciés à leur juste valeur, les documents écrits ne doivent jamais contenir de fautes d’orthographe. Toutefois, compte du nombre élevé de règles à respecter, plusieurs personnes publient des contenus renfermant des fautes importantes.

Heureusement, il existe des outils qu’on peut utiliser pour dire adieu aux fautes. Découvrez ici le correcteur d’orthographe à choisir.

MerciApp : pour une correction personnalisée de votre production

MerciApp est un correcteur proposé par une entreprise portant le même nom. Poussée par trois algorithmes de correction, cette application propose la relecture et la correction de textes, de mails ou de documents.

Quelles sont les fonctionnalités disponibles avec MerciApp ?

Loin d’être un simple correcteur orthographique, MerciApp est une boîte à outils qui vous accompagne dans la rédaction. Disponible sur https://www.merci-app.com/, ce correcteur permet de corriger les fautes les plus classiques relatives aux accords, aux confusions de participe passé ou d’infinitif.

De même, MerciApp permet de corriger les fautes les plus complexes auxquelles on fait face. Ensuite, le correcteur garantit le respect des règles de style et de typographie. Par ailleurs, la fonctionnalité relative à la sémantique et au contexte vous permet d’avoir un texte fluide et agréable à lire. Avec MerciApp, vos textes ne contiennent pas de pléonasmes ou de confusions entre des mots proches.

Quels sont les tarifs appliqués par MerciApp ?

Pour utiliser MerciApp pour la correction de vos contenus, faites confiance à l’une de leurs trois options d’abonnement. Pour une utilisation occasionnelle, privilégiez l’abonnement gratuit. Avec zéro euro, vous bénéficiez d’une extension du correcteur dans vos navigateurs. Vous bénéficiez également d’une analyse orthographique et d’une analyse grammaticale basique.

Avec la version professionnelle, payez seulement 8 euros par mois et bénéficiez de nombreuses autres options. On peut mettre l’accent sur la correction sur Google Docs, Google Slides et Microsoft Office. Avec cette version payante, 10 utilisateurs peuvent utiliser le correcteur. Lorsque vous dépassez ce nombre d’utilisateurs, vous devrez passer à la version Entreprise de MerciApp.

Antidote : pour aller au-delà de la correction proposée par les outils classiques

Antidote est un logiciel de correction de texte développé par Druide. Disponible sur Windows, Mac et Linux, ce correcteur supporte les tournures familières et les variations de langages. Ainsi, chaque utilisateur a la possibilité d’accéder à une analyse complète des écrits. Par exemple, en plus de détecter la répétition des mots, ce logiciel analyse la logique et la structure des phrases. Pour garantir la qualité de vos écrits, Antidote procède à une dernière inspection avant publication.

Enfin, en achetant Antidote, vous avez accès à des dictionnaires qui vous permettront d’améliorer le lexique. Ceux-ci vous permettent également d’éviter les répétitions capables d’alourdir le texte. Les dictionnaires disponibles sur Antidote permettent d’accéder aux définitions, à des synonymes et des antonymes ou au champ lexical. Ils vous enfin permettent de trouver des citations ou de voir la conjugaison d’un verbe.

Scribens : un correcteur gratuitement disponible en ligne

À l’instar de MerciApp et d’Antidote, Scribens est un correcteur d’orthographe qui propose aux utilisateurs une panoplie de fonctionnalités. Avec Scribens, copiez-collez votre texte dans l’interface de l’application pour procéder aux analyses nécessaires. Les fautes de grammaire ou d’orthographe sont indiquées en rouge. Cela vous permet de vite les repérer afin de les corriger. Avec Scribens, votre document ne contient aucune erreur d’accord ou de conjugaison.

Par ailleurs, notez que les erreurs relatives à la typographie sont soulignées en bleu ou en orange. Enfin, Scribens propose une version Premium qui offre plusieurs avantages. Le premier concerne l’absence de publicité, ce qui vous permet de corriger vos textes en toute quiétude. Le correcteur peut être également intégré dans toutes vos applications préférées.

Voilà ! Vous connaissez désormais le correcteur d’orthographe à choisir pour corriger tous vos contenus écrits.