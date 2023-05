Solution d’accès à distance PCs et serveurs pour la surveillance des machines

Banggood A9 1080P Wifi Mini Caméras Cachées Détection de Mouvement Vision Nocturne Surveillance à Distance Caméra de Sécurité à D

Caractéristiques :- Mini SizeWith the round shape, this portable camera takes up less space allowing you to take it anywhere and could be hidden in any place easily for the security of your home, office and so on.- Carry It at WillThis camera could be sucked on your backpack, bike, pet or anywhere it can be attached.- WIFI Remote ControlIt using your phone as this camcorder comes with hotspot, it can be used even there is no network. What's more, once you connect WIFI, you can play, download or delete the video on your cell phone.- Support Maximum 128G Memory CardWorried that this camera comes with few internal memory? This camera supports the memory card whose storage is up to 128GB.- Use It Anytime You WantBesides placing this camcorder inside your office, house and so on, once you are willing to know everything about your pet when you are busy at work, you could also use it as a pet camera- MultifonctionLappareil photo a dexcellentes performances et de nombreuses fonctions. Il a une résolution 1080P, une puce stable et une vision nocturne infrarouge, une détection de mouvement et dautres fonctions.Caractéristiques :Matériau ABS Technologie de capteur CMOS Type de batterie Batterie au lithium polymère rechargeable intégrée Type de carte mémoire Prise en charge haute définition MicroSD/TF 1080P Taille de la mémoire intégrée Définition de non-enregistrement Type de stockage ultra haute définition Amovible (carte/disque/bande) Rapport de résolution Format vidéo 1080P ASF APP p