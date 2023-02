Pourquoi organiser votre séminaire d’entreprise à Marseille ?

Marseille, une Cité millénaire qui vous étonnera !

Après plus de 20 ans d’organisation de séminaires entreprise à Marseille pour des groupes de toute la France et de l’international, l’effet de surprise sur les participants est toujours constaté par nos équipes événementielles.

Si beaucoup arrivent avec des a priori et quelques doutes, tous repartent enchantés de leur séjour dans la Cité Phocéenne. Dans un premier temps, c’est l’omniprésence de la mer Méditerranée qui ravit les visiteurs.

Puis, la qualité des infrastructures d’accueil confirme que oui, décidément, Marseille est une destination à la hauteur des plus hautes attentes Corporate ! Pour tout dire, l’immense chantier de rénovation dont a bénéficié la ville en 2013, année Capitale Européenne de la Culture, n’est pas étranger à cette belle surprise.

Le coup de jeune des quartiers du Vieux-Port et de la Joliette a sonné la fin d’une réputation sulfureuse. Aujourd’hui, Marseille est devenue l’une des destinations préférées des décideurs. Encore plus depuis que la satisfaction des groupes perdure dans le temps. Prouvant ainsi que ce n’est pas qu’un effet de mode passager.

Capacité d’accueil et bon rapport qualité-prix sur la Côte Méditerranéenne

A bien y penser, choisir une si grande ville pour y baser son séminaire annuel offre un avantage de poids : c’est la variété des options à tous points de vue. Tout d’abord, un très grand choix d’établissements hôteliers permet tous les budgets.

Depuis des hôtels de charme de moyenne capacité à de très beaux et grands hôtels équipés pour les rassemblements professionnels, votre projet de séminaire Marseille trouvera l’hébergement idéal. Ensuite, la multitude de restaurants et de bars répartis sur l’ensemble de la ville, pas uniquement autour du Vieux-Port de Marseille, est très pratique pour organiser les repas de groupes.

Depuis quelques temps, les rooftops sont en vogue et il est possible de fêter un anniversaire d’entreprise ou un lancement de produit avec une vue panoramique exceptionnelle sur la mer. Sans oublier que la cuisine méridionale se déguste aussi bien chaud que froid, en mode cocktail, repas assis ou même pique-nique. Quant aux espaces de travail privatisables, ils sont légion à Marseille ! Toutes les configurations sont possibles, quels que soit le quartier où se situe votre hôtel.

Changer de perspective et dynamiser un groupe lors d’un séminaire à Marseille

La vie en plein air est une caractéristique incontournable lorsqu’on réside à Marseille et ses environs. La douceur du climat tout au long de l’année (170 jours de grand soleil par an, soit presque un jour sur deux !) y est pour beaucoup. Mais aussi la géographie de la ville elle-même. Quoi de mieux qu’une balade dans le Parc National des Calanques pour prendre de la hauteur et changer de perspective ?

Le dépaysement est total ! Car pour la première fois en Europe, un Parc National est non seulement terrestre, marin mais aussi péri-urbain. On peut se rendre à pied dans les célèbres calanques, ou bien prendre une navette bateau.

L’activité sportive accessible à tous est d’ailleurs facile à intégrer à un programme de séminaire à Marseille. Vélo à assistance électrique, kayak de mer, baignade ou chasse au trésor à pied se pratiquent tous à partir du centre-ville.

Les activités de cohésion d’équipe, appelées team-building, font partie de l’expérience du séjour marseillais. Sans oublier bien sûr la convivialité du jeu de pétanque, emblématique de cette destination provençale !

La voile, activité team-building reine, jusqu’aux JO 2024 dans la Baie de Marseille

Le Comité Olympique Paris 2024 a élu Marseille, ville d’accueil des épreuves nautiques et d’une partie des matches de football lors des prochains Jeux Olympiques.

Cette opportunité extraordinaire permet une thématique parfaite pour un séminaire entreprise plein d’énergie et de goût du challenge. De plus, la pratique de la voile est une bonne comparaison avec le fonctionnement d’une équipe de travail.

Les marins professionnels sont d’ailleurs d’excellents coaches de performance et de résolution de conflit. Car sans cohésion de groupe, le voilier n’atteint pas son but. Donc, pour aller de l’avant avec vos collaborateurs, prévoyez une initiation à la régate à voile lors de votre séminaire à Marseille.

L’agence événementielle d’entreprise Activ Provence vous accompagne dans l’organisation de toutes les activités mer et terre avec votre groupe. Ne tardez pas à réserver votre séjour pour garantir la disponibilité de tous les services d’ici l’été 2024, déjà très convoité !