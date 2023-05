Streaming pour les séries et les films : Liste des meilleures applications

Des émissions de télévision, des films, du sport en direct et des milliers de jeux et d'applications, tout est disponible sur Apple TV. Regardez le contenu d'iTunes et d'applications comme Amazon Prime Video, ESPN, Hulu et Netflix. Ou trouvez exactement ce que vous voulez à chaque fois avec un contrôle encore plus précis grâce à la télécommande Apple TV (2e génération). Et l'application Apple TV vous permet de regarder tous vos contenus préférés sur l'iPhone, l'iPad et l'Apple TV.

Les applications de streaming sont devenues indispensables pour les amateurs de séries et de films.

Elles offrent un accès facile et pratique à un large éventail de contenus, permettant de regarder ses émissions préférées et les derniers blockbusters à tout moment et n’importe où.

Parmi les nombreuses options disponibles, certaines applications, notifiées dans cet article, se démarquent par leur qualité, leur variété de contenu et leur interface conviviale.

TV Time

Bien qu’elle ne permette pas de regarder du contenu directement, cette application offre une fonctionnalité unique pour suivre et organiser sa consommation cinématographique. En effet, TV Time est une application populaire pour les amateurs de séries. Elle offre une plateforme complète pour suivre et découvrir de nouvelles séries.

Disponible sur l’App Store et Google Play, cette application permet aux utilisateurs de marquer les épisodes qu’ils ont vus, de suivre les séries en cours de diffusion et de recevoir des notifications pour les nouveaux épisodes. TV Time propose également des classements et des recommandations personnalisées, basées sur les préférences de l’utilisateur.

Avec une interface conviviale et une communauté active, il s’agit d’un choix idéal pour les fans de séries qui souhaitent rester à jour et partager leurs impressions avec d’autres passionnés.

Netflix

Netflix est un acteur incontournable dans le domaine du streaming de films et de séries. Avec son vaste catalogue, cette plateforme propose une variété impressionnante de contenus à ses utilisateurs. Des films, des séries et des documentaires sont disponibles, y compris des productions originales de Netflix que vous pouvez juste ici.

L’expérience utilisateur sur Netflix est optimisée grâce à des fonctionnalités telles que la barre de recherche et la possibilité de créer des listes de contenus. De plus, la plateforme utilise un système de recommandations basé sur vos lectures passées, afin de personnaliser davantage votre expérience.

Pour accéder aux films et aux séries en streaming sur Netflix, vous pouvez opter pour l’abonnement de base à 8,99 €/mois. Cependant, depuis octobre 2022, Netflix a introduit une option moins chère à 5,99 €/mois, qui permet de visionner l’intégralité des programmes avec des publicités.

Avec Netflix, vous pouvez profiter d’un divertissement illimité, découvrir de nouvelles séries captivantes et vous plonger dans un monde de cinéma depuis votre iPhone ou votre ordinateur.

Tubi TV

Tubi TV est une application gratuite disponible sur Google Play qui offre la possibilité de regarder vos films et séries préférées en streaming. Bien qu’il ne soit pas nécessaire de s’inscrire pour l’utiliser, l’application propose des fonctionnalités supplémentaires aux utilisateurs enregistrés.

Avec une vaste sélection de contenus en streaming, Tubi TV couvre différents genres tels que les films, les divertissements et les émissions de télévision. Chaque titre est accompagné d’une description détaillée comprenant des informations telles que le synopsis, la date de sortie, le genre et le classement, offrant ainsi aux utilisateurs toutes les informations nécessaires pour faire leur choix. De plus, l’application propose également un site web où vous pouvez accéder au même contenu.

Ainsi, que vous recherchiez un film d’action palpitant, une comédie légère ou une série captivante, Tubi TV met à votre disposition un large éventail de contenus pour satisfaire tous les goûts. Alors, profitez de cette application conviviale pour découvrir de nouveaux titres et vous divertir où que vous soyez.

Prime Video

Prime Video, développée par Amazon, est une plateforme incontournable dans l’univers du streaming, en particulier pour les films et les séries. Concurrente directe de Netflix, elle propose une large sélection de contenus, y compris des documentaires exclusifs produits par Amazon pour les utilisateurs d’Apple et d’Android.

Sur Prime Video, vous trouverez une variété de films primés, ainsi que des œuvres plus confidentielles qui sauront satisfaire les cinéphiles les plus exigeants. Cependant, il convient de noter que le catalogue de la plateforme évolue moins fréquemment que celui d’autres services.

Pour accéder à la bibliothèque de contenus de Prime Video, vous devrez souscrire à un abonnement mensuel de 6,99 €. Vous avez également la possibilité de payer annuellement ou de bénéficier de l’offre étudiante avec une réduction de 50 %. Il est important de noter que certains contenus ne sont pas inclus dans l’abonnement standard et doivent être loués ou achetés séparément, en fonction de vos préférences.

Profitez de Prime Video pour découvrir des films et des séries captivants, ainsi que des documentaires exclusifs, le tout sur une plateforme développée par l’entreprise renommée Amazon