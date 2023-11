Microsoft Red Dead Redemption 2 : Mode Histoire et contenu de l'Édition Ultime (Xbox ONE / Xbox Series X S)

Microsoft Red Dead Redemption 2 : Mode Histoire et contenu de l'Édition Ultime (Xbox ONE / Xbox Series X S)

GARDENA 08970-30 Boîte de balcon pour jardinage urbain - offre spéciale (contenu : 1 x 8970) <h2>GARDENA 08970-30 Boîte de balcon pour jardinage urbain - offre spéciale (contenu : 1 x 8970)</h2><p>numéro d'article:08970-30</br>EAN:4078500023887</br>poids d'expédition:1.50kg</p><h3>Description :</h3><p>La box pour balcon de jardinage urbain GARDENA est l'équipement idéal pour tous les jardiniers de balcon et de terrasse. Il contient une truelle de plantation pour les travaux de plantation et de repiquage dans les jardinières et les pots de fleurs. Un cultivateur pour ameublir le sol. Une paire de ciseaux pour couper les fleurs, les herbes, les branches fines et plus encore, et un balai à main pour balayer la saleté et la terre. Tous les appareils et autres ustensiles sont protégés des intempéries dans une spacieuse boîte en plastique. Le couvercle de la boîte a une lèvre en caoutchouc et peut également être utilisé comme pelle à poussière. Cela signifie que vous avez toujours tout sous la main pour l'entretien et la conception des jardins de balcons et de terrasses.</p><h3>Propriétés :</h3><p>Forme de poignée ergonomique, poignée avec composants en plastique souple</p><h3>Particularités :</h3><p>kit d'appareils pour les principales applications sur balcon/terrasse. Complet avec boîte de rangement </p><h3>Domaine d'application :</h3><p>plantation et repiquage, ameublir le sol, couper les fleurs et les herbes, balayer la saleté sur les balcons et les terrasses</p><p>Nous fournissons uniquement des produits originaux GARDENA .</br>Sauf indication contraire dans la description de cet article, les articles sont livrés avec les accessoires décrits par GARDENA qui font partie de la livraison de l'article.</p><p>« La machine sur l'image peut présenter un équipement et des détails techniques différents selon la configuration. Veuillez prendre note du contenu de livraison et de la description du produit. Les accessoires sont compris uniquement si cela est stipulé dans le contenu de livraison. »</p>

Le marketing de contenu est une stratégie très prisée des propriétaires de site web pour promouvoir leurs plateformes. Dans cette optique, il est important que le contenu proposé soit adapté aux besoins des internautes.

Il doit aussi respecter les règles liées au référencement naturel. La récente apparition des IA (intelligences artificielles) qui permettent d’optimiser le contenu amorce un changement majeur dans le marketing par le contenu. Quelles sont les raisons pour lesquelles adopter cette technologie ?

1 – Produire plus rapidement du contenu

Les IA qui optimisent la rédaction sont rapides dans la génération de contenu. C’est la première chose qu’il est possible de noter à leur sujet, qu’on soit pour ou contre leur utilisation. Le secteur de la rédaction web est fortement concurrentiel, et pouvoir produire rapidement du contenu est un atout. Les professionnels de l’écriture pour le web qui ont cette capacité sont plus compétitifs que leurs concurrents.

Par ailleurs, une stratégie éditoriale peut être plus efficace si les délais nécessaires pour créer du contenu sont réduits. Il faudra plusieurs heures à un excellent rédacteur humain pour produire un billet de blog de bonne facture.

Avec un générateur de texte, un article peut être obtenu en seulement quelques minutes, même s’il reste naturellement un travail de relecture, d’adaptation et d’optimisation à réaliser après.

Cette vitesse peut également être avantageuse pour d’autres types de projets en dehors de la rédaction d’articles. L’IA constitue un atout pour rédiger plusieurs dizaines ou centaines de fiches produits pour des plateformes de commerce en ligne. Grâce à la technologie, ce type de contenu peut être généré en moins de temps qu’il en faudrait à un rédacteur web. Les textes pourront ensuite être mis en ligne plus rapidement, puis optimisés pour améliorer le SEO.

2 – Être plus précis dans les informations fournies

Cette époque où l’information est rapidement véhiculée ne constitue pas nécessairement un atout sur tous les plans. Les moteurs de recherche souhaitent avant tout proposer du contenu :

D’une grande précision ;

Régulièrement actualisé ;

Pertinent pour les internautes.

Grâce aux données auxquelles accèdent les IA désormais presque en temps réel, la vérification des informations est plus efficace, à condition de choisir le bon outil. Le contenu disponible en ligne bénéficie ainsi d’une actualisation plus fréquente, ce qui lui permet d’être pertinent. L’intelligence artificielle utilisée dans une stratégie de marketing de contenu se base essentiellement sur des faits. Elle peut aisément concevoir un calendrier éditorial et effectuer de nombreuses tâches pour ce type de projet.

Même si le rédacteur web peut se laisser influencer par des biais inconscients ou faire des erreurs, il demeure quand même un atout. En effet, le contenu généré par l’IA pourrait comporter des contresens si les bases de données ne sont pas fiables. Il est donc nécessaire qu’un humain s’assure de l’exactitude de certaines informations présentes dans le contenu produit par l’IA. Il en découlera une stratégie de référencement naturel plus efficace et équilibrée.

3 – S’adapter aux différents changements et innovations technologiques

L’évolution du marketing de contenu est rapide d’une année à l’autre. Les techniques utilisées présentement pourraient être obsolètes demain ou au cours des prochains mois. Les changements s’appliquent notamment aux :

Algorithmes des moteurs de recherche ;

Préférences des internautes ;

Caractéristiques d’internet.

Au regard de tout cela, il est important de pouvoir s’adapter rapidement dans la production de contenu dans une stratégie marketing. L’usage de l’intelligence artificielle pour optimiser le contenu est donc un véritable atout. Cette technologie est en mesure d’apprendre de façon automatique, et de s’adapter aux tendances les plus récentes en SEO grâce aux instructions que vous leur fournissez. Les propriétaires de site web peuvent ainsi faire référencer leurs plateformes plus facilement.

Le contenu généré par l’IA dans ce contexte n’est pas statique. Au besoin, il est possible de le retoucher pour s’adapter aux nouvelles exigences des utilisateurs ou moteurs de recherche. Le rédacteur humain est-il hors de course dans ce cas ? Non, car il devra se former à ces techniques innovantes pour rester performant et compétitif dans son domaine. Même si l’IA peut s’adapter instantanément aux mises à jour, le rédacteur n’en demeure pas moins indispensable dans une stratégie éditoriale.

4 – Disposer d’une variété de contenus

Les internautes sont désormais à la recherche d’un contenu plus diversifié sous forme :

De vidéos ;

D’articles ;

De podcasts ;

D’infographies ;

Etc.

L’IA constitue un avantage dans leur production, et la mise en place d’une stratégie marketing de contenu multiformat. Certains outils permettent en effet de générer des images ou des vidéos. La personne en charge peut alors définir le format le plus approprié selon la cible, et les buts à atteindre. Autrement dit, l’intelligence artificielle est un soutien sur lequel le rédacteur peut compter pour proposer du contenu convaincant.