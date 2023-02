Comment choisir un NAS pour votre entreprise | Quelques conseils

Les innovations technologiques sont d’ordre divers et profitent à tous les secteurs d’activités.

Grâce à l’utilisation d’un certain nombre d’équipements, il est possible aujourd’hui de stocker des données numériques et d’y accéder plus tard. Les clés USB et les disques durs en sont des exemples palpables.

Cependant, pour les entreprises, il est important d’aller au-delà de ces matériels fragiles et d’opter pour des appareils de stockage plus sophistiqués comme les NAS.

C’est quoi un NAS et sur quelle base en choisir un pour son entreprise ? On vous apporte des éléments de réponse à ce propos dans ce billet.

Qu’est-ce qu’un NAS

Défini littéralement en anglais comme « Network Attached Storage », un NAS est un appareil utilisé en informatique pour un but précis. C’est un serveur de stockage en réseau de fichiers totalement autonomes ou qui sont liés à un réseau.

Il permet de stocker des données en un volume centralisé pour divers utilisateurs. Lire ce comparatif pourrait vous aider à mieux comprendre le fonctionnement d’un tel équipement.

En effet, le NAS représente pour les entreprises actuelles un appareil spécifique capable d’accéder au Cloud et d’améliorer la protection des documents. Il leur permet de créer leurs propres réseaux privés et sécurisés, et favorise le développement du partage en réseau.

De plus, il aide les utilisateurs à profiter d’une synchronisation automatique tout en étant un matériel physique. C’est donc une révolution qui permet de combiner deux solutions : celle de l’enregistrement sur un disque dur et celle du stockage de données en ligne.

Comment choisir un NAS ?

Pour le choix d’un NAS efficace pour la gestion des données de votre entreprise, vous devez considérer quelques critères essentiels.

Il est vrai que le budget compte pour beaucoup, mais si vous voulez un périphérique puissant capable de résister dans le temps, voici ce qu’il faut faire. Vous devez vérifier le nombre de baies, car cet aspect est l’un des premiers déterminants du potentiel de stockage de l’appareil.

En dehors de cela, vous devez aussi tenir compte :

Du stockage maximal ;

De la Capacité multimédia ;

Du niveau de RAID supporté ;

Du processeur ;

De la mémoire RAM ;

Du système d’exploitation ;

Des dimensions ;

De la connectique.

Si vous n’êtes pas en mesure de comprendre l’importance de ces différents éléments, vous pouvez faire appel à un informaticien qualifié. Celui-ci pourra vous aider à faire un choix adapté à votre entreprise.

Quel NAS pour quel usage ?

Les serveurs NAS se distinguent globalement sur le marché en fonction de leur performance et donc de leur usage. Il existe des NAS dédiés aux particuliers qui sont à usage domestique et des NAS dédiés aux entreprises qui ont un usage professionnel.

Les premiers types sont conçus pour faciliter le stockage et le partage des fichiers entre les utilisateurs d’un même ménage.

Ici, le nombre de baies est égal à 4 contrairement aux NAS des entreprises pour lesquels ce nombre doit doubler, voire tripler. Les NAS à usage professionnel sont dotés d’une capacité de stockage très grande et assurent une très bonne sécurité informatique.

Meilleurs serveurs NAS et boîtiers

Les marques de NAS sont multiples sur le marché, mais toutes ne se valent pas. Par ailleurs, il faut noter qu’il en existe qui ont déjà fait leurs preuves et qui sont très appréciées par les entreprises. Il s’agit des marques :

SYNOLOGY DS920+ ;

QNAP TVS-872XT ;

WD MyCloud EX4100.

Mis à part ces appareils, il en existe d’autres encore que vous pouvez choisir, mais attention ! N’oubliez pas d’évaluer les critères avant de porter votre choix vers une marque spécifique.